Pontos mérések és minőség, amire számíthatsz

Elemteszterek és teljesítménymérő műszerek a GW Instek kínálatából

Címkék: mérés méréstechnika mérőműszer teszt tesztműszer tesztrendszerek TME

Minden elektronikai műhely vagy bármely kutatási és fejlesztési laboratórium működésének alapját a megfelelő tesztelő- és mérőberendezések képezik. A multiméterek, oszcilloszkópok és az egyéb speciális berendezések lehetővé teszik a szakképzett technikusok számára, hogy mindenféle mérést és vizsgálatot elvégezhessenek a vizsgált berendezésen. Az elektromos mérésekre szolgáló professzionális mérőberendezések minden elektronikai gyártásra orientált vállalat számára is nélkülözhetetlen felszerelésnek számítanak. A vizsgáló- és mérőberendezések jellegzetes tulajdonságai kell hogy legyenek: a tartósság, a minőség, a mérések reprodukálhatósága és a pontosság.

Az ilyen típusú berendezések egyik vezető gyártója a jól ismert Good Will Instrument, más néven GW Instek cég. Ennek a gyártónak a története 1975-ben kezdődik Tajvanon. Ma a GW Instek az egész világon ismert, és ez nem lenne lehetséges, ha az előállított berendezéseik minősége és megbízhatósága nem lenne tökéletes. A TME kínálatában elég sok termék található ettől a gyártótól, többek között elemteszterek/akkumulátortesztelők és teljesítménymérők.

GW Instek elemteszterek

Napjainkban az elektronikai berendezések gyártói sok esetben nagy hangsúlyt fektetnek a mobilitásra, ami kikényszeríti az akkumulátorok használatát. Ez a folyamat az egyre növekvő „e-mobility” iparágat is hajtja. Az akkumulátorokat és az újratölthető elemeket ma már széles körben használják, és ezek teszteléséhez megfelelő berendezésekre van szükség. A GW Instek portfóliójában két tesztelőt találunk, GBM-3080 és GBM-3300 jelöléssel.

GBM-3080

A GW Instek GBM-3080 lehetővé teszi a belső feszültség és ellenállás mérését olyan akkumulátorok és újratölthető elemek esetében, amelyek névleges feszültsége nem haladja meg a 80 V-ot. Ezeket 1 kHz-es AC váltakozó áramú jellel, 4 vezetékes mérési módszerrel vizsgálja, amelynek pontossága a feszültség esetében 6 számjegyű, az ellenállás esetében pedig 5 számjegyű. Ezenkívül a GBM-3080 rendelkezik egy pozitív/negatív (jó/nem jó) eredménykiértékelő funkcióval, ami különösen hasznos lehet az akkumulátorok tömeges tesztelésénél a gyártósorokon. A mérőműszer ezenkívül 3,5"-os színes LCD-kijelzővel és meglehetősen sok interfésszel (USB, RS-232C és Handler) rendelkezik. Ez a funkcionalitás lehetővé teszi számos akkumulátortípus ellenőrzését: az egyes celláktól a teljes akkumulátorokig, ami nagy fokú rugalmasságot biztosít a felhasználó számára.

A teszter el van látva 3,5"-os színes LCD-kijelzővel

GBM-3300

A GBM-3000 akkumulátortesztelő családhoz tartozó második készülék a GBM-3300 jelölésű mérőműszer. Ez egy valamivel drágább készülék, nagyon hasonló tulajdonságokkal, azzal a különbséggel, hogy akár 300 V névleges feszültségű akkumulátorok ellenőrzését is lehetővé teszi számunkra. Ez is 1 kHz-es váltakozó áramú jelet és 4 vezetékes mérési módszert használ a vizsgálathoz. A GBM-3300 azonos interfészekkel van felszerelve: USB, RS-232C és Handler, valamint ugyanazzal a 3,5"-os színes kijelzővel. Egyéb jellemzői sem különböznek olcsóbb versenytársáétól: 6 digit mérési pontosság a feszültség és 5 digit az ellenállás esetében, a teszteredmények kiértékelésének támogatása és az elemtípusok széles körének ellenőrzésére való képesség.

Teljesítménymérők

A teljesítménymérő olyan eszköz, amelyet egy áramforráshoz csatlakoztatott eszköz által felvett elektromos teljesítmény mérésére és energiahatékonyságának értékelésére használnak. Ilyen típusú berendezéssel igen gyakran találkozhatunk ipari üzemekben, valamint tudományos és mérnöki laboratóriumokban. A GW Instek kínálatában több ilyen típusú mérő is szerepel.

GPM-8213

A GPM-8213 megfelel az IEC 62301 (PN-EN 62301) / EN50564 (PN-EN 50564:2011) követelményeinek

A GPM-8213 egy olyan teljesítménymérő, amelyet kifejezetten egyfázisú váltakozó áramú rendszerek mérésére (1P/2W) fejlesztettek ki. A készülék 4"-os TFT LCD-kijelzővel rendelkezik, a mérési pontossága akár 5 számjegyű is lehet. A teljesítménymérésen kívül ez a mérőműszer lehetővé teszi a következők ellenőrzését is: frekvencia, fázisszög, meddő teljesítmény, aktív teljesítmény, látszólagos teljesítmény, AC feszültség, DC feszültség, AC áram, DC áram, felharmonikus tartalom tényező és csúcstényező. Ezenkívül a mérő több interfésszel is rendelkezik, úm.: RS-232C, USB (virtuális COM-port) és LAN. Érdemes tudni, hogy a GPM-8213 megfelel az IEC 62301 (PN-EN 62301) / EN50564 (PN-EN 50564:2011) szabvány követelményeinek az elektromos berendezések készenléti energiafogyasztásának mérésére, ami különösen hasznos információ lehet az elektronikus berendezések gyártói számára.

GPM-8213G

A GW Instek ipari üzemek számára dedikált teljesítménymérőt is készített. Ez a GPM-8213G jelű egység, amely a korábban ismertetett GPM-8213 készülékkel azonos képességű és funkcionalitású készülék, egy különbséggel. A GPM-8213G egy további GPIB interfésszel is fel van szerelve, amely lehetővé teszi a mérő távoli vezérlését. Ez különösen az automatizált gyártósorokon alapuló vállalatok számára ideális.

A GPM-8213G ideális mérőműszer ipari üzemek számára

GPM-8310

A GPM-8310-es készülék egy számos lehetőséggel rendelkező, kedvező árú mérő

A GPM-8310 modell egy digitális teljesítménymérő egyfázisú (1f/2P) váltakozó áramú teljesítmény mérésére. Jellemzői közé tartozik a 0,1 Hz – 100 kHz-es egyenáramú vizsgálati sávszélesség, a 16 bites A/D átalakító és a 300 kHz-es mintavételi frekvencia. A korábbi konstrukciókhoz hasonlóan a készülék 5 hüvelykes LCD-kijelzővel rendelkezik, ötdigites mérési pontossággal. A teljesítményen kívül számos más paraméter is mérhető: frekvencia, fázisszög, meddő teljesítmény, hatásos teljesítmény, látszólagos teljesítmény, AC feszültség, DC feszültség, AC áram, DC áram, felharmonikus tartalom tényező és csúcstényező. Érdemes még megemlíteni, hogy a GPM-8310 hullámforma-kijelzővel (feszültség/áram/teljesítmény) és integrálási funkcióval (energiamérés) is rendelkezik. A mérőműszerben a kommunikációhoz LAN, RS232 és USB interfészeket használnak. A GPM-8310 teljesítménymérő a leggazdaságosabb mérők csoportjába tartozik ebben a kategóriában, miközben a mérési funkciók teljességét biztosítja.

GPM-8310/DA4

GPM-8310/DA4 el van látva Digital I/O (DA4) interfésszel

A GW Instek kínálatában a GPM-8310 mérő speciális változatát is megtaláljuk, GPM-8310/DA4 jelöléssel. Funkcionalitását tekintve azonos az elsővel, az egyetlen különbség egy további digitális I/O interfész (DA4). Ez lehetővé teszi a mérő csatlakoztatását egy külső vezérlőhöz, például egy PLC-hez, ezáltal integrálva a készüléket egy nagyobb vezérlőrendszerbe.

Szöveg: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.