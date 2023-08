Gépész Szalon – a progresszív mérnökök találkozóhelye

Június 28-án zajlott le az egész napos esemény, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj díjátadója, a Gépész Szalon

Címkék: célgépek Chemplex gépész gépészeti tervezés gépészmérnök gépészmérnök gépgyártás Magyar Ipari Célgép Nagydíj

Micsoda hangulat volt! Írhatnám, hogy álmaimban nem gondoltam, és hogy remélni sem mertem, de nem így van, mert pontosan tudtam azt, hogy a Szalont megtöltik a csillogó szemű mérnökök.

Már a 114 beérkezett pályázat áttekintésekor látható volt, hogy a mai hazai mérnöki tudás a világban bárhol megállja a helyét, akármelyik high-tech gyárba beilleszthető gépeket képesek vagyunk felvonultatni. Ahol ilyen célgépek készülnek, és ilyen briliáns elmék és csapatok működnek együtt, ott az ember már sejtheti, hogy nem csupán a tudás, de a kultúra és a morál is szuperszonikus sebességgel halad előre: rég magunk mögött hagytuk a kockás füzeteket, a sötét szobákban magukban alkotó műhelymérnököket, mert a mai mérnökök ki tudnak jönni a fényre, szeretnek és tudnak kapcsolódni, tudnak ünnepelni és elismerni egymást, nyitottak a másik tudása és munkája felé, és pillanatok alatt zuhannak a padlóra a kommunikációs gátjaik.

Ez csupán a vízióm volt, a sejtésem azután, hogy a gépek felhozatalát láttam – de minden beigazolódott. Bár nem tudok arról, hogy létezne ilyen kifejezés, hogy progresszív mérnök, én most mégis bátorkodom használni, mert hiszem azt, hogy aki követi az iparágban történő fejleményeket, figyelemmel kíséri az új technológiák megjelenését, és aktívan részt vesz az innovációs folyamatokban, sőt a megmérettetésekben is bátran elő mer állni – és a legfontosabb, hogy láthatóan szereti is ezt az oldott hangulatot, amit a Gépész Szalon kínál –, az csak progresszív mérnök lehet. A jövő mérnöke.

A célgépgyártó gépészmérnökök szakmája az egyik legdinamikusabb alkalmazkodást igénylő hivatás. Az egyik olyan szakma, ami talán a leggyorsabban változik és fejlődik, hiszen a megrendelő nem köt kompromisszumot, ő azt a célfeladatot akarja megoldani, amire a célgépet megrendeli, és úgy, ahogy ő elképzeli – modern, hatékony, automatizált, megtérülő és hibamentes üzemmel. Egyetlen gépet kér egyetlen feladatra, és nem választ szériából – jóllehet nem is létezik az a gép, amire szüksége van.

Az ilyen szakmai események, mint a Nagydíj díjátadója, hozzák ki belőlünk, mérnökökből a legtöbbet, hiszen kíváncsiak vagyunk, szomjazzuk a tudást és szomjaznunk is kell, ha életben akarunk maradni a piacon. A Gépész Szalonban a résztvevők lehetőséget találtak a szakmai hálózatuk bővítésére – és éltek vele. Beszélgethettek más területre bedolgozó kollégákkal, vállalati vezetőkkel, potenciális üzleti partnerekkel és mentorként fellépő, tapasztaltabb szakemberekkel. Ezek a kapcsolatok nem csupán az információcsere, a mentorálás, de a karrierlehetőségek és a projekt-együttműködések terén is gyümölcsözőek lehetnek.

Az esemény után szerényen, de büszkén szembesültem azzal a ténnyel, hogy a mai progresszív mérnököknek már nem kell külföldi szakvásárokon idegen nyelven loholni a trendek után, hiszen itthon is elérhető olyan fórum, ahol növelni tudják a versenyképességüket.

Kiváló szponzorok álltak a Nagydíj mellé, akik kapcsolatokat építettek, szinergiákat kerestek, és minden mozdulatukból látható volt, hogy az összegyűlt mérnökök szakmai támogatása az elsődleges céljuk. A legjobb tudásukat, tanácsaikat és trendeket tárták elénk a színpadon.

A pályázók izgatottan várták az eredményhirdetést, és az elkapott beszélgetésekből megértettem, hogy számukra sem volt egyértelmű, hogy kik lettek az idei mezőny győztesei. Elismeréssel beszéltek egymás munkájáról. Egyáltalán nem az történt, hogy volt egy kiemelkedő gép, és mindenki sejtette, hogy ő viszi el a díjat: mindannyian értettük a zsűri estéken át tartó, hosszú elmélkedését. Nem volt egyértelmű, hogy mely célgépek lesznek a kategóriák kiemelt díjazottjai.

Lapozd végig a TechMonitort, mert a díjátadóról készült beszámolót is megtalálod ebben a lapszámban. Én csak azt szerettem volna átadni neked, hogy mérhetetlenül büszke vagyok a hazai célgépgyártó gépészmérnökökre. Komolyan elhiszem, hogy június 28-át hosszú időre beírtuk a naptárba mint a gépészmérnökök ünnepét.

Jövőre ismét lesz Nagydíj, bátorítalak arra, hogy ha gépet tervezel, nevezd be, és vegyél részt a Szalonban! Ehhez majd időben minden információt megtalálsz a gepedvanhozza.hu weboldalon. Kövesd!

Barátsággal, Sipos Sándor