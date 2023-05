A lézervágás alapjai

Precízió, sokoldalúság és automatizált gyártás

A lézervágás egy olyan sokoldalú gyártási folyamat, melynek során egy lézer precízen és hatékonyan vág ki összetett formákat fémlemezekből. Hogyan működik egy CO2-lézer? Hol van az alkalmazási területük a különböző iparágakban? Miért alkalmasak a lézerek ideálisan az automatizált gyártásba történő integrálásra? Használt gépekkel is elérhető tökéletes eredmény?

A lézervágás az olyan vágási eljárásokhoz tartozik, ahol lézer választja szét az anyagot. A lézer mozgási szabadsága összetett formák pontos és hatékony kivágását teszi lehetővé. Az adott lézerparaméterektől (hullámhossz, átlagos teljesítmény, impulzusenergia és -időtartam) függően gyakorlatilag bármilyen anyag vágása lehetséges.

A lézervágás műszaki alapjai

Az iparban különböző lézersugárforrásokat használnak, köztük a jól bevált CO 2 -lézert, továbbá olyan speciális szilárdtest-lézereket, mint az Nd:YAG-lézer, a szállézer vagy a lemezes lézer. A lézersugarat tükrök (CO 2 -lézerek esetében) vagy száloptikai kábelek (szilárdtest-lézerek esetében) vezetik a fókuszáló optikához. A szükséges teljesítménysűrűség elérése érdekében a lézersugár kötegelése és fókuszálása ebben a lencsében történik.

Precíz lézervágás akcióban: Lézerekkel akár 25 mm vastagságú és összetett formájú lemezek vágása is lehetséges (© Surplex)

A lézersugár nagy energiája megolvasztja, elégeti vagy elpárologtatja az anyagot, teljesen átvágva azt. A folyamat során kísérő technológiai gázt alkalmaznak az eltávolított anyag vágásból történő eltávolítására és az optika gőzöktől és fröccsenésektől való védelmére. A lézervágással akár ±0,1 mm-es pozíciós pontosság és ±0,05 mm-es ismételhetőség érhető el. Az adott anyagtól és alkalmazási esettől függően akár 250 m/perc vágási sebesség is elérhető.

Példa: ByLaser 6000

A ByLaser 6000 egy 6 kW névleges teljesítményű ipari CO 2 -lézer, amelyet a Bystronic vállalat gyárt. Ez a lézertípus a CO 2 gáz magas, néhány ezer voltos elektromos feszültséggel történő gerjesztésével állítja elő a lézersugarat. Ez az elektromos impulzus gerjesztett állapotba hozza a molekulákat, melynek során azok további energiát tárolnak. Amikor aztán visszatérnek eredeti állapotukba, ezt az energiát fény formájában adják le. Mivel az energialeadás rendkívül gyorsan történik, lézersugár jön létre. A ByLaser 6000 készülékhez hasonló CO 2 -lézerek 10,6 µm hullámhosszon bocsátják ki a fényt.

Egy lézervágógép alapvető elrendezése: Így működik a lézervágás egy CO 2 -lézerrel Forrás: Surplex / szerzői jog nélkül)

A lézervágás előnyei

Nagy pontossága, hatékonysága és termelékenysége miatt különösen a fémmegmunkáló iparban nagy a lézervágás iránti kereslet. A nagymértékben automatizált CNC-technológiával való kombinációja még kis darabszámok esetén is nagyfokú gazdaságosságot biztosít.

A lézersugár precizitása és irányíthatósága magas vágási minőséget és tiszta, varratmentes éleket eredményez. Érintésmentes eljárásként csökkenti a munkadarabok sérülésének kockázatát. A lézersugár nagy energiasűrűsége gyors, tiszta vágást eredményez az anyag megolvasztásával vagy elpárologtatásával.

A lézervágó rendszerek ideálisan integrálhatók az automatizált gyártási folyamatokba. Az automatizálás központi elemét a gép fémlemezekkel történő automatikus be- és kirakodása képezi. Ez csökkenti a kézi munkaidőt, minimalizálja a hibákat és folyamatos gyártást tesz lehetővé. Ez az automatizálás különösen előnyös a tömegtermelésben, de kisebb gyártási környezetekben is jelentős előnyöket kínálhat, mivel pontos, konzisztens és gyors gyártást tesz lehetővé.

Mivel a lézervágás érintésmentes eljárás, ezért a gép kevésbé kitett a kopásnak, ami kevesebb állásidőt eredményez. A lézerek emellett rendkívül kevés karbantartást igényelnek és hosszú élettartamúak.

A sokoldalú gyártási eljárást számos iparágban alkalmazzák, különösen a fémmegmunkálás terén. Széles körben alkalmazzák gépek és járművek precíz alkatrészeinek, köztük összetett formák és borítások, valamint tartóelemek és rögzítőelemek vágására, illetve csövek megmunkálására.

A Byloader 4020 a számok tükrében:

45 másodperc alatti be- és kirakodás

1,5 t feletti lemezsúly

4x2 m lemezméret

25 mm lemezvastagság

Pontos berakodás nélkül nincs hatékony automatizálás (© Surplex)

Használt lézerberendezések bölcs beruházásként

A lézerberendezések minden bizonnyal legnagyobb hátrányát a magas kezdeti beruházási költségek jelentik. A használt gépek azonban lényegesen olcsóbbak. Mivel a lézerkészülékek kevés karbantartást igényelnek és hosszú élettartamúak, ezért ez a beruházás mindenképpen kifizetődő.

A Surplex használt gépek piacán jelenleg egy kiváló minőségű berendezés vásárolható meg közvetlenül: egy BySprint Pro 4020 típusú CNC lézervágógép a BYSTRONIC gyártótól. Az integrált ByLaser 6000 berendezés 6 kW teljesítményű és kevesebb mint 4200 üzemórával rendelkezik. A nagy teljesítményű lézervágó egységen kívül a gép egy Byloader 4020 típusú automatikus be- és kirakodó berendezéssel és egy 1,25 t teherbírású ABUS daruval is rendelkezik. A Byloader rendszer 4000 x 2000 mm méretű lemezek kezelésére képes. Egy berakodási ciklus mindössze 45 másodpercet vesz igénybe.