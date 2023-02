Új szolgáltatással támogatja a digitális átalakulást a Schneider Electric

A végfelhasználók és a berendezésgyártók 83 százaléka már megkezdte a digitális átállást, azonban egyelőre csak 7 százalékuk véli úgy, hogy be is fejezte a folyamatot. A transzformáció felgyorsítását támogatják a Schneider Electric új szolgáltatásai, amelyeket a héten mutatott be.

Az OMDIA kutatócég „Taking Control of Industrial Transformation” (Az ipari átalakulás irányítása) című elemzésében megállapította, hogy "a válaszadók a digitális átalakulásra nem csupán költségtényezőként tekintenek, hanem olyan kritikus tényezőnek tartják, amely stratégiai jelentőséggel bír a vállalkozásuk számára, illetve ösztönzi és támogatja az innovációt". Ezen túlmenően, mivel az éghajlati és az energiaválság stratégiai szükségszerűséggé teszik a digitális átalakulást, az ipari vállalkozásoknak érdemi előrelépést kell tenniük az energiahatékonyság, a megújuló energiák beszerzése és a villamosítás területén.

Ennek a folyamatnak a támogatására mutatta be új, Ipari Digitális Átalakítás Szolgáltatását a Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat a floridai Orlandóban február 6-9. között megrendezett 27. éves ARC Industry Leadership Forumon. A társaság által elindított különleges, globálisan elérhető szolgáltatás célja, hogy támogassa az ipari vállalkozásokat a jövőbe mutató, innovatív, fenntartható és hatékony, végponttól végpontig tartó digitális átalakulás megvalósításában.

A már bevált és skálázható módszerekre épülő szolgáltatások magukban foglalják az aktuális helyzet felmérését, a diagnózist, a stratégia megalkotását, a tervezést és a megvalósítást. A termelő vállalatok a Schneider Electric átfogó ipari és energetikai szakértelmére támaszkodhatnak, amelyet a cég által fejlesztett ipari szoftvercsomag is támogat. Az új szolgáltatás révén jelentős előrelépés érthető el a működési hatékonyság, a fenntarthatóság és energiahatékonyság, az eszközoptimalizálás és a kiberbiztonság területén.

„Kutatásunk szerint a végfelhasználók és a berendezésgyártók mintegy 83 százaléka indult el a digitális átalakulás útján, de csak 7 százalékuk érzi úgy, hogy befejezte a folyamatot. Ezért elengedhetetlen, hogy mind a végfelhasználók, mind pedig a berendezésgyártók fontolóra vegyék a Schneider Electric által kínált digitális átalakítási szolgáltatások használatát, hogy ezzel is felgyorsítsák a digitális transzformációt, minél előbb élvezve annak pénzügyi előnyeit, miközben csökkentik a nem tervezett állásidőt” – mondta el Craig Resnick, az ARC Advisory Group alelnöke.

Az ügyfelei számára nyújtott ipari digitális átalakítási szolgáltatások mellett a Schneider Electric egyike azon kevés vállalatnak a világon, amelyet többszörös elismerésben részesített a Világgazdasági Fórum a 4. ipari forradalom (4IR) kapcsán kifejtett iránymutató tevékenysége, okos gyáraik és elosztó központjaik miatt. A Schneider Electric több olyan üzemmel is rendelkezik, amelyek az Ipar 4.0 technológiákat a kísérleti szakaszból átemelték az üzemszerű működésbe, hogy átalakítsák a működést, az értékláncokat és az üzleti modelleket a pénzügyi, működési és fenntarthatósági eredmények érdekében.

„A sikeres ipari digitális átalakuláshoz olyan globális vízióra van szükség, amely elég rugalmas ahhoz, hogy támogassa a helyi igényeket. Az eredményes programok magukban foglalják a hatékonyságot, a fenntarthatóságot és a megfelelő képességekkel és tudással rendelkező munkavállalókat, mindezt erős kiberbiztonsági háttérrel támogatva. Ami a Schneider Electric-et különlegessé teszi, az a digitális átalakulással kapcsolatos, számos iparágban szerzett tapasztalataink páratlan kombinációja, amit a világelső energiagazdálkodási és automatizálási technológiánk és szoftvereink erősítenek” – nyilatkozta az új szolgáltatás kapcsán Marc Fromager, a Schneider Electric ipari automatizálási szolgáltatásokért felelős alenöke.