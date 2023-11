Hozzon ki még többet az Inventorból!

Arkance Holixa Tools for Inventor (T4I)

Az Arkance cégcsoportnál nagy hangsúlyt fektetünk a felhasználóink minél magasabb szintű támogatására az oktatástól kezdve a szaktanácsadáson keresztül a speciális alkalmazások fejlesztéséig. A folyamatosan bővülő Holixa termékcsalád önálló alkalmazásokat és különböző tervezőrendszerekhez készített kiegészítő csomagokat egyaránt tartalmaz, amelyek ügyfeleink munkáját egyszerűbbé és gyorsabbá teszik.

A Holixa Tools4Inventor (T4I) egy olyan Autodesk Inventorba beépülő modul, ami segít, hogy növelje termelékenységét azáltal, hogy automatizálja és egyszerűsíti a rutin feladatokat a tervezési folyamat minden szakaszában, az első vázlattól a kész dokumentáció exportálásáig.

Az olyan tervezőeszközök, mint az Autodesk Inventor nagyon hatékonyak a konstrukciók kialakításában, de ettől függetlenül a feladatok nagyon összetettek és időigényesek is lehetnek.

Tervezés során előforduló tipikus problémák:

Speciális vagy bonyolult munkafolyamatokhoz szükséges eszközök hiányozhatnak.

A felhasználóknak időigényes megoldásokat kell keresniük.

Néhány Inventor parancs nehezen használható, vagy csak több lépésben oldható meg a probléma.

A dokumentumok tulajdonságainak kézi kitöltése gyakori hibaforrás.

A kézi fájl export hibalehetőséget hordoz magában.

A Holixa T4I által biztosított előnyök a felhasználók számára:

Jobb együttműködés a megfelelő adatoknak köszönhetően.

Növeli a hatékonyságot és a termelékenységet, automatizálja az ismétlődő feladatokat és egyszerűsíti a munkafolyamatokat.

Eszközök, amelyek az Ön idejének közel 80%-át megspórolják.

Az eszközöket könnyű használni egy ismerős környezetben.

Segítséget kérhet, amikor szüksége van rá.

iTulajdonságok automatikus kitöltése

Ezzel a funkcióval a mentés időpontját és/vagy az utoljára mentő felhasználó nevét, fájlnevet, tömeget, befoglaló méreteket, rajzlap méretet, rajzi nézet skálázásának értékét, illetve lemezteríték befoglaló méreteit lehet mentés eseményhez rendelve, automatikusan beíratni felhasználói iTulajdonságokba. Ezek az értékek megjeleníthetőek darabjegyzékben, rajzi szövegmezőben, rajzi-és modell szövegekben egyaránt.

Az iTulajdonságok automatikus kitöltésével sok időt lehet megtakarítani

Felhasználói iTulajdonság ablakok létrehozása

A T4I segítségével az iLogic form szerkesztőhöz hasonló, az iTulajdonságok gyors kezelésére szolgáló felhasználói dialógus ablakokat lehet létrehozni, azonban a T4I több előnyt is biztosít a gyári megoldáshoz képest:

könnyedén lehet legördülő menüket hozzáadni a panelhez felhasználói paraméterek létrehozása nélkül

anyagválasztó legördülő menü egy kattintással hozzáadható a panelhez

eltérő paneleket lehet létrehozni dokumentum típus szerint: alkatrész, lemez alkatrész, összeállítás, hegesztett összeállítás, rajz, prezentáció

a tömeg is megjeleníthető a panelen

A testre szabható dialógus ablakokkal gyorsabban és kényelmesebben lehet az iTulajdonságokat kezelni

Automatikus vagy manuális dokumentum export

A tervezői munka során a legtöbbször elengedhetetlen a tervdokumentáció megosztása a partnerekkel, ügyfelekkel különböző szabványos fájl formátumokon keresztül. A T4I kiegészítő PDF, DWG, DXF és STP fájlok automatikus vagy manuális exportálását teszi lehetővé. A funkció képes összeállítási környezetből minden lemezalkatrészről terítékrajzot exportálni DXF formátumba, így nem szükséges ezt a műveletet külön-külön elvégezni.

A szabványos fájl formátumok exportálása automatizálható a T4I segítségével

iTulajdonságok automatikus szinkronizációja

A műszaki rajzon legtöbbször közvetlenül a modell iTulajdonságait jelenítjük meg, azonban vannak esetek, amikor a modell egyes iTulajdonságait a rajz iTulajdonságaiban is meg kell jeleníteni. Ezekben az esetekben nagy segítség, hogy a T4I képes szinkronizálni a kiválasztott tulajdonságokat a modell és a rajz között és egyúttal azt is be lehet állítani, hogy a szinkronizáció a modell irányából történjen a rajz felé, vagy fordítva, esetleg mind a két irányba.

Szinkronizálni lehet az iTulajdonságokat a modell és a műszaki rajz között

BOM szerkesztő eszközök

Az Inventor a darabjegyzéket strukturált (Structured) és ömlesztett (Parts only) formában is meg tudja jeleníteni, amelyek eltérő módon kezelik a tételszámokat. A T4I olyan eszközöket biztosít, amelyek segítségével jelentősen egyszerűbbé válik a tételszámok szinkronizálása a két típusú darabjegyzék, valamint a fő összeállítás és a részösszeállítások között.

A T4I egyszerűbbé teszi a tételszámok kezelését

További lehetőségek

A T4I rengeteg további tervezést segítő és/vagy gyorsító eszközt tartogat a felhasználók számára alkatrész-, összeállítás- és műszaki rajz környezetben egyaránt.

QR kód és adat mátrix létrehozása műszaki rajzokon

Méret szimbólumok csoportos beillesztése

Modelltörténet lejátszó (alkatrészekhez)

Családfa átnevező

Felhasználói paraméterek másolása részegységekbe és alkatrészekbe

Kamera szinkronizáció

Adatgyűjtő eszközök a technikus csapat számára (képernyőfelvétel, rendszer információ, stb.)

stb.

Az Arkance Systems HU Kft-nél vásárolt új- és megújított Autodesk Inventor Professional vagy Autodesk Product Design & Manufacturing Collection licencek esetén biztosítjuk Önnek az Arkance által fejlesztett Holixa T4I eszközkészletet a megvásárolt előfizetések aktív éveiben 100%-os kedvezménnyel.

A Holixa T4I kiegészítővel kapcsolatban további információért látogasson el weboldalunkra.

