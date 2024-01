Könnyű észlelés

Könnyen használható, nagy teljesítményű érzékelők – a Leuze Simple Vision érzékelőivel a felhasználók mindig biztosra mehetnek

Új, nagy teljesítményű képfeldolgozó eszközöket mutatott be a Leuze. A Simple Vision sorozat érzékelőit rugalmas használhatóság és könnyű kezelhetőség jellemzi. A kompakt eszközök ugyanolyan könnyen használhatók, mint az optoelektronikus érzékelők, de majdnem olyan nagy teljesítményűek, mint a kamerarendszerek. Az új IVS 108 szenzor tárgyak jelenlétének észlelésére alkalmas. Az IVS 1048i / DCR 1048i sorozatú készülékek emellett számlálási és mérési feladatokat is végeznek, vagy kódokat olvasnak be.

IVS 108: egyszerű objektumfelismerés

Az IVS 108 az objektumok, például nyomatok vagy címkék jelenlétét csomagoláson, illetve azok hiányát detektálja. Az autofókusz-beállításnak és az egyszerű betanításnak köszönhetően az üzembe helyezés szinte egyáltalán nem vesz igénybe időt: csak egy megfelelő, illetve egy hibás terméket kell a célrendszer elé tenni. A felhasználó mindkettőt a betanító gombbal erősíti meg, és másra nincs is szükség.

Az egyszerű betanítással gyorsan és egyszerűen beállítható IVS 108 ideális a tárgyak jelenlétének észlelésére

Modelltől függően az IVS 1048i funkcionalitása az objektumészleléstől a mérési feladatokon át az integrált vonalkódolvasásig terjed

Az érzékelő akár 32 különböző feladatot is képes tárolni. Sőt, az élőképek webböngészőn megtekinthetők, a további paraméterek pedig felhasználóbarát módon, egy grafikus felhasználói felületen állíthatók be. Az IVS 108 ideális továbbító-, válogató- és szállítórendszerekben történő alkalmazásra. Az érzékelő minőség-ellenőrzési feladatokhoz és mechanikus vagy elektronikus alkatrészek automatikus összeszereléséhez is megfelelő választás.

A csomagoláson lévő nyomtatott információk jelenlétének észlelése: az IVS 108 kiváló ár/teljesítmény arányt jelent erre a feladatra, és rendkívül felhasználóbarát a beállítás és a telepítés szempontjából

IVS 1048i / DCR 1048i: változatos funkciók

Az IVS 1048i egy nagy teljesítményű univerzális készülék: a felhasználók hat modell közül választhatnak két különböző felbontással. Modelltől függően az IVS 1048i funkcionalitása az objektumészleléstől a mérési feladatokon át az integrált vonalkódolvasásig terjed. Ha csak kódolvasásra van szükség, alternatívaként a DCR 1048i érzékelő is használható.

Minőségellenőrzés a címkézési folyamatban: az IVS 1048i könnyen detektálja, méri és ellenőrzi, hogy a címkét a megfelelő helyre helyezték-e fel

Többkódos azonosítás DCR 1048i olvasóval

Az összes IVS/DCR 1048i érzékelő közös előnye, hogy a négy cserélhető S-mount objektív változtatható fókuszállítással és két rekesznyílással nagy fokú rugalmasságot biztosít az olvasási távolság, a látómező, a felbontás és a mélységélesség tekintetében. Ezenkívül digitális I/O-k, TCP/IP, PROFINET, FTP vagy SFTP interfészeket is integráltak a készülékekbe.

