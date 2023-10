MX-rendszer: moduláris, vezérlőszekrény nélküli automatizálási rendszer

A Beckhoff 2021 novemberében mutatta be az MX-rendszert, egy teljesen új, holisztikus szemléletű eszközt, amelynek célja a vezérlőszekrények kiküszöbölése

Címkék: automatizálás Beckhoff Automation EtherCAT Festo SMC vezérlőszekrény

Alapkoncepciója, hogy a vezérlőszekrény kábelezését egy összekötőpanel váltja ki, amelyen keresztül számos különféle elektronikus modul automatikusan, egységes interfészeken keresztül csatlakoztatható egymáshoz. Ez a rendszer lefedi a vezérlőszekrények összes „hagyományos” funkcióját, sőt, mostantól egy-egy új modulon keresztül már Festo és SMC gyártmányú pneumatikus szelepeket is képes közvetlenül kezelni.

A Beckhoff rugalmas, kis helyigényre optimalizált, intelligens MX-rendszerével a hagyományos vezérlőszekrények teljes mértékben kiválthatók. Ez a gyártásautomatizálás számára teljesen új lehetőségeket teremt. A vezérlőszekrényeket kiváltó, akár decentralizált gépelrendezés kialakítására is alkalmas, moduláris MX-rendszerrel megkönnyíthető a tervezés, az összeszerelés, a telepítés, valamint a karbantartás folyamata.

Az MX-rendszer alapötlete, hogy egységesíti az összes elektronikai és elektromechanikai alkatrész elektromos és mechanikai csatlakozását. Az ötlet megvalósítása kétféle interfésztípust eredményezett:

az adatkapcsolati interfész minden funkcionális egységet egy EtherCAT-hálózatba fog össze, egyúttal mindegyiknek 24 V-os – és szükség esetén 48 V-os – egyenfeszültséget biztosít;

egy második, kisfeszültségű tartományra tervezett, szintén egységesített interfészt is tartalmazó típus. Ezek osztják szét a hajtásrendszer számára a váltakozó hálózati feszültséget 530 V-ig terjedően, valamint az egyenfeszültségű táplálást 848 V-ig terjedően.

Ennek az egységesítésnek köszönhetően egy hagyományos vezérlőszekrény összes funkciója leképezhető egy hátlapra szerelt rendszerre. Az interfészekhez hasonlóan hátlapból is kétféle van, amelyek a fent leírt interfészekkel rendelkeznek, lényegükből következően csatlakozók formájában. A hátlapok masszív alumíniumházba vannak szerelve. A hátlap és a befoglaló ház együttese képezi az úgynevezett alappanelt, amelyhez különféle funkcionális modulok teljes választéka csatlakoztatható, úgymint ipari PC-k, a buszcsatolók, a be-/kimeneti modulok, mozgásvezérlő és reléegységek, továbbá rendszertápegységek. Ezeket egyszerűen lehet az alappanelhez csatlakoztatni. Ez utóbbi és a funkcionális modulok együttesen IP67 védelmi fokozatú, minimális helyigényre optimalizált, közvetlenül gépre szerelhető automatizálási rendszert alkotnak.

A tervezés során megmutatkozó előnyök

Az alappanel és a funkcionális modulok olyan moduláris rendszerarchitektúrát eredményeznek, amellyel számos sokrétű automatizálási feladat megoldható. Rendkívül előnyös, hogy az MX-rendszer részegységei egy-egy komplett funkciót biztosítanak. Ennek köszönhetően könnyebben megtervezhető egy projekt, és jelentősen csökkenthető a rendszerelemek száma, ami többek között abban is megnyilvánul, hogy a kapcsolási rajzok oldalainak száma 80%-kal csökken. A telepített MX-rendszer kis helyigénye már a tervezés fázisában is további előnyöket eredményez: az egyes üzemrészlegek egyszerűbben összekoordinálhatók, mert az MX-rendszerhez általában nem kell betervezni speciális telepítési területeket és konzolokat. További fontos szempont, hogy az MX-rendszerrel meg lehet felelni a vezérlőszekrényekre vonatkozó szabványoknak, és – a hagyományos vezérlőszekrényekkel ellentétben – kompatibilis az IEC, UL és CSA normával, azaz világszerte szabványos megoldást nyújt.

A hagyományos vezérlőszekrényekhez képest az MX-rendszerrel jelentősen javítható a hatékonyság a gép teljes élettartamára nézve

Automatizálási rendszer összeállításánál nyújtott előnyök

Az alappanelbe dugaszolt és ahhoz csavarozott funkcionális modulok elve nemcsak forradalmasítja a vezérlőszekrények tervezését, hanem mai formájukban teljesen ki is váltja őket. Erre alapozva kiküszöbölhető a vezérlőszekrény mechanikai összeszerelése, elhagyható a rögzítőszerelvénye, valamint nincs szükség időigényes kézi kábelezésre sem. Ennek következményeként egy MX-rendszer mindössze egy órán belül összeállítható, amiben benne vannak a szükséges tesztek és ellenőrzések is. Egy hasonló vezérlőszekrény összeállításának teljes időigénye legalább 24 óra lenne. További előny, hogy az MX-rendszer segít áthidalni a szakképzett munkaerő hiányát is, mivel alkalmazásával egy adott feladat jelentősen gyorsabban elvégezhető, ráadásul kábelezési hibák sem lépnek fel többé. Logisztikai szempontból is egyértelmű előnyöket nyújt, ugyanis egy vezérlőszekrény kialakítása során a mechanikai munkalépések teljes kiküszöbölésével minden eddiginél kevesebb beépítési helyet igényel. Járulékos munkafolyamatokra – például külső vezérlőszekrény megtervezésére – gyakran nincs is szükség.

Gépek telepítésénél jelentkező előnyök

A hagyományos megoldásokhoz képest rendkívül kompakt kialakítású MX-rendszer mind megjelenésében, mind funkcionálisan a gép telepítési terébe integrálható, ami drasztikusan csökkenti a helyigényt. Az MX-rendszer láncolható, ezért nagyon könnyen kialakítható belőle egy moduláris gépelrendezés, emellett alkalmazásával jelentősen lerövidíthető az érzékelők és beavatkozószervek kábelezése. Az előre szerelt kábelek segítségével lerövidíthető a telepítési idő, és egyúttal megelőzhetők a téves csatlakoztatások is. Mivel a modulokat csak be kell dugaszolni, a bekötésükhöz nincs szükség szakképzett villanyszerelőkre.

A gép végfelhasználói által tapasztalt előnyök

A szervizelés és a karbantartás terén egyértelmű előnyt jelent a végfelhasználó számára, hogy az MX-rendszer hálózatba kapcsolt EtherCAT-egységekből áll, tehát bármikor végezhető rajta átfogó rendszerdiagnosztika. A klasszikus állapotjelző fénydiódákon kívül mindegyik funkcionális modul rendelkezik egy „DataMatrix” formátumú egyedi sorozatszámmal is. Ez a kétdimenziós QR-kód leolvasható egy mobiltelefonos alkalmazással, amely az okostelefont összekapcsolja a vezérléssel az adott funkcionális modul diagnosztikai adatainak lekérdezéséhez. Az egységek üzem közben kihúzhatók és behelyezhetők, ami jelentősen megkönnyíti cseréjüket. A gépgyártókhoz hasonlóan a gépkezelők számára is előnyös, hogy a számos különféle automatizálási technológiát lényegesen kevesebb alkatrésszel lefedő moduláris MX-rendszerhez számottevően kevesebb szerelvényt kell raktáron tartalékolni. Egyszerű, moduláris alapelvének köszönhetően az MX-rendszer moduljai a gép életciklusát követően is könnyen újrafelhasználhatók.

Pneumatikus szelepek a kapcsolószekrény nélküli automatizálásban

Az MX-rendszer egy-egy új modulon keresztül most már Festo és SMC gyártmányú pneumatikus szelepeket is képes közvetlenül kezelni. A Beckhoff által kifejlesztett két aljzatmodul – az MO2414 típus a Festo és az MO2424 típus az SMC szelepeihez – az MX-rendszer egységesített csatlakozófelületével rendelkezik, ezen keresztül érhetők el a megfelelő szelepek. Az aljzatmodulon keresztül akár két Festo VUVG vagy SMC JSY3000 típusú (gyártótól függően akár 500 l/perc áramlási sebességű) szelep levegőellátása biztosítható. Ezek a szelepek közvetlenül a modulokhoz rögzíthetők, és a különféle – például 3/2-es, 5/2-es vagy 5/3-as – változatok vegyesen is használhatók. Míg a levegő és a vezérlőjelek elvezetését az MX-rendszer aljzatmodulja biztosítja, a kimeneti tömlők közvetlenül csatlakoztathatók a megfelelő szelepekhez.

Az MO2414 és MO2424 típusú, új pneumatikus modulok tovább bővítik az MX-rendszer képességeit, megerősítve a gépek és üzemek erős integráltságon alapuló automatizálásának filozófiáját. Most már a pneumatika terén is megvalósítható az az alapelképzelés, hogy a vezérlőszekrényt elosztott rendszerként megvalósítva a beavatkozószervekhez és érzékelőkhöz a lehető legközelebb hozzuk ezek vezérlőit. Ez különösen ideális megoldás ott, ahol egy gépalkatrészen csak néhány pneumatikus funkció van, mert az MX-rendszer elemeivel rendkívül egyszerűen vezérelhetők az ilyen jellegű elrendezések. Az eddigieken túlmenően az MX-rendszerrel a legkülönfélébb csatlakozókkal szerelt szelepblokkok is vezérelhetők, ráadásul mostantól a pneumatika területén is megjelennek azok az előnyök, amelyeket a könnyített projekttervezés és az alkatrészek számának csökkenése jelent. Ezenfelül a szelepek beszerelése sem igényel többlethelyet a gépben. További előny, hogy a kifejezetten MX-rendszerhez kifejlesztett Beckhoff Service alkalmazással mostantól a pneumatika karbantartási munkái is minimalizálhatók.

Red Dot, valamint iF Design díjjal ismerték el az MX-rendszert

Az MX-rendszer az innovációs potenciálját jelentős mértékben úttörő kialakításának köszönheti, amit a neves Red Dot díj zsűrije a legmagasabb, „Best of the Best” („Legjobbak legjobbja”) díj odaítélésével ismert el. Mindezt tovább erősítette az iF Design díj elnyerése is.

Az MX-rendszer kifejlesztésével a tervezők célja az volt, hogy funkcionálisan és megjelenésében is a legkülönfélébb gépekbe építhető egységet alkossanak. Ennek érdekében a Beckhoff fejlesztőcsapata a kezdettől fogva szorosan együttműködött az Adrian und Greiser tervezőirodával. A kidolgozott konstrukció az MX-rendszer egyedülálló képességeit megjelenésében és ergonómiailag is egyedi módon emeli ki, hangsúlyozva a rendszer kompakt jellegét és folytonosságát. Összetevői – például ipari PC-k, hajtások és be-/kimeneti egységek – önálló arculattal rendelkeznek, ugyanakkor a rendszer minden eddiginél egyszerűbben szerelhető össze, és könnyedén telepíthető.

Ez az innovatív konstrukció meggyőző hatással volt a kereken 50 nemzetközi termékszakértőből álló Red Dot zsűrire is, amely évente díjazza a kialakításuk alapján kiemelkedőnek ítélt ipari termékeket esztétikájuk, funkcionalitásuk, kifinomultságuk vagy innovatív erejük alapján. Ezeket a vonatkozásokat figyelembe véve az MX-rendszer annyi különleges jellemzővel rendelkezik, hogy forradalmi kialakításáért elnyerte a verseny legmagasabb díját, a „Red Dot: Best of the Best” („Red Dot: legjobbak legjobbja”) díjat. Ezt az elismerést a zsűri bevallása szerint csak egy adott kategória legjobb termékeinek ítélik oda. Ugyanilyen meggyőzőnek találta a terméket egy másik neves, húsz ország 132 terméktervezési szakértőjéből álló zsűri is, amely az MX-rendszernek az „iF Design Award 2023” díjat ítélte oda.

www.beckhoff.com/mx-system