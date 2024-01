Érzékelőrendszer folyadékok precíz zavarosságméréséhez

A Micro-Epsilon intelligens és precíz CFO100 colorSENSOR érzékelői nagy szín- és ismétlési pontosság mellett végzik a folyadékok zavarosságméréseit. A textilfestési folyamat során például folyamatosan detektálják a víz színét, amiből a jelen lévő színkoncentrációra következtethetünk.

A folyadékok mindenütt jelen vannak az ipari gyártási folyamatokban, például a szennyvíztisztító telepeken, az ivóvízkezelésben, a vegy- és gyógyszeriparban, vagy éppen az élelmiszergyártásban. A folyadékok színe vagy zavarossága következtetések levonását teszi lehetővé mind a folyamat, mind a termék minőségére vonatkozóan. A folyadék színének megváltozása jelentheti például a festési folyamatok minőségének megváltozását. A színkoncentráció kezdetben 100%. A következő mosási ciklusban a koncentrációnak < 25%-nak vagy optimális esetben 0%-nak kell lennie, ami a tiszta víznek felel meg.

A Micro-Epsilon colorSENSOR CFO100 vezérlőjét a CFS3-A30 átviteli érzékelővel együtt használják ehhez az alkalmazáshoz. Amikor egy másodlagos karral vizet pumpálnak egy üvegcsövön keresztül, azt hátulról a CFS3 érzékelő átviteli szálai világítják meg. A vezérlő elemzi és osztályozza az átlátszatlanságot. A detektált színérték ezután közvetlenül a folyamatvezérlőbe kerül. A mérés kívülről (a csövön), vagy közvetlenül a vízben is történhet.

A zavarosság mérésére szolgáló érzékelők a kisebb színváltozásokat is megbízhatóan érzékelik, ami azt jelenti, hogy az érzékelők hozzájárulnak a legmagasabb minőségi szabványoknak történő megfelelőséghez. Mivel a munka- és költségigényes mintavétel és laboratóriumi elemzés már elhagyható, a vizsgálati folyamatok is jelentősen leegyszerűsödnek. Akár 320 szín is betanítható 254 színcsoportban. A webfelületen keresztül intuitív kezelés valósítható meg. A nagy pontosságú érzékelőrendszer kedvező ár/teljesítmény aránnyal rendelkezik.

