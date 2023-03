Mit kell tudnia egy termelésirányítási rendszernek?

Címkék: ERP MES termelés termeléstervezés termelésütemezés

A KKV szektorban működő termelésirányítási rendszerek képességei messze elmaradnak az élvonaltól. Részben ez okozza a szektor gyenge hatékonyságát is. Az okok egyike, hogy a döntéshozók nem is ismerik ezeket a lehetőségeket, így maga az igény sem tud megjelenni. Az érdekesség kedvéért tekintsünk át néhány olyan nem szokványos elvárást, amely előmozdíthatja a hatékonyság növekedését.

A kommunikáció

A KKV szektorban a gyártás tipikusan vevői igények alapján (PULL rendszerben) történik, ahol az egészen kis darabszámú gyártásra is készülni kell. Ennek a gyártásnak a gazdaságosságát, a termék árán túlmenően az határozza meg, hogy milyen sikerrel gyűjtjük össze az igényeket, ez milyen gyorsan jut el a gyártáshoz, ott mennyire hatékony a termékek közötti váltás és végezetül mennyire gazdaságos maga a gyártás.

Ezek mindegyikében meghatározó szerepe van a kommunikációnak. Az alacsonyabb cégkultúrával rendelkező helyeken az elsődleges kommunikáció a – legkisebb hatékonyságot biztosító - élőbeszéd. Ahhoz, hogy a kommunikációt digitalizáljuk az ERP és MES rendszereknek natív módon kell támogatni a kifejezetten gyors, hatékony, naplózott technikai kommunikációt.

Nézzünk meg egy konkrét megoldást, amely mind a gép-gép és a gép-ember kapcsolatot biztosítja. A kommunikáció mindig valamilyen eseményhez kapcsolódik, tehát az ERP és MES rendszernek rendelkezni kell fejlett eseménykezeléssel.

Az üzenetek száma és fajtája nagy lehet, de ezek mindig három forrásból származnak.

Az események egy részét a termelésirányítási modulok előírt pontokan (pl. a belépésnél, kilépésnél, a program összeállításakor, raktárhiány fellépésekor stb.) automatikusan generálják. Maguk az események mindig bekövetkeznek, de ezek csak bizonyos szituációban eredményeznek valamilyen üzenetet.

Másik részét – szintén előírt pontokon - a felhasználó generálja. Ilyen például a zavarok esetén a művezető vagy logisztikus hívása.

De maga a technológia is hozhat létre eseményt. Pl. amikor egy művelet elvégzését követően minőségellenőrzés szükséges.

Az üzeneteket fogadja, feldolgozza és postázza egy rendszerelem:

A kommunikáció feladata minden esetben az állásidő csökkentése és a hibák megelőzése vagy gyors elhárítása. Az üzenetek egy üzenetfeldolgozó rendszerhez kerülnek, amelyik meghatározza, hogy mi a feladat az üzenettel és milyen csatornán kell továbbítani. Egy konkrét üzenet tartalmát az „eseménykártyák” határozzák meg, amelyet a felhasználó hoz létre – szinte tetszőleges tartalommal. Szintén a felhasználó adja meg, hogy melyik eseménykártya melyik üzenethez tartozzon. Ráadásul egy eseményhez sok üzenetkártya is tartozhat. Az üzenet célállomása elsősorban telefon, amely fogadhat SMS-t, e-mailt és MMS-et, miközben minden naplózásra is kerül.

Ennek segítségével a kommunikáció úgy alakítható ki és úgy szabható testre, hogy NEM KELL MÓDOSÍTANI az ERP rendszert. Ez nagyon fontos, mert az üzenetkezelés fejlődni fog, új igények fognak megjelenni.

Az üzenet kiküldésének több módja is lehetséges.

Történhet úgy, hogy az üzenetkezelő interneten keresztül megszólít egy SMS küldési szolgáltatást, aki teljesíti a kérést és a címzettnek kiküldi az SMS-t. Ezek az SMS-ek ~14-15 Ft-ba kerülnek, ami olcsónak számítanak. Az előnye, hogy nagyon gyors a beüzemelése, de sajnos a szolgáltatási szerződések igen előnytelenek, mert ezek a cégek tömeges marketing SMS-re szakosodtak.

Használhatunk saját SMS szervert. Ezekből van olcsó és van nagyon jó. Az üzenetkezelő ezeket WIFI-n keresztül szólítja meg, átadja neki az üzenetet, amelyet a kérésnek megfelelően SMS-ben, MMS-ben vagy MAIL-ben kiküld a megadott telefonokra. A megszólított telefon bárhol lehet, de tipikusan a telephelyen belül van. Ez a megoldás SIM kártyát igényel (azaz fizetni kell érte, így fontos szerepe van a jó szerződésnek).

Ezek az eszközök rendkívül fejlettek is lehetnek. Pl. alkalmasak arra, hogy folyamatosan ellenőrizzék az informatikai eszközök működését és a környezetet is. Itt elsősorban a számítógépek és elszámolóterminálok működésére kell gondolni, de lehet bármilyen szerver, nyomtató, router vagy bármilyen egyéb okos eszköz. Azt se felejtsük el, hogy egy korszerű gyártógép vagy egy robot is informatika eszköz. De ellenőrizheti a WEB oldal működőképességét vagy a B2B rendszer működését is. És mindez alapszolgáltatás. Hiba esetén SMS-ben riasztja a megadott rendszergazdát. Egy ilyen gateway 6-8 sec késleltetéssel dolgozik, vagyis az üzenet azonnal célba ér.

Ingyenesen tudunk mail küldeni levelező szervereken keresztül. Ha a Google-t vagy más közismert levelezőszervert használunk, akkor olyan nagy lehet a késleltetés (akár órák), hogy ez a csatorna gyakorlatilag használhatatlan, de egy jó szolgáltatónál is előfordulhat 10-15 perc késlekedés. Ha a hálózaton belül telepítettünk egy (ingyenes) SMTP szervert, akkor elérhető, hogy az üzenetekért ne kelljen fizetni, ennek ellenére azonnal megkapjuk az üzenetet, de ilyenkor a munkatárs telefonját erre a mail szerverre is be kell állítani és a munkatárstól független levelező klienst kell telepíteni a telefonra.

Lehet készíteni olyan telefon applikációt, amely WIFI-n keresztül fogadja az üzeneteket. Ez egy jó megoldás csak meg kéne írni. Az újabb telefonok rendelkeznek egy „WIFI-hívás” nevű szolgáltatással. Ekkor, ha rendelkezésre áll WIFI hálózat, akkor azon keresztül is tud a telefonhívást fogadni. Arra lenne szükség, hogy a korszerű, drága modemek, ne csak G4-en vagy G5-ön keresztül forgalmazzanak, hanem WIFI-n keresztül is, fel használva ezt a telefonszolgáltatást. Ez átütő lenne a vállalati kommunikációban.

A képernyőüzenetek ideje lejárt, ezekkel már nem foglalkozunk.

A cégek egy részénél van egy nagyon érdekes csapda. Semmilyen korszerű megoldást nem rendelnek meg, azon a címen, hogy oldják meg a munkatársak (úgyis több órányi holtidővel folyik a munka). A holtidők jelentős része azonban pont a fejlett kommunikáció hiánya miatt keletkezik. Ezen tud egy automatikusan működő, mérési és elemzési lehetőséget biztosító kommunikációs rendszer segíteni.

Nézzük néhány könnyen megvalósítható konkrét megoldást

Minden üzenetnek közvetlenül kell kapcsolódnia valamilyen – az üzleti eredményt valóban befolyásoló - gyártási eseményhez és növelnie kell a munkaerőkihasználást.

Üzemvezető hívás. A MES képernyőn lévő gomb megnyomása váltja ki az üzemvezetőt megszólító SMS küldési eseményt. Ha géphiba vagy nemvárt esemény következik be, akkor ezzel hívható a művezető. A gomb ismételt megnyomásával lehet naplózni a hiba elhárításának időpontját. Miután minden naplózva van könnyedén ellenőrizhető, hogy mekkora kiesést okozott az esemény és milyen hatékonysággal történt az elhárítás. Ma ez élőbeszéddel történik telefonon keresztül (már ha felveszik) vagy személyes megkereséssel.

Logisztikus hívás. Ez is egy – a MES képernyőn lévő - képernyő gomb, amely a logisztikusnak (bárkinek) küld egy SMS-t. Ha elfogyott a megmunkálandó munkadarab vagy az anyag, alkatrész vagy hibás a kihelyezés akkor a logisztikus feladata ennek pótlása. De közben áll a termelés.

Vezénylési igény. Ha egy munkahely input gyártási sora lefogyott, akkor automatikusan üzenetet kap a művezető, hogy ellenőrizze ill. egy átvezényléssel előzze meg a bekövetkező állásidőt. Különösen a kézműves iparágakban kifejezetten nehéz biztosítani a kapacitások egyenszilárdságát, amit csak átvezénylésekkel lehet korrigálni. Az automatikusan küldött esemény drasztikus javulást eredményezhet.

Minőségellenőrzési igény. Ha egy nagy munkadarab megmunkálását követően (pl. egy hegesztőrobottal végzett hegesztés után) a gyártás folytatása előtt minőségellenőrzésre van szükség - mert a gép is csak ember – akkor a hegesztési művelet befejezése automatikusan megigényli a minőségellenőrzést. A minőségellenőrzés befejezése ismét SMS-t küld a következő munkahelynek. Ez valójában két független esemény szinkronizálását jelenti, amely alkalmas az időkiesés minimalizálására.

Vezénylés. A vezénylés reggelenként történik, mert ebben a szektorban nem lehet tudni, hogy aznap kik fognak hiányozni. A vezénylés lezárásakor minden munkatárs – akinek változott a munkahelye – kap egy automatikus SMS-t. Bonyolult csarnok-kiosztás esetén ez is radikálisan lecsökkenti a munkakezdési időveszteséget.

Késztermékátvétel. Ha a késztermék átvételi hely kicsi, akkor fontos, a gyors átvétel, hogy elkerülhető legyen a gyártási területen való késztermék torlódás. Ezért lényeges szempont, hogy a raktár rögtön értesüljön az átvétel lehetőségéről. A műveletet a csomagoló akkor zárja le amikor a művelet befejeződött, így a művelet végét jelző STOP gomb küldi el az üzenetet. A példában a technológia a leírás (BOM) a végén tartalmazza az SMS-t kiváltó eseményt. Valójában semmi többet nem kell megadni, mert az események környezetérzékenyek, így pontosan tudja, hogy hol van. Az üzenet szövegét és a címzettet pedig az eseménykártya tartalmazza.

Raktárhiány. Ha a kivételezés során egy nyilvántartási hibába fut a munkatárs – nincs annyi cikk a tárolóban, mint ami ki lett írva, akkor a rendszer automatikusan tájékoztatja erről a raktárvezetőt. Ez az egyetlen módja annak, hogy megközelíthessünk egy hibátlan raktárnyilvántartást, mert ha azonnal nem javítunk, akkor a hiba bent marad a rendszerben. Akár több száz hasonló üzenet hozható létre az ERP rendszer módosítása nélkül.

A felsoroltak a gép-ember kapcsolatra voltak példák. Számos olyan eszköz érhető el a piacon, amelyek vezérlése telefonon történik, így ugyanez a technika az üzenet szintű gép-gép kapcsolatra is alkalmas. Egy telefonon vezérelt relével pl. elérhetjük a külső munkára vezénylés esetén a munkakörnyezet automatikus beállítását (pl. világítás bekapcsolás, zárak, csapok nyitása és zárása stb.) még akkor is, ha semmilyen hálózati kapcsolat nincs kiépítve.

A bérek emelkedése elkerülhetetlenül a jobb munkaidő gazdálkodás felé tereli a cégeket és ennek egyik módja a fejlett kommunikáció használata lesz.

Kupán Károly