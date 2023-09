Energiahatékonyság a zenon szoftverplatform segítségével

A fenntartható működés felé halad a szerbiai Carlsberg gyár

A čelarevói sörfőzdét 1892-ben alapította a befolyásos földbirtokos, Lazar Dunđerski. Az üzem 2003-ban vált a Carlsberg-csoport részévé. Története során a sörgyár mindig lépést tartott a legújabb technológiákkal; a folyamatokat anélkül javította, hogy veszélyeztette volna termékei vagy szolgáltatásai minőségét. Ez a hagyomány ma is folytatódik. Az energia- és erőforrás-fogyasztás optimalizálása iránti igény egy részletes közmű-menedzsment rendszer kiépítéséhez vezetett az energia- és a költségellenőrzés céljából.

Lazar Dunđerski kiemelt figyelmet szentelt a čelarevói sörfőzde épületének, és azokat az új technikákat és technológiákat akarta kipróbálni, amiket európai nagyvárosok sörfőzdéiben látott. A sörgyár éves gyártási kapacitása a kezdeti 10 000 hektoliterről (hl) mára több mint 2 000 000 hl-re növekedett. A Carlsberg Srbija – és valójában tágabb értelemben a Carlsberg-csoport – egyik prioritása a környezeti hatások folyamatos csökkentése. Ez magában foglalja a természeti erőforrások, például a víz, az elektromos energia, a földgáz és más erőforrások megőrzését. A jelenlegi kapacitást figyelembe véve prioritássá vált a sörfőzde energiagazdálkodási rendszerének fejlesztése.

Fejlődéstörténet

A Carlsberg Srbija első automatizált rendszere 1970-ből származik, amikor üzembe helyezték az automata főzőházat és az új palacktöltőt. A megnövekedett igények kielégítésére 1978-ban Németországból rendelt berendezésekkel új palacktöltő egység épült, majd új palackmosó géppel és laboratóriummal gazdagodott az üzem. Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején a termelés egy új palacktöltő sorral, egy teljesen új sörfőző gépsorral, valamint nyolc nagy tartállyal és fermentorral bővült. A következő 20 évben a gyárat teljesen modernizálták, és a legújabb szabványokat és tanúsítványokat vezették be a Čelarevóban készült sörök minőségének igazolására.

Fenntartható munkafolyamat a töltősoron

Lépések az energiagazdálkodásban

Néhány évvel ezelőttig az energiafogyasztási adatok rögzítése manuálisan történt. Gyalog járták be azokat a helyszíneket, ahol a mérőket elhelyezték. Néhány mérő nehezen hozzáférhető vagy elérhetetlen volt, így soha nem készült teljes kép a tényleges fogyasztásról. Az adatokat manuálisan írták be különféle táblákba a jelentéskészítéshez. A szintén manuálisan készített jelentések így óhatatlanul pontatlanok és hiányosak voltak.

Az összes adat összegyűjtése másfél órába telt. Mindennap reggel 6 órától rögzítették az előző 24 órában mért értékeket, ami nem adott lehetőséget a fogyasztás műszakra lebontott vagy egyéb részletesebb elemzésére. Folyamatos ellenőrzés nélkül ráadásul lehetetlen volt időben reagálni a problémákra. Intézkedésre csak akkor kerülhetett sor, ha a manuális rendszer rögzítette a fogyasztási eltéréseket, illetve ha a berendezést vagy az infrastruktúrát túlterhelték.

Energiagazdálkodási és hűtési rendszerek

Út az optimalizálás és a hatékonyság felé

Mivel hiányzott az energiafogyasztás szisztematikus nyomon követése és az adatelemzés, amik lehetővé tennék a gyors reagálást, a sörfőzde egy energiagazdálkodási rendszer bevezetése mellett döntött. A Carlsberg Srbija d.o.o. ehhez a gložani URAM system d.o.o.-t választotta partnernek, amelynek USW 4 EnMS megoldása a COPA-DATA zenonján alapul.

A Carlsberg Srbija csapata a következő fő feladatokat határozta meg:

A mérési pontok meghatározása;

A hiányzó mérők vagy érzékelők kiépítése az adatok összegyűjtéséhez a különböző termelési egységekben;

Egy olyan hálózat létrehozása, amely magában foglalja a különböző megfigyelési technológiákat;

A szoftveres vezérlő és felügyeleti rendszer kialakítása a felhasználói igényeknek megfelelően;

Az összegyűjtött adatok hitelesítése;

A rendszer elindítása.

A sörfőzde egyik legfontosabb célja a környezet megóvása a csoport globális „Együtt a zéró felé” stratégiájának megvalósításával. Ez egyértelmű ambíciókat határoz meg, beleértve a „ZÉRÓ karbonlábnyomot” és a „ZÉRÓ szennyvizet”. Ezek a fenntarthatósági célok szorosan illeszkednek a vállalat hosszú távú pénzügyi céljaihoz is. Ennek elősegítésére a rendszert úgy vezették be, hogy az felügyeli a megújuló energiaforrások, köztük a biogáz és a faapríték fogyasztását is.

A víz/gőz/gáz fogyasztás áttekintése több mint 100 adatponttal

Az ISO 50001 szabvány bevezetése felé vezető úton

Az új, automatizált megoldás immár 100 adatpontból gyűjti össze, dolgozza fel és jeleníti meg az adatokat az elektromos energiáról, vízről, gőzről, gázról, levegőről és CO₂-ról. A rendszer a vezérlőteremben található, ahol a kezelő bármikor elvégezheti a monitoringot és az adatelemzést. Az adatok trenddiagramokon, riasztási és eseménylistákon, mélyreható grafikus riportokon és kulcsfontosságú teljesítményindikátorokon (KPI) keresztül történő elemzésével immár közvetlenül is lehet befolyásolni az energiaforrások felhasználását, ennek eredményeként pedig a teljes termelési költség optimalizálhatóvá vált.

Energiagazdálkodás zenonnal: Egyszerű, gyors és rugalmas tervezés;

Kulcsrakész megoldás;

Rugalmasság a felhasználói felület kialakításában és a felhasználói igények kielégítésében;

Az ISO 50001 szabvány követelményeinek megfelelő rendszer;

A hardverek független kiválasztása;

Gyorsabb rendszerteszt és -kiépítés;

Kivételes, mindig elérhető és hatékony COPA-DATA műszaki támogatás;

Szakértői minősítésű rendszerintegrátor: Uram System d.o.o. Gložan .

Az energiaforrások felhasználásának valós idejű, meghatározott időszakokon keresztüli nyomon követése biztosítja a termelési csúcsok és eltérések jobb észlelését. Különösen fontosnak bizonyult a zenon szoftverplatform rugalmassága, ami a felhasználók minden egyedi igényének meg tudott felelni. Mindezt az ISO 50001 energiahatékonysági szabvány követelményeinek maradéktalan betartása mellett. A rendszer más adatbázisokkal való adatcserére is lehetőséget kínál, beleértve az SAP-t vagy más ERP rendszereket. A Carlsberg Srbija ezt a képességet az új ERP rendszer bevezetésekor akarja kiaknázni.

A legfontosabb szempont a felhasználói élmény

Az új energiagazdálkodási rendszer egyik fő előnye a megnövelt felhasználói élmény. A képernyők vizuálisan hozzáigazíthatók minden egyes kezelőhöz, aki figyeli a folyamatokat. Ez gyors és biztonságos reakciót biztosít a rendszer által azonosított, nemkívánatos változásokra, például a megnövekedett fogyasztásra vagy egyéb rendellenességekre. A felhasználó nagyon egyszerűen mozoghat a fogyasztás különböző megjelenítései között. Az adatok igény szerint szűrhetők: relatív vagy abszolút időintervallumok alapján; szabványos napi, heti vagy havi áttekintésekkel; vagy termelési tevékenység szerint, mint például egy adott terméksorozat energiaforrás-felhasználása.

A fogyasztási diagramok egyszerű módon szűrhetők

A sör minősége a víz előkészítésén is múlik

Az energiairányítási rendszer (EMS) bevezetésének sikerét követően a Carlsberg Srbija a felügyeleti és irányítási rendszert akarta kibővíteni, hogy további elemzéseket tegyen lehetővé. A következő természetes lépés a víz kémiai előkészítése (CPW) folyamatának monitorozása volt. A CPW folyamat vezérlése és felügyelete korábban három különböző elemmel történt: a szivattyúállomással, szénszűrőkkel és fordított ozmózissal. Az EMS-ben használt, a zenon szoftveren alapuló rendszer bevezetésével minden egy egyedi projektbe került, három vezérlővel. A rendszer immár központosított felügyeletet biztosít a CPW folyamat kezelésével a teljes üzem számára. A víztermelési kapacitás 165 m³/h, és az üzemeltető ezt az intuitív grafikus interfészen keresztül a teljes üzem közműveivel összevetheti.

A hűtőberendezés minden folyamatot stabilizál

Ezt követően a zenont egy másik projektben használták. A sörgyár úgy döntött, hogy lecseréli és korszerűsíti a hűtőtelep meglévő, de elavult rendszerét, ami hat ammóniakompresszorból, öt párologtató kondenzátorból, valamint primer és szekunder glikolszivattyúból állt. A hűtőberendezés az erjesztési folyamatokban használt élesztő és sörcefre hűtővizét hűti. Az új rendszer sokkal intuitívabb, a kezelőfelület pedig grafikailag tetszetősebb, így könnyebben használható. A rendszer sokkal jobb riasztásfelügyelet mellett biztosítja a teljes hűtőrendszer felügyeletét és irányítását. Gyorsan, részletesen azonosíthatók a hűtőrendszer folyamatparamétereinek változása által okozott lehetséges veszélyek. Ez magában foglalja a nyomás vagy a hőmérséklet növekedését, illetve az ammóniaszint változását a tartályokban (gyűjtőtartályokban). Azonnali választ lehet adni például a hűtőrendszerben lévő ammóniakompresszorok terhelésére reagálva.

„A zenon szoftverplatformon alapuló energiagazdálkodási rendszer bevezetésével egy lépéssel közelebb kerültünk az ISO 50001 bevezetéséhez és a zéró környezeti lábnyom eléréséhez.” Željko Bačkulić, karbantartási, infrastruktúra- és befektetési menedzser, Carlsberg Srbija d.o.o.

A hatékonyabb rendszer nagyobb megtakarítást eredményez

A rendszer rövid idő alatt képes volt csökkenteni a Carlsberg Srbija energiafogyasztását még a termelés növekedése ellenére is. Elsősorban a gőz- és vízfogyasztás mérséklődött. Az első évben regisztrált gőzmegtakarítás 4%-ot, azaz 0,45 kWh-t tett ki egy hl sörre vetítve. A vízmegtakarítás 3%-os volt, vagyis 1 hl sörre 0,15 hl vizet tett ki. Ezek a számok kicsinek tűnhetnek, de jelentős megtakarítást hoztak, és nagy lépést jelentenek a csoport zéró szennyvíz célja irányába. Szintén jelentős hatékonyságnövekedést hozott az automatizált adatgyűjtésre, jelentéskészítésre és elemzésre való átállás. A megspórolt időt ezentúl hatékonyabban lehet felhasználni a továbbfejlődést elősegítő intézkedések megtételére.

