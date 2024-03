Hannoverben is nagy sikert aratott a TNC7 vezérlő

Megnövelt folyamatmegbízhatóság, alacsonyabb energiafogyasztás és kisebb CO2-lábnyom

A HEIDENHAIN TNC7 már a legújabb, 18-as szoftververzióval és új hardverkonstrukciókkal is elérhető. A megbízható, automatizált gyártási folyamatokat biztosító CNC-vezérlő segít az energiatakarékosságban, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, valamint a versenyképesség megőrzésében.

A HEIDENHAIN a hannoveri EMO szakkiállításon mutatta be a TNC7 vezérlés legújabb fejlesztéseit. Bővült a vezérlés hardverportfóliója. Az eredeti, 24 hüvelykes változathoz egy funkcionálisan azonos, 19 hüvelykes, kompakt érintőképernyős változat, a 3+2 tengelyes gépekhez pedig a 16 hüvelykes érintőképernyőjű új TNC7 basic csatlakozott. A TNC7 basic opciók széles választékát kínálja, beleértve a DCM dinamikus ütközésfigyelést, az Optimalizált Kontúrmarás (OCM) trochoidális marást és a MAS 6D grafikusan támogatott beállítást. A vezérlő legújabb, 18-as verziójának fejlesztésekor az ügyfelek visszajelzéseit is figyelembe vették, hogy optimalizálják a folyamatok megbízhatóságát és a felhasználóbarát működést.

Három képernyőméret, két teljesítményszint és alternatív billentyűzetek: tovább bővült a HEIDENHAIN TNC7 HMI portfóliója

Intuitív, mint egy okostelefon

A felhasználók a TNC7 érintőképernyőjét ugyanúgy kezelhetik, mint egy táblagépet vagy okostelefont, így az összes funkció érintéssel, csúsztatással és nagyítással használható. A vezérlő környezetérzékeny menüi és a több operációs rendszert magában foglaló kialakítása megkönnyítik a felhasználók számára a Windows-alkalmazások megnyitását a vezérlőn, és az ezekből az alkalmazásokból származó adatok a részprogramokba történő beépítését. Az intelligens felhasználói támogatásának köszönhetően a TNC7 a pályakezdők által is könnyen kezelhető, akik így gyorsan elérhetik a tapasztalt gépkezelők önbizalomszintjét.

A TNC7 új grafikus 6D munkadarab-beállítási funkciója bármilyen típusú munkadarabhoz – beleértve a komplex, szabad formájú alkatrészeket is – lehetővé teszi a gyors, grafikusan támogatott tapintást

Sokoldalú hardverportfólió

Nem minden felhasználó akar érintőképernyőt használni. A tapasztalt TNC-felhasználók gyakran már megszokták a billentyűzetet. A TNC7 ezért természetesen kezelőpanellel is elérhető. Hannover óta három különböző modell érhető el. Az eredeti, 24 hüvelykes változat mellett 16 és 19 hüvelykes változatok is megjelentek, ugyanazzal a full-HD képernyőfelbontással. A nagy kezelőpanel alternatívájaként egy kisebb panel is választható, ami a legfontosabb TNC funkciógombokat tartalmazza. A TNC7 basic névre keresztelt 16 hüvelykes változat – a TNC 620 utódaként, de a TNC7 összes előnyével – mind méret, mind funkcionalitás tekintetében a spektrum alsó szegmensét képviseli a 3+2 tengelyes gépekhez a TNC7 portfólióban.

A következő generációs trochoidális maráshoz kifejlesztett Optimalizált Kontúrmarás (OCM) ciklus automatikusan kiszámítja a legjobb trochoidális marási stratégiát bármely zsebhez vagy szigethez. Ez jelentősen csökkenti a megmunkálási időt és a szerszámkopás mértékét

Gyorsabb beállítások

A fémiparban tapasztalható, az első alkatrésztől kezdve méretpontos gyártásra való törekvés minden tételméretben és automatizálási szinten túlmutat a megmunkálási fázison. A gép beállítását is gyorsan és kényelmesen akarják elvégezni a felhasználók. A gyorsabb beállítások lerövidítik a mellékidőket és csökkentik a vállalat CO 2 -lábnyomát. A TNC7 grafikusan támogatott 6D munkadarab-befogási és munkadarab-beállítási funkciói két oldalról is támogatják az idő- és energiamegtakarítást. Ez gyors, felhasználóbarát és megbízható pozíciómérést tesz lehetővé mind az előgyártmányok, mind a szerelvények tekintetében, a beállítás összetettségétől függetlenül. A TNC7 még a felfogótornyok és a sorban rögzített több alkatrész esetén is interaktív, lépésenkénti támogatást nyújt az egyszerű és összetett alkatrészek beállítási folyamata során. Komplex geometriájú alkatrészek esetén a 6D beállítási funkcióval végzett beállítás akár ötször gyorsabb lehet, mint a hagyományos tapintási ciklusokkal. Munkadarab-befogásra alkalmazva a 6D beállítási funkció a továbbfejlesztett dinamikus ütközésfigyelő (DCM v2) funkció része. Munkadarabokra alkalmazva az új Model Aided Setup (MAS) opció lép működésbe.

A TNC7 beépített folyamat- és munkadarab-figyelő funkciói detektálják a referenciafutástól való eltéréseket, és további érzékelők nélkül is magas folyamatminőséget biztosítanak

Marás optimális forgácsolási adatokkal

A TNC7-hez elérhető opciós csomag az Optimalizált Kontúrmarást (OCM) is tartalmazza. A ciklus automatikusan kiszámítja a legjobb trochoidális marási stratégiát bármely zsebhez vagy szigethez, ezáltal új mércét állít fel a trochoidális marásban. A felhasználók egyszerűen megadják a kontúrokat, és a beépített forgácsolási adatkalkulátorból alkalmazzák az optimális megmunkálási paramétereket. Ennek eredményeként rendkívül termelékeny nagyolás és marás érhető el, alacsonyabb szerszámkopás mellett. Az OCM intelligens sorjázó funkciója tökéletes éleket hoz létre a programozott kontúr mentén. Az Optimalizált Kontúrmarás ciklus csökkenti az energiafogyasztást, növeli a folyamatok megbízhatóságát, és időt takarít meg a gyártási folyamat során a programozástól a megmunkálásig.

A folyamatidő optimalizálása a TNC7 segítségével

A TNC7 szimultán esztergáló ciklusai lehetővé teszik a FreeTurn szerszámok programozását. Ezek a ciklusok a rendkívül összetett kontúrok szimultán esztergálását is lehetővé teszik egyetlen beállításban, figyelembe véve a zavaró kontúrokat, és a High Dynamic Turning (HDT) szerszámelőnyeit kihasználva. Az ezt követő marást közvetlenül a TNC7-en programozzák hatékony OCM ciklusokkal, ami egy újabb módja az időmegtakarításnak.

