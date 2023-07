Folyamatok megjelenítése a zenonnal

Az SIG-vel intuitívabban üzemeltethetők az összetett palackozó gépsorok

Az intuitívan üzemeltethető összetett gépek sok gépgyártó céljai között szerepelnek, már csak a szakképzett munkaerő növekvő hiánya miatt is. Az aszeptikus élelmiszeripari csomagolások vezető nemzetközi rendszer- és megoldásszállítójának, az SIG-nek ezt a palackozó gépsorok új kezelési koncepciójával sikerült elérnie. A vállalat a COPA-DATA-val együttműködve újította meg az ember-gép interfészét.

Az élelmiszeriparban rendkívül összetett gépeket használnak nap mint nap csomagolt élelmiszerek millióinak biztonságos és hatékony előállítására. Segítségükkel garantálható, hogy a megfelelő eltarthatóságú, steril körülmények között csomagolt termékek megfeleljenek a legszigorúbb higiéniai előírásoknak. A svájci SIG rendszer- és megoldásszállító cég folyékony élelmiszerek aszeptikus töltésére szolgáló innovatív élelmiszer-csomagoló és csúcstechnológiájú rendszerek vezető gyártója. A vállalat 2007 óta használja a zenon szoftverplatformot gépeinek vezérlésére, megjelenítésére és biztonságának szavatolására. A vállalat nagyra értékeli a szoftver egyszerű bővíthetőségét és a zenon grafikus tervezési lehetőségei által biztosított szabadságot. Kritikus tényező továbbá a más rendszerekkel való összekapcsolhatóság és a folyamatadatok széles körének egyszerű továbbíthatósága. A rendszereket egy Codesys-kompatibilis PLC vezérli, amely több más, többnyire buszrendszeren keresztül összekapcsolt komponenssel, például az ultrahangos hegesztési technológiával, valamint további szervomotorokkal és intelligens érzékelőkkel is együttműködik. Az SIG a C++ bővítményekkel megvalósított komplex folyamatok nagy száma miatt a zenont használja vezérlésre és megjelenítésre.

Az SIG NEO irányítópultja minden lényeges információt áttekinthetően és intuitív módon jelenít meg a HMI kezelőinek

A legújabb palackozási technológia

Az SIG SIG NEO néven kifejlesztette az innovatív palackozási technológia következő generációját, amellyel még nagyobb hatékonyságot, termelékenységet és fenntarthatóságot biztosít az élelmiszeriparban. A megoldás lényege a minden tekintetben a felhasználói igényekhez igazodó, maximális használhatóság. „Az ügyfeleinkkel folytatott részletes megbeszélésekből tudjuk, hogy az egyszerű használatot és az intuitív kezelhetőséget tartják a legfontosabbnak” – magyarázza Stefan Mergel, az SIG vezető termékmenedzsere. A szakképzett munkaerő növekvő hiánya és a berendezések kezelésére történő betanítás, képzés magas költsége is fontos szempont. A nehézséget az jelentette, hogy a rendkívül összetett műszaki folyamatokat úgy kell megjeleníteni, hogy a kezelők rövid betanítást követően hibátlanul tudják futtatni őket. Emellett a berendezéseknek egyre rugalmasabbá kell válniuk. A különböző termékek és receptúrák mellett a gépeknek néhány műveletet vagy a kijelzőn megjelenő egyszerű, magától értetődő kattintást követően le kell fedniük a legkülönbözőbb csomagolási méretek és kivitelek, limitált kiadások és szezonális különlegességek széles skáláját.

A legfontosabbak: Intuitív üzemeltetési koncepció kialakítása egy rendkívül összetett rendszerhez

Még képzetlen munkások esetében is rövidebb betanulási idő a széles körű támogatásnak és a kiváló használhatóságnak köszönhetően

Rugalmas használat eltérő követelményeket támasztó, különböző gépeken az átfogó könyvtárnak és az egyedülálló rendszer-kompatibilitásnak köszönhetően

A gyártósorvezérlés szíve, az ember-gép interfész (HMI)

A berendezésgyártó évekig tartó fejlesztéssel egy teljesen új gyártósorvezérlési koncepciót hozott létre a fenti követelmények teljesítése érdekében. Az ember és a gép fő kapcsolódási felülete, a HMI nagyban megkönnyítheti egy gép használatát. A cég ezért újraalkotta a zenon-alapú HMI-t, következetesen a felhasználókat állítva a középpontba. A COPA-DATA szoftverplatformot elsősorban annak nyitottsága és rugalmassága miatt választották. Végeredményben olyan felhasználói felületet alkottak, amelyen egyértelműen látható minden lényeges folyamat, és egy pillantással strukturáltan áttekinthetők a különböző felhasználói csoportok által igényelt funkciók és lehetőségek. A korszerű kezelőfelület a bonyolultabb alkalmazási folyamatokon is közérthetően és egyedülálló felhasználói élményt nyújtva vezeti végig a kezelőt. A modern weboldalakéhoz vagy okostelefonokéhoz hasonló kialakítása új mércét állít az ipari rendszerek elé (a tervező partner a HMI Project GmbH). Ezekre a szempontokra korábban a legtöbbször kevés figyelem jutott, vagy a használatban lévő szoftverek nem tették lehetővé a figyelembevételüket. Az új standard lehetővé teszi például az árnyékolást és ezáltal a nagyobb mélységélességet, a kattintható gombok kiemelését, valamint a legkorszerűbb, informatív ikonok és grafikák kifejlesztését és integrálását. Emellett most először a dizájn kiterjed a gyártósor minden elemére, ami a következetes, egységes megjelenés mellett fontos előrelépést jelent a folyamatok megbízhatósága, a használhatóság és az egységesített beszámolókészítés terén.

Egyszerűbb folyamat a változatosság megőrzésével

Fontos az új palackozósor sokoldalú koncepciója is, amelynek köszönhetően kis erőfeszítéssel megoldhatók különböző termékek vagy receptúrák, változó csomagolási formák és méretek. A csomagformátumok és -méretek változhatnak, speciális csomagolásokra, egységcsomagolásokra vagy tálcákra is szükség lehet. Az SIG a zenon használatával biztosítja ezek egyszerű és felhasználóbarát vizuális megvalósítását. A zenon Csoportos receptkezelőjében tárolhatók a különböző változatok a részletes adatokkal, például sebességekkel, hőmérsékletekkel, nyomásokkal, mennyiségekkel vagy csomagolási méretekkel együtt. „A Csoportos receptkezelő fontos modul, amelynek segítségével rugalmasan és egyértelműen leképezhetők az SIG NEO által támogatott különböző opciók” – magyarázza Michael Schaaf, az SIG HMI és átalakulási műszaki csoportvezetője. A receptek beállíthatók előre, vagy képzett szakemberek helyben is meghatározhatják, és bármikor módosíthatják őket. A felhasználók megbízhatóan és intuitív módon kiválaszthatják a Csoportos receptkezelőben meghatározott folyamatokat.

A kezelők időben egyértelmű értesítést kapnak az üzemeltetéshez fontos műveletekről, például az akkumulátorok cseréjéről

Közösen az optimális eredményekért

Az SIG és a COPA-DATA közötti együttműködés 15 éve tart, ennek is köszönhetően az SIG már a fejlesztés során megvizsgálta, hogy használhatók-e a zenon szolgáltatásai a projektben. „Az új üzemeltetési koncepcióval most először használjuk ki teljes mértékben a zenonban rejlő lehetőségeket. Az eredményként létrejött üzemeltetési koncepció új mércét állít fel az élelmiszeriparban, amit a COPA-DATA speciális támogatásával értünk el” – magyarázza Michael Schaaf. A COPA-DATA termékfejlesztői kezdettől fogva szorosan bekapcsolódtak az új konstrukció megvalósításába. Szakértelmük hasznosnak bizonyult a gombok, információs ikonok tervezése és a teljes könyvtár bevezetése során. Ez utóbbi a koncepció hosszú távú sikerének fontos előfeltétele, mivel a felhasználók egy jól megtervezett és változatos könyvtár segítségével mindenkor gyorsan reagálhatnak a gép kialakításának változásaira.

„A COPA-DATA csapatával folytatott partneri együttműködésünk nagyon konstruktívnak mondható – állapítja meg Michael Schaaf. – Az első naptól kezdve mindenki mindent megtett azért, hogy közösen kihasználjunk minden lehetőséget. A gyakorlatias hozzáállás nagyban előmozdította a projektet.”

„Az új üzemeltetési koncepcióval most először használjuk ki teljes mértékben a zenon lehetőségeit. Az eredmény egy olyan kezelési koncepció, amely új mércét állít fel az élelmiszeriparban” – Michael Schaaf, az SIG HMI és átalakulási műszaki csoportvezetője

A szoftverplatform a lehetőségek széles skálája mellett számos interfészt is biztosít, amelyek révén a felhasználók saját kiegészítőket integrálhatnak. Az SIG például automatikus hibaüzenet-importálást fejlesztett ki ahelyett, hogy manuálisan konfigurálná az üzeneteket az Engineering Studióban. Az élelmiszeriparban érvényes szigorú higiéniai előírások és az összetett gyártási folyamatok miatt a palackozógépen esetenként 4 000-nél is több különböző hiba léphet fel, amelyeket a kijelző szövegesen és képek formájában jelenít meg. Ezt nagyban megkönnyíti az API-n keresztül zajló, automatizált integráció, amely egyben a folyamatbiztonságnak is fontos eleme.

Gépsorozatra kiterjedő bevezetés

A sikeres piaci bevezetést követően az SIG hosszú távon más rendszerekre és sorozatgyártó gépekre is adaptálni kívánja az üzemeltetési koncepciót. A zenon használatának köszönhetően biztosítani lehet a kompatibilitást az SIG korábbi berendezéseivel. Az SIG emellett meghagyta a további, alkalmazott technológián alapuló automatizálási és digitalizálási lépések lehetőségét.

