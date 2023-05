Falamellák és hatékony gyártásuk automatizált gyártóberendezésekkel

Sokoldalú alkalmazhatóság

Címkék: árverés aukció bútorgyár bútoripar faipar Surplex

Feltűnésmentes, mégis meggyőző: A falamellák sokkal elterjedtebbek annál, mint amennyire feltűnnének. A főként dekorációként használt elem precíz gyártást igényel, ellenkező esetben ugyanis feltűnne. A modern gyártóberendezések segítenek e cél hatékony elérésében – és ezeknek nem kell mindig újnak lenniük.

A falamellák sokkal többek, mint egyszerű facsíkok. Már az ókori Egyiptomban, Rómában és Görögországban is előkelő helyet töltöttek be – például rögzített zsalugáterként a fény és a betekintés elleni védelem céljából, ugyanakkor a szellőzés lehetővé tétele mellett. A zsalugáter, más néven zsalúzia a francia jalousie szóból származik, melynek jelentése féltékenység. Feltételezések szerint a zsalugáterek eredetileg a perzsa háremekben szolgáltak ferde zsalugáterként. Úgy tették lehetővé a ház ura számára a kitekintést, hogy közben senki nem láthatott be. Így tehát féltékenyen felügyelhette, hogy senki ne pillanthassa meg háremasszonyait. Sokoldalúságuknak, robusztusságuknak és esztétikájuknak köszönhetően ma már elképzelhetetlenek mindennapi életünkben. Bár a gyártás első pillantásra egyszerűnek tűnhet, azonban gondosságot és pontosságot igényel.

A falamellák mindenhol megtalálhatók: Zsalugáterként, ágyrácsként vagy bútorok dekorációs elemeként. De ki tudja, hogyan készülnek? (© New Africa/Shutterstock.com).

Több mint egy darab fa

A falamellák keskeny, hosszú facsíkok, amelyeket széles körben kerülnek alkalmazásra a fafeldolgozásban. A falamellákat bútorokon, ajtókon, padlókon, zsalugátereken és számos más alkalmazás számára használják. Aktuális trendként a lamellás falak említhetők, amelyek nemcsak vizuálisan emelkednek ki, hanem zajelnyelő tulajdonságaiknak köszönhetően a helyiségek akusztikájának javításához is hozzájárulnak. Az ilyen falak egy sor párhuzamos, szabályos távolságokban rögzített falamellákból állnak.

A falamellák ágykeretek gyártására is használhatók. Elég erősek ahhoz, hogy elbírják a matrac és az azon alvó személy súlyát, ugyanakkor pedig elég rugalmasak ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a test körvonalaihoz.

A Surplex.com felületén jelenleg a System TM lamellagyártósora elérhető. A képen: a WEINIG POWERMAT 2500 integrált gyalu- és formázógép. (© Surplex)

A természetes fától a stabil lamellákig

A falamellák számos különböző fafajtából készülhetnek – a kívánt megjelenéstől, tartósságtól és költségektől függően. A lamellákhoz használt gyakori fafajta a fenyő, a tölgy és a bambusz.

Először is megvizsgálják az egyes fadarabokat, hogy nincsenek-e rajtuk repedések, csomók és egyéb hibák, hiányosságok esetén pedig kiválogatják azokat. A második gyártási lépésben a fát vékony lécekre vágják, amelyek körülbelül a végleges lamella szélességének és vastagságának felelnek meg. Mivel a lécek további feldolgozása csak megfelelő nedvességtartalom esetén lehetséges, ezért a méretre vágás után speciális szárítócellákban szárítják azokat. A lamellákat aztán gyalulják és csiszolják az egyenletes vastagság és felület biztosítása érdekében. Ezt követően szükség esetén többrétegű lamellákká ragasztják és préselik a léceket. A következő lépésben a lamellákat a kívánt formára hajlítják és adott esetben festik. Végezetül pedig végtermékké, pl. zsalugáterré vagy ágykeretté szerelik össze a lamellákat. Ez lyukak fúrását, más alkatrészek rögzítését vagy további munkálatokat tehet szükségessé.

A berendezés gyártási kapacitása a felhasznált fa minőségétől és méretétől függően változhat. A MICROTEC GOLDENEYE 500 szkenner biztosítja a minőséget (© Surplex)

Gyártóberendezéssel a magas minőségért és hatékonyságért

A lamellák gyártása precizitást és pontosságot igényel a megkövetelt minőségi előírások teljesítése érdekében. A gyártásnak ugyanakkor költséghatékonyan és gyorsan kell történnie. Ennek során előnyösnek bizonyul egy integrált gyártóberendezés alkalmazása, amely egyesíti a lamellagyártás különálló lépéseit, és így sok munkadarabot képes előállítani azonos minőségben, nagy személyzeti és időbeli ráfordítás nélkül.

A gyártóberendezések hátrányát a hatalmas méretéből adódó magas beruházási költségek jelentik. Itt tehát érdemes lehet használt gép vásárlása mellett dönteni. A Surplex.com ipari aukciósház június 6-ig kínál lehetőséget a System TM gyártó falamella-gyártósorának árverésen történő megvásárlására. A berendezés a HS Timber Group üzeméből származik, és a romániai Szeretvásáron (Siret) található. A gyártósor nemcsak a helyszínen, hanem online is megtekinthető egy 3D-s üzembejárás keretében. A gyártóberendezés központi elemei a 2013-ban gyártott WEINIG POWERMAT 2500 gyalu- és formázógép, valamint a nyers fatermékek legkülönbözőbb hibáinak automatikus felismerésére szolgáló MICROTEC GOLDENEYE 500 többérzékelős szkennerrendszer képezi. A hatékony gyártósor így napi akár 210 m³ késztermék előállítására képes. A Surplex tapasztalt partner a használt gépek kereskedelme terén – a közvetlen értékesítésben és aukciós platformként egyaránt. Sokéves tapasztalatával és kompetenciájával a Surplex átfogó tanácsadást és támogatást nyújt az Ön igényeire szabott, megfelelő gép kiválasztása és megvásárlása során.