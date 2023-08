„Born to be Wild”, avagy MTP

Reflektorfényben a piacra lépési idő lerövidítése

Címkék: COPA-DATA folyamat folyamatirányítás folyamatvezérlés PLC zenon

Gondot jelent a nagyobb rugalmasság és alkalmazkodóképesség követelménye? Az új modultípus csomag technológiával mindenkor megbízhatóan és rugalmasan reagálhat a követelményekre. Cikkünkből megtudhatja, hogyan.

1968-ban sok minden történt, a Brodwayen például a Hair ősbemutatóját tartják, ebben az évben született Daniel Craig, és ekkor jelenik meg a Steppenwolf „Born to be Wild” című dala is. Emellett azonban feltaláltak még valamit, egy addig egészen ismeretlen, mára azonban már teljesen magától értetődővé vált dolgot, a programozható logikai vezérlést, avagy a PLC-t.

A berendezések és gépek automatizálására ezt megelőzően a fixen vezetékezett, relékkel működő vezérlők jelentették a szokványos megoldást. A PLC azonban hirtelen egészen új mozgásteret nyitott meg, és lehetővé tette a rugalmasság és alkalmazkodóképesség iránti igények minden korábbinál jobb kielégítését.

Térjünk vissza 2022-be. Világunk sok tekintetben nagyon megváltozott, abban azonban mi sem változott 1968-hoz képest, hogy a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség iránti igény ugyanolyan nagy, és egyre nő. Cikkünkből megtudhatja, hogyan segíthet a modultípus csomag (MTP) technológia elegánsan és hatékonyan kielégíteni ezeket az igényeket.

Repülőrajt az MTP-vel

Amit az MTP kínál, az bizonyosan tetszeni fog Önnek. Az iparági szabvánnyal most először gyártótól függetlenül a legkülönfélébb gépeket, berendezéseket és csomagba foglalt egységeket pár egérkattintással össze lehet kötni egymással, ezután pedig azonnal készen állnak a termelésre.

Az MTP-szabvány pontos megnevezése VDI/VDE/NAMUR 2658. Ez az iparági szabvány egyelőre Németországban érvényes, de már készül egy azonos tartalmú IEC-szabvány. Ez is határozottan azt mutatja, hogy az MTP sikere nem átmeneti, és a jövőben nemzetközileg is el fog terjedni. A szabvány egységes formában, gyártótól függetlenül leír mindent, ami ahhoz kell, hogy egy berendezés vagy gép csatlakoztatást követően azonnal készen álljon a termelésre, vagyis a funkciókat, a szolgáltatásokat, az eljárásokat és paramétereket csakúgy, mint a folyamatképeket, a jelentéskészítéshez szükséges információkat, és hamarosan a riasztásokat is.

Az 1949-ben alapított NAMUR „feldolgozóipari automatizálási technológiai és digitalizálási érdekképviseletként” vált ismertté. A felhasználók nemzetközi szövetségeként elősegíti a tagok közötti, valamint más szövetségekkel és szakmai szervezetekkel való tudásmegosztást. Munkájának eredményeit szabványjavaslatok formájában nyújtja be a nemzeti és nemzetközi szabványügyi bizottságokhoz.

MTP: előnyök mindenkinek

A zenon a 11-es verziótól kezdve magában foglalja az MTP Suite-ot, hogy ügyfeleink megőrizhessék az élvonalban elfoglalt helyüket, és már ma a holnap technológiáját használhassák, ami számos előnnyel jár. Ha Ön gépgyártó, a zenon MTP Suite segítségével úgy állíthatja be berendezéseit, hogy azok megfeleljenek az MTP-szabványoknak, és az ügyfelei még könnyebben integrálhassák a meglévő gyártósoraikba és teljes rendszerkoncepciójukba.

Az üzemeltetők a zenon MTP Suite révén a legkülönfélébb beszállítók berendezéseit és gépeit egészen egyszerűen összekapcsolhatják egy átfogó irányítási rendszerben. Tanulmányok szerint az új termékek piacra lépési ideje ezzel a megoldással legalább 50 százalékkal csökkenthető. A rendszerintegrátorok a teljes zenon MTP csomag előnyeit kiaknázhatják. Az első lépésben létrehozhatnak a szabványoknak megfelelő modulokat, majd a második lépésben a folyamat-összehangolási réteg (Process Orchestration Layer – POL) segítségével egyszerűen összekapcsolhatják őket.

A POL az új SCADA

Ahogyan a PLC 1968-ban teljesen új mozgásteret nyitott meg, napjainkban az MTP is nagyban átalakítja a folyamatirányító rendszerek területét. Az MTP révén a felszerelések ugyanolyan egyszerűen integrálhatók, mint a klasszikus operációs rendszerekből és illesztőprogramokból már ismert berendezések. Ha az új berendezéshez tartozik MTP-fájl, akkor az mindent leír, így a központ teljesen automatikusan – egyszerűen, gyorsan és főként gyártótól függetlenül – integrálhatja az új berendezést.

Míg a SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) az automatizált gyártás műszaki folyamatait felügyeli és vezérli, az MTP-n alapuló folyamat-összehangolási réteg (POL) a berendezések hálózaton belüli integrálásáért, összekapcsolásáért és automatizálásáért felelős. Az összehangolás hihetetlenül egyszerűen és gyorsan végbemegy. A POL ezzel pontosan megfelel a COPA-DATA küldetésének, hogy megkönnyítse a felhasználók életét, teljesen új és felhasználóbarát módon, azonnal termelésre kész gépekkel és berendezésekkel.

Christof Franzke 2017-től a COPA-DATA vezető műszaki tanácsadója. Az ügyfelekkel közösen fejleszt megoldásokat automatizálási és digitalizálási feladatok széles körére. Az IT-szektorban eltöltött évek után gyártervezésre váltott, és szép sikereket ért el az élelmiszer- és műanyagipar automatizálási specialistájaként. Három lánya van, szabadidejét pedig (majdnem) kizárólag nem digitális tevékenységekkel, például túrázással és klasszikus fotózással tölti.

A puding próbája az evés

A COPA-DATA már bizonyította, hogy az MTP kitűnően működik. Az interneten elolvasható a „Merck” felhasználói beszámolója a Merckkel közös darmstadti projektről. A projektben több tucat zenon folyamat-összehangolás fut, maximális rugalmasságot és korábban ismeretlen gyorsaságot biztosítva ezzel a Mercknek a folyamatfejlesztés egyre nagyobb kihívásainak teljesítésében.

Mi a következő lépés?

Önön a sor! Készen áll arra, hogy megtegye a következő lépést a modultípuscsomaggal? A klasszikus „Born to be Wild” sorait idézve: „Get your motor runnin’, head out on the highway.” Tegyen Ön is így! Indítsa be a motort, és alakítsa velünk együtt az automatizálás világának jövőjét. Hívjon minket telefonon, küldjön e-mailt, látogasson el standunkra a következő vásáron, vagy iratkozzon fel egy webináriumra.

www.copadata.com