Nagy fényerővel és sebességgel mér az új konfokális vezérlő

Két, kifejezetten sötét vagy durva felületeken végzett mérésekre tervezett konfokális vezérlőt fejlesztett ki a Micro-Epsilon. A confocalDT 2465 és a több csúcspontos 2466 modellek rendkívül magas fényintenzitást és magas mérési sebességet kínálnak akár 30 kHz-ig.

A Micro-Epsilon a világ legnagyobb termékválasztékával rendelkezik a konfokális kromatikus érzékelők terén. Az átfogó, nagy teljesítményű modelleket tartalmazó portfólió számos ipari alkalmazási területet fed le. A konfokális kromatikus szenzorokat távolság- és vastagságmérésre használják olyan területeken, ahol a legnagyobb pontosságra és jelstabilitásra van szükség. A nagy sebességű és maximális pontosságú érzékelők a csúcstechnológiát képviselik.

A termékpaletta most tovább bővült az új, több csúcspontos confocalDT 2465 és 2466 vezérlőkkel. A nagy fényintenzitású új modellek sötét és durva felületeken is rendkívül stabil mérést tesznek lehetővé, ezért a mérési sebesség különböző felületeken is teljes mértékben kihasználható.

A confocalDT 2465 szenzort egy mérési csatornára tervezték, míg a confocalDT 2466 két mérési csatornát tud feldolgozni. Ez a több csúcspontos vezérlő egyszerre akár öt átlátszó réteg mérésére is képes.

www.micro-epsilon.com

Magyarországi forgalmazó:

Kvalix Automatika Kft.

1044 Budapest, Íves út 10.

info@kvalix.hu

www.kvalix.hu