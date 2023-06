Moduláris gépek hatékonyabb gyártása egykábeles megoldással

OCT és EtherCAT P technológiával minimalizált rendszerkábelezés orvosi berendezésekben

Az MA micro automation GmbH célgépépítő vállalat alapelrendezésekből kiindulva, modulok széles választékának felhasználásával egyedi igényeket kielégítő orvostechnikai rendszereket tervez. Ehhez nemcsak az alapvető feladatok minden szintjén következetesen modularizált rendszerkoncepció szükséges, hanem rugalmasan kialakítható vezérléstechnika és rendszerkábelezés is. A felsoroltakat támogatják a Beckhoff megoldásai: a PC-alapú vezérlés, az egykábeles technológia (OCT) és az EtherCAT P busz, melyek révén lényegesen hatékonyabbá tehető a gyártás.

Az MA micro automation nevű vállalat székhelye a németországi Sankt Leon-Rotban van, és összeszerelő, beállító- és tesztelőrendszereket gyárt orvostechnikai, illetve optikai ellenőrzést igénylő területekre. „Ahol csak lehet, készen kapható modulokat használunk, és ezeket igény szerint speciális fejlesztésű egyedi alkatrészekkel egészítjük ki” – fejtette ki Dirk Striebel, az MA micro automation operatív vezetője, vázolva a moduláris gépépítés mögött meghúzódó alapelképzeléseket.

A moduláris gépkoncepcióra építő MA micro automation vállalat számára lépéselőnyt biztosít a PC-alapú vezérlés mint rugalmas automatizálási környezet, ahogyan az EtherCAT P és az egykábeles technológia (OCT) nyújtotta, hasonlóképpen rugalmas telepítési lehetőségek is (Forrás: MA micro automation)

A berendezések rendszerint a vállalat CENTAURI IVD és CERES POC elnevezésű gépplatformjára épülnek, amelyek egy adott projekt egyedi igényeihez és követelményeihez szabhatók. Ezzel magyarázható, hogy miért alkalmazhatók ezek a rendszerek számos különféle szakterületen. Az MA micro automation gyártó-, tesztelő- és összeszerelő rendszerekkel szolgál ki sokféle ipari szereplőt, többek között diagnosztikai fogyóeszközök, orvosi fröccsöntött alkatrészek, inzulintollak és automatikus befecskendezők, valamint pipettacsúcsok és reakcióedények gyártóit. A nagy pontosság és a precíz összeszerelés iránti – többek között optikai szerelvények terén mutatkozó – piaci igényeknek való megfelelés érdekében a célgépépítő vállalat saját képfeldolgozó és szoftverrendszereire, valamint nagy képfeldolgozó és szoftverfejlesztő csapatára támaszkodik.

Precíziós tömeggyártás

A CENTAURI IVD platformra kifejlesztettek egy olyan megoldást, amellyel a pipettacsúcsok iránt a világjárvány következtében megugrott keresletnek lehet eleget tenni. Ezek egyszerre tekinthetők tömegáruknak és precíziós termékeknek, mivel a laboratóriumi diagnosztikában pontosan meghatározott folyadékmennyiségek felszívására szolgálnak, reakcióedényekbe való bejuttatás végett. A csúcs falvastagsága és nyílásának átmérője mindössze néhány tized milliméter, tehát a legkisebb eltérés is befolyásolhatja a diagnosztika eredményét. Dirk Striebel a következőket nyilatkozta erről: „Gyártás közben nagyon fontos ügyelni például a sorjákra vagy deformációkra, és a láthatóan hibás pipettacsúcsok megbízható eltávolítására.” Ez az oka, hogy az MA micro automation gyakran több különböző optikai ellenőrző állomást épít be a gyártási folyamatba. A szükséges képfeldolgozási szakértelem házon belül rendelkezésre áll.

Ügyfele kérésére a vállalat terméktároló rendszert épített be a gép és az utána következő folyamatok közé, hogy a napi 24 órában folyamatosan üzemeltetett fröccsöntő gépet ne kelljen leállítani. „Ez tízpercnyi gyártási mennyiséget képes tárolni, ami elegendő idő a címketároló vagy a szűrők igény szerinti feltöltésére” – magyarázta Dirk Striebel. A rendszer ciklusideje gyorsabb, mint a fröccsöntő gépé, ami azt jelenti, hogy a közbenső tárolórendszer egy idő után magától kiürül.

Sűrűn elhelyezett terepi érzékelők és beavatkozó szervek mellett a hibrid kábelek és az EtherCAT P rendszer alkalmazásával sok kábelezési idő takarítható meg egy telepítés során (Forrás: Beckhoff)

A második – a CERES POC – platformmal az MA micro automation az ellátási pontokon használt labordiagnosztikai gyorstesztek piacát célozta meg. Ezek a rendkívül rugalmas gyártósorok a fröccsöntéstől az ellenőrzésen át a csomagolásig a teljes folyamatláncot lefedik. Az ezen a platformon alapuló rendszerekkel évente több mint 30 millió tesztet lehet gyártani.

Ha műszaki okokból a két gépplatform egyike sem megfelelő, a célgépgyártó fővállalkozóként egyedi projektmegoldások megvalósítását is vállalja. Mint Dirk Striebel elmondta: „Sorozatgyártott moduljaink és megoldásaink széles választéka biztosítja az ügyfeleink által elképzelt rendszer létrehozásához szükséges rugalmasságot.” A különféle gyártósori vizsgálatoktól a pipettaszűrők összeszerelésén át a megelőző és következő gyártási folyamatokhoz (pipettatartó, öregítő tárolás, csomagolás stb.) való teljesen automatizált kapcsolódásig, továbbá a belső folyamatlogisztika teljes automatizálásáig terjedően mindent meg lehet adni a megfelelő konfigurátoron keresztül.

Az egykábeles technológia (OCT) az AX5000 típusú szervohajtások bekötését is megkönnyíti (Forrás: Beckhoff)

PC-alapú vezérlés in vitro diagnosztikában

A fővállalkozóként megbízott MA micro automation megnövelt kimeneti sebességű, rugalmas, automatizált megoldást tervezett pipettacsúcsok gyártásához egy globális szereplő számára. A feladat olyan rugalmas automatizált gyártórendszer megalkotása volt, amely tartókba csomagolt pipettacsúcsokat állít elő in vitro diagnosztikai tevékenységekhez. Ehhez az egyes pipettacsúcsokat 0,1 másodpercnél rövidebb ciklusidő alatt kellett kiadagolni, szétválasztani, automatikusan tartókba helyezni és végül csomagolni.

A pipetták változatosságát olyan fröccsöntőformákkal biztosítják, amelyek üregszáma 128-ig növelhető, lehetővé téve különféle pipettacsúcsok előállítását ugyanazokkal a fröccsöntő gépekkel. A kész darabok eltávolítása olyan tengelyen keresztül történik, amely néhány lépésben a megfelelő számú üreghez igazítható, így az eltávolító tengely univerzálisan bővíthető. A gyártandó állvány szükséges rácsméretét egy speciális feldolgozási stratégia révén biztosítják, aminek eredményeként a pipettacsúcsok mindössze néhány automatizálási lépés után az állványokba kerülnek, majd, például, XTS lineáris szállítórendszerrel továbbítják őket.

Nem szükséges választani: az EtherCAT P és az EtherCAT vegyesen is használható gyári környezetben. Ha szokványos EP Box-modulokat kell használni, az IP67 védettségű EPP9001-0060 típusú egység szétválasztja az EtherCAT P jelét külön EtherCAT-jelre és tápfeszültség-sínre (Forrás: Beckhoff)

Modularitás skálázható automatizálási rendszerrel

Mindezen rendszerváltozatok alapja egy PC-alapú vezérlést alkalmazó automatizálási megoldás. Dirk Striebel hangsúlyozta, hogy már 2010 óta ezt a megközelítést alkalmazzák: „Ahol csak lehet, a Beckhoff sorozatgyártott alkatrészeit használjuk, hacsak az ügyfél nem kér más vezérlőrendszert.” Ez azonban szerinte csak igen ritkán fordul elő.

Az MA micro automation vállalat ma már a Beckhoff termékeinek teljes választékát használja, beleértve az AX5000 és AX8000 típusú szervohajtásrendszereket, az intelligens anyagszállítást biztosító XTS lineáris szállítórendszert, az EtherCAT és EtherCAT P Box-modulokat, a beágyazott ipari PC-ket, valamint az egyedi megrendelői kérések szerint kivitelezett kezelőpaneleket, például a CP3921 típusú panelt. Dirk Striebel szerint a célgépépítők hatékonyabb és hibamentesebb működésre törekednek, és ezt csak bevált megoldásokra építve érhetik el: „Ezeket a követelményeket a Beckhoff rendszerelemei maradéktalanuk kielégítik, a projekttervezéstől és a fejlesztéstől a rendszerek megvalósításáig.”

Az EtherCAT P további előnye, hogy a hozzá tartozó, rendkívül kompakt kivitelű, IP67 védettségű terepi busz Box-modulok közvetlenül a gépágyba építhetők be. A háttérben az egyes állomásokat összekapcsoló XTS lineáris szállítórendszer látható (Forrás: Beckhoff)

Hatékony kábelezés OCT, ENP és ECP technológiával

Dirk Striebel szerint a vállalat számára nagy lépéselőnyt jelent a hajtások terén az OCT technológiájú, a be/ki meneti jelátvitel vonatkozásában pedig az EtherCAT P eszközök következetes alkalmazása. Ezek bevezetésével jelentősen csökkent a kábelezési munka, valamint javult a decentralizált energiaelosztás minősége is, köszönhetően a hibrid B17-ENP betáplálási pontok és az EtherCAT P egységek között hidat képező, EP9224-0037 típusú négycsatornás tápelosztóknak is. „Ezeknek a lépéseknek köszönhetően jelentősen, mintegy 15–20%-kal csökkent a telepítés munkaigénye és költsége” – tette hozzá Dirk Striebel. Ehhez hozzájárultak az előszerelt kábelek is, amelyeket az MA micro automation ugyancsak a Beckhoff cégtől szerez be.

A végső rendszer méretétől függően a Beckhoff hibrid ENP kábelekre és EtherCAT P rendszerére épülő egykábeles automatizálási (OCA) technológiájával akár száz kábel is megtakarítható. Ezeket nem kell többé összeszerelni, elvezetni és vezérlőszekrénybe kötni, így mérsékelhetők a hibák. „A kábelek csatlakoztatásánál jellemzően előforduló hibák tovább csökkenthetők az EtherCAT P különféle színkódolási lehetőségei révén” – tette hozzá Udo Gruber, a Beckhoff mannheimi értékesítési irodájának vezetője. Az EtherCAT Box be/ki meneti modulokat és rendszerkábeleket különböző színű gyűrűkkel lehet megjelölni. Világosan és megbízhatóan fel lehet címkézni a hibrid csatlakozókat is a bajonettzárak mechanikai kialakításával. „Mindezt figyelembe tudjuk venni, amikor közvetlenül a gyártól megrendeljük az EtherCAT P Box-modulokat és az előre szerelt kábeleket” – egészítette ki az elhangzottakat Udo Gruber.

Az egyedi igények szerint kialakított CP3921 típusú kezelőpanel, a PC-alapú vezérlés és a TwinCAT HMI együttes felhasználóbarát kezelőfelületet eredményez, és gyors termékváltást is lehetővé tesz (Forrás: Beckhoff)

Dirk Striebel az elhangzottakhoz hozzáfűzte: „Ami az energiaelosztást illeti, az EtherCAT P használatával gyakorlatilag maguktól megoldódnak a hosszú kábelezésből, illetve annak folyományaként előálló feszültségesésekből adódó problémák.” Ezenfelül különféle adatfeldolgozási koncepciókat lehet megvalósítani, átültetni vagy teljesen áttervezni az energiaszétosztáshoz használt EtherCAT Box-modulokkal, például az EP9214 és EP9224 típusú egységekkel. Az EtherCAT és EtherCAT P technológia széles körű diagnosztikai funkcióival a hibaelhárítás is egyszerűsíthető. Már csak kevés hiányzik ahhoz, hogy a végleges összeszerelést szakképzett villanyszerelő nélkül lehessen elvégezni. „A 24 V-os érzékelők/beavatkozó szervek világában egyértelműen errefelé mennek a dolgok” – erősítette meg Dirk Striebel. Ezen a téren már egy lépéssel továbbgondolva a helyzetet arról beszélt, hogy még egyszerűbbé kell tenni a rendszerek összeszerelését, szétszerelését és ismételt összeszerelését: „A cél az, hogy ügyféloldalon csökkentsük a nagyon költségigényes tevékenységeket, a végleges összeszerelés fázisában pedig a rendszerek átfutási idejét. A Beckhoff mint sok éve megbízható partnerünk és rendszerkomponenseink beszállítója ennek elérését is elő fogja segíteni.”

