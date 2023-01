Szerszámok roncsolásmentes és kezelőtől független mérése

A HELICHECK NANO-val a WALTER kifejlesztette az első automatizálható mérőgépet a mikro- és nanoszerszámok kezelőtől független mérésére.

Az elektronika, a mikromechanika és az orvostechnológia miniatürizálásának tendenciája növeli a mikro- és nanoszerszámok iránti keresletet. Ezeknek az egy milliméternél kisebb átmérőjű apró szerszámoknak az átfogó mérése azonban nem lehetséges. A jelenlegi mérési módszerekkel - beleértve az eszközök mikroszkópos mérésére tett kísérleteket is - általában az ember jelenti a legnagyobb hibakockázatot. Ezenkívül egyes mérésekhez a szerszámot meg kell semmisíteni, például a homlokgeometriájú szerszámok dőlésszögének mérésekor. "A gyártóknak ezután abban kell reménykedniük, hogy a többi azonos szerszám megfelel a mértnek. Nincs bizonyíték" - magyarázza Bernd Schwennig, aki a WALTER-nél a méréstechnika termékmenedzsmentjéért felelős.

A WALTER új HELICHECK NANO mérőgépe

A HELICHECK NANO más megközelítést alkalmaz. A WALTER ezzel a mikro- és nanoszerszámok gyártóinak kínál megoldást termékeik roncsolásmentes és kezelőtől független mérésére. Az új mérőgép 0,1 milliméteres átmérőtől kezdve megbízhatóan méri a szerszámokat áteső és visszavert fényben. Ezt az új, akár 800-szoros nagyítású, változtatható optika teszi lehetővé, amelynek eredete a mikroszkopikus beeső fény mérési technológiájában rejlik. Nagy felbontású kamerákkal kombinálva ezek a mikroszkopikus optikák képezik a nanoszintű mérések alapját. A változtatható nagyítás lehetővé teszi a méréseket akár 16 mm átmérőjű szabványos szerszámokon is.

A HELICHECK NANO mikroszkopikus optikája lehetővé teszi a nano-tartományban történő méréseket

Nagy sorozatok mérése egyik napról a másikra

A HELICHECK NANO mechanikailag megfelel nagy testvéreinek, a teljesen automatikus mérőgépeknek, a HELICHECK PRO és a HELICHECK PLUS mérőgépeknek. Ezekhez hasonlóan ez is masszív gránit talapzattal rendelkezik, ami a legmagasabb minősített mérési pontosság és a megbízható mérési eredmények alapja. A fixen beépített kamerák biztonságosan védve vannak a portól és a külső fénytől a gép zárt mérőkamrájában. A HELICHECK NANO emellett lehetőséget nyújt az automatizálásra is. "Ez azt jelenti, hogy az akár 7500 szerszámot tartalmazó paletták egy éjszaka alatt automatikusan, kezelői beavatkozás nélkül mérhetők. Ez abszolút újdonság a mikro- és nanoeszközök mérésében" - mondja Bernd Schwennig. A specifikációknak nem megfelelő szerszámokat selejtként válogatják ki. Bár a HELICHECK NANO mérési képességei már most is lenyűgözőek, a jövőben további funkciókkal bővülnek, mint például a vágóélek lekerekítése, a 3D digitalizálás és a felületi minőség mérése.

