Mi az a digitális iker, és mi a jelentősége?

Előrelépés a termékfejlesztésben, amivel pénz takarítható meg, és növelhetjük a termékminőséget – túl szépnek hangzik, hogy igaz legyen! De egy digitális iker valóban képes erre, feltéve, hogy megfelelően használjuk.

A digitális iker technológia gyorsabb és költséghatékonyabb utat jelent az új termékek piacra jutásához. Ez az egyik leggyorsabban növekvő tervezési eljárás. A McKinsey & Co elemzői szerint a digitális iker technológia globális piaca évente körülbelül 60 százalékkal fog növekedni, és 2027-re eléri a 73,5 milliárd USD-t.

Miért fontosak ezek a számok? Amit képviselnek, az a rideg valóság; azaz hogy az Ön versenytársai valószínűleg már használják a digitális iker technológiát, vagy hamarosan befektetnek abba. Azoknak a vállalatoknak, amelyek versenyképesek akarnak maradni, most kell átvenniük ezt a technológiát, különben lemaradnak.

Mi az a digitális iker, és hogyan hat a termékfejlesztésre?

A digitális iker egy jelenlegi vagy jövőbeli termék virtuális másolata, amit arra terveztek, hogy a fizikai megfelelőik összes jellemzőjét szimulálja. A digitális iker technológia alapvetően a gyártás és tervezés jövője. Azokat a termékfejlesztő csapatokat támogatja, amelyek az elektromos szerszámoktól kezdve az erőművekig bezárólag végeznek tervezési tevékenységet.

A fizikai prototípusok építése helyett a digitalizált változattal való interakció lehetősége nagyobb szabadságot tesz lehetővé a kísérletezésben, ugyanakkor gyorsabbá, biztonságosabbá és költséghatékonyabbá teszi a fejlesztést. Ily módon a digitális iker szinte kockázatmentes termékfejlesztési környezetet biztosít, lehetővé téve a tervezői és mérnöki csapatok számára, hogy több lehetőséget térképezzenek fel és kreatívabbak legyenek. Az a képesség, hogy a digitális ikert fizikai erőforrások nélkül lehet használni a tesztelési környezetben, biztosítja, hogy a termékfejlesztés hatékonyabb legyen – és nagyon fontos, hogy a műhely termelékenységét sem befolyásolja.

A sikerhez a piacra jutás sebessége is kritikus lehet és a digitális iker a legjobb módja a termékfejlesztés felgyorsításának anélkül, hogy kompromisszumokat kellene kötnünk.

Milyen egyéb előnyökkel járhat egy digitális iker?

A digitalizáció egyéb előnyei szintén hozzájárulnak a termékek folyamatos fejlesztéséhez szükséges visszacsatolások létrehozásához. A Dolgok Internete (IoT) könnyebben hozzáférhetővé teszi ezeket a fejlesztéseket, mivel az érzékelők adatokat szolgáltathatnak a valós működési teljesítményről.

Példa erre az előrejelző szerviz és karbantartás, mivel ezek az információk segítenek áttérni a berendezések és gépek vizuális ellenőrzéséről a digitális, adatvezérelt diagnosztikára. Az előrejelző karbantartás így biztosítja, hogy a problémák még azelőtt észlelhetők, hogy azok költséges leállást okoznának. Ha ezeket az adatokat visszaküldjük a termékfejlesztő csapatoknak, az gyorsabb javításokat eredményezhet – egyszerűen módosítsuk a terméket a digitális ikerben, és mérjük fel a változtatások hatását, mielőtt azokat az összeszerelősorokon is megvalósítanánk.

Továbbá, mivel a képzett munkaerő továbbra is hiánycikk, a digitális iker technológia a munkaerő képzésében is segíthet a magasabb kompetenciaszint eléréséhez. Valahányszor vállalkozásuk új gépelemeket, termékeket vagy folyamatokat vezet be, ez újabb képzéseket jelent a munkatársak számára. Hagyományosan a CAD-modellek, a műszaki rajzok és a termékleírások segítették a vállalatokat abban, hogy a munkaerő minden eleme a mérnöktől a műhelyig összehangolt és tájékozott legyen. A digitális iker ezt több lépéssel tovább viszi, és könnyebben érthető vizuális útmutatót nyújt.

A szabványosítás jelentősége

A magasabb kreativitás összefüggésében fontos, hogy maradjunk két lábbal a földön. A szabványos gépelemek használata bevált módszer a termelési hatékonyság optimalizálására, miért változtatnánk ezen csak azért, mert digitális ikerrel dolgozunk? A szabványos gépelemek és a digitális folyamatok közötti nagyobb integráció révén a gyártók kézzelfogható előrelépést érhetnek el, a jobb termékminőségtől a csökkentett állásidőig.

A szabványos gépelemeknek a digitális ikerben történő használata segít a gyorsabb és pontosabb géptervezésben, csökkentve ezáltal a költségeket, a kockázatokat és az új megoldások megvalósításának bonyolultságát a gyártók számára. Röviden: a kezdetektől fogva optimalizálja a termékfejlesztési folyamatokat.

Digitális ellátási lánc kialakítása

Ezért létfontosságú, hogy digitális ellátási láncot alakítsunk ki olyan partnerek felkutatásával, akik rendelkeznek a szabványos gépelemek digitális verzióival. Olyan szolgáltatót válasszunk, amely már rendelkezik a szabványos gépelemek digitális profiljaival, amik könnyedén integrálhatók a digitális ikerbe. norelemnél például egy termékválasztó funkciót építettünk be webáruházunkba, ami lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy meghatározzák a szükséges gépelemeket, beleértve a szerkezeti anyagokat, a méreteket, a kiviteleket és a további jellemzőkkel kapcsolatos követelményeket. A webhely ezután az ideális gépelemre is javaslatot tesz a projekt minden aspektusa szerint. Ezen túlmenően a webhely azt is lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy hozzáférjenek és egyszerűen letöltsék gépelemeink 3D CAD-modelljét, amelyek a legtöbb tervezési platformmal – Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge és a SolidWorks alkalmazásokkal – kompatibilisek

Egy gépelem működésének megértése a digitális ikerben történő helyes telepítéshez is létfontosságú. Ha új gépelemeket szeretnénk használni, vagy egyszerűen csak javítani szeretnénk egy gépelem tényleges működését, kérdezzük meg a beszállítónkat. A támogatás ezen a szinten nagyon eltérő lehet, de egy jó partner rendelkezik majd ingyenes forrásokkal. A norelem ACADEMY oktatóközpont egy online tudásbázis, amely példaalkalmazásokat és bevált gyakorlati videókat tartalmaz. Akár aprólékos műszaki adatokkal is részletezheti az egyes gépelemek legfontosabb tulajdonságait és funkcióit.

Ha inkább a személyes képzést részesíted előnyben, norelem ACADEMY eljöhet hozzád is! A norelem SHOWTRUCK Önhöz is elmegy és ingyenes képzést tart.

Digitális kompetencia

A gyártás és a tervezés izgalmas, dinamikus ágazatok. Az egyre kiélezettebb globális piacon a digitális iker technológia segíthet a termelékenység javításában. Mindazonáltal, ha szabványos gépelemek átfogó kínálatával – a digitális és a valós világban egyaránt – rendelkező partnerrel biztosítjuk be a gyártást, akkor a magunk javára billenthetjük a mérleg nyelvét.

