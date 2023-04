Hogyan győzze meg cégét az edge fontosságáról?

Három tipp informatikai vezetők számára

Címkék: Dell informatika informatikus IT IT infrastruktúra IT menedzsment

A siker érdekében a mai informatikai vezetőknek érteniük kell többek között a technológiához, az üzemeltetéshez és az üzlethez egyaránt. De taktikai előrelátás és iparági szaktudás is szükséges, hogy megtalálják azokat a megoldásokat, amelyekkel elérhetők a vállalatuk digitális átalakulással kapcsolatos céljai. Az edge egy ilyen megoldás, nem meglepő, hogy gyorsan az informatikai igazgatók fő prioritásává vált.

Már zajlik az edge forradalma, amely átformálja a vállalatok működését, megváltoztatja az eredményeket, és elősegíti a növekedést. Az edge környezeteket övező félreértések tisztázására a Dell Technologies az alábbi tanácsokat kínálja megfontolásra:

1. tipp: Mutassa meg az edge előnyeit!

Az edge definícióját nehéz meghatározni. Onnan érdemes ezügyben elindulni, hogy amikor a 2010-es évek elején a mainstream informatika a felhőalapú számítástechnika (cloud combputing) diadalát hirdette, az egyik iparági szereplő előállt a fog computing (köd) koncepciójával. Ez arra adott választ: miként valósítható meg az adatok késleltetés nélküli, költséghatékony és többletterhelés nélküli továbbítása a hálózatokon. Ehhez kapcsolódott 2015-től annak a problémának a megoldáskeresése, amikor egyértelművé vált, hogy a felhőből nem oldható meg időben, költséghatékonyan a hálózatok szélein (edge) megjelenő „szenzorhadsereg” adatigény-kiszolgálása. Ez vezetett el az ege computingig, vagyis a mikro adatközpontok hálózatáig. (Az IDC definíciója szerint ezek a mikro adatközpontok lokálisan tárolnak és dolgoznak fel kritikus adatokat, és onnan csak az eredményeket továbbítják, ezzel teszik lehetővé a feldolgozási sebesség gyorsulását és a rendszer reakcióérzékenységének javulását.)

A kép mutatja, hogyan függ össze a cloud, a fog és az edge computing[1]

Az edge (peremhálózat) a cég perifériáit vagy egy tipikus adatközpont külső részét jelenti, ahol az adatokat emberek vagy eszközök összegyűjtik és felhasználják. Népszerűbbé válása azt jelzi, hogy a feldolgozási teljesítmény a hagyományos adatközpontokból a peremhálózatra, a felhasználóhoz jóval közelebbre helyeződik át. A Gartner előrejelzése szerint a következő években világszerte az adatok 75 százaléka nyilvános felhőn vagy adatközponton kívül, az edge-en jön létre és ott is használják majd fel.

Az informatikai vezetők is tisztában vannak a hagyományos adatközpontokban tárolt adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos kihívásokkal. Képzeljük csak el, mi történik, ha hirtelen az adatok háromnegyede ezen szabályozott környezeteken kívülre kerül. A cégeknek készen kell erre állniuk, amihez az is hozzájárul majd, hogy az informatikai vezetőnek egyértelműen és jól érthetően kell tudnia bemutatni az edge informatika előnyeit. A peremhálózat a feldolgozási teljesítményt az adatközpontokról az adatok keletkezésének helyére teszi, ami gyors, szinte késleltetés nélküli döntéshozatalt tesz lehetővé.

Mivel az adatokért felelős csapatoknak többé nem kell várniuk az adatok a felhőbe vagy adatközpontokba való átvitelére a feldolgozáshoz, csökkennek az üzemeltetési költségek, és közben nő a megbízhatóság és a rugalmasság. A peremhálózaton lévő adatok pedig még elszigetelt, távoli helyeken, rossz kapcsolat esetén is elérhetők.

Továbbá: az olyan egyre népszerűbb technológiák, mint a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás (ML), amelyek rengeteg adatot igényelnek, szintén az edge-re fognak támaszkodni a gyorsabb és megbízhatóbb eredmények érdekében.

2. tipp: Mutassa meg az edge-en keletkező adatok hasznoságát a valós idejű döntések meghozatalában!

Az edge használatának azonnali pozitív hatása lehet az üzletvitelre.

Az informatikai vezetők gyorsan reagálhatnak a rengeteg elérhető adatból kinyert megállapításokra. Ennek az az oka, hogy az edge-en összegyűjtött adatokat nem kell távoli adatközpontokba küldeni, így az okoseszközök és az alkalmazások késlekedés nélkül reagálhatnak rájuk.

Emellett az informatikai vezetők jobban megválogathatják, milyen adatokat szeretnének gyűjteni, amivel költséget és erőforrást takaríthatnak meg, valamint a rendszer összetettségét is csökkenthetik, mivel a csapatoknak és a gépeknek nem kell hatalmas mennyiségű adatot átvizsgálniuk, hogy hasznos megállapításokhoz juthassanak. Fontos azonban észben tartani, hogy a peremhálózati adatok is épp annyi „zajt” tartalmazhatnak, mint az adatközpontokból származók, vagyis nem minden esetben értékesek, és továbbra is el kell dönteni, mely adatok hasznosak közülük.

A lényeg az, hogy a peremhálózaton történő adatgyűjtéssel jobb döntéshozatal érhető el vezetői szinten, ami átformálja az üzletvitelt, növeli a hatékonyságot, és bevételnövekedéshez vezet.

Vegyük például a gyártást. Ha egy cég egy távoli üzem kritikus fontosságú berendezését monitorozza, hogy esetlegesen javításra vagy cserére szorul-e, amíg az adatok nem ingadozóak, nem szükséges őket egy távoli adatközpontba továbbítani. Ha azonban rendellenességek figyelhetők meg az adatokban, a vállalat reagálhat azzal, hogy kiküld egy mérnököt, aki kijavítja vagy kicseréli az alkatrészt.

3. tipp: A versenytársak már befektetnek az edge megoldásokba, ezért érdemes bemutatni a vezetőségnek ennek a piacra gyakorolt hatását.

2030-ra a az edge informatikai megoldások piaca több mint 155 milliárd amerikai dollár értékű lesz. Ez elképesztő adat, főleg, ha figyelembe vesszük a növekedés a következő néhány évben várható, jelentős megugrását – a piacon a következő nyolc évben évente közel 39 százalékos növekedés várható.

Az IDC kutatása szerint jelenleg a peremhálózati befektetések nagy része (85%) a hardverekre (a fennmaradó része pedig a szoftverekre) vonatkozik, 2025-re azonban a peremhálózatokkal kapcsolatos összes kiadás fele a szolgáltatásokra, például a peremhálózathoz kapcsolódó platformokra és szolgáltatott szoftverekre, csatlakozási lehetőségekre és professzionális szolgáltatásokra irányul majd.

Napjainkra a legtöbb informatikai vezető felismerte az edge létjogosultságát, valamint az adatfeldolgozás és a számítástechnika jövőjében elfoglalt előkelő helyét. A fenti kutatás bizonyítja, hogy a kiadások az elkövetkező években továbbra is növekedni fognak, az informatikai vezetők pedig ennek tudatában, a peremhálózati számítástechnika, illetve annak kézzel fogható és széles körű előnyei ismeretében meggyőzően érvelhetnek az edge környezetbe való nagyobb mértékű befektetés fontossága mellett.

Az edge bevezetésének és kihasználásának legjobb módja minden vállalatban és iparágban eltérő. A használati esetek számos tényezőtől függnek, például, hogy az informatikai vezető cége támogatja-e a távoli vagy a rugalmas munkavégzést, illetve milyen jelentőséggel bír a vállalkozás üzletmenetében az IoT, a mesterséges intelligencia és az automatizálás.

Egy dolog azonban biztos: az edge megoldások javítják az üzleti eredményeket.