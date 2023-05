A Teledyne FLIR bemutatja az infravörös méréssegítő funkcióval ellátott DM286 multimétert, valamint a CM57-2 és CM85-2 lakatfogókat

Címkék: flir hőkamera hőkamera termográfia mérés méréstechnika Teledyne Webb

A multiméter révén a villamos elosztóhálózati szerelők, ipari villanyszerelők és épületvillamossági szerelők, valamint az ipari gépkarbantartók és -szerelők hatékonyan és precízen végezhetik az elektromos rendszerkomponensek hibakeresését és azonosíthatják a fennálló veszélyeket.

A Teledyne FLIR, a Teledyne Technologies Incorporated csoport tagja, a mai napon jelentette be az infravörös méréssegítő funkcióval (IGM™) ellátott DM286 multiméter, valamint két új lakatfogó, név szerint a CM57-2 és a CM85-2 bevezetését. A rendre a DM285, CM57 és CM85 típusok utódjának tekinthető, alapjaikban átdolgozott új multiméter-, illetve lakatfogótípusok új, korszerű technológiák révén segítik a profi felhasználókat abban, hogy biztonságosan és pontosan végezhessék az elektromos rendszerek állapotfelmérését és hibafeltárását, és még az előtt felismerhessék a rendszer veszélyes pontjait, mielőtt fizikailag hozzájuk érnének.

„A FLIR DM285 IGM multiméter és a CM57 és CM85 lakatfogók hallatlan népszerűségre tettek szert az elektromos rendszerek állapotfelmérését és hibafeltárását végző szakemberek körében, így nagyon nagy várakozással eltelve mutatjuk be most ezen prémium kategóriás készülékeink alapjukban továbbfejlesztett, még lenyűgözőbb funkciókkal ellátott változatait” - tudtuk meg Rob Milnertől, a Teledyne FLIR üzletfejlesztési igazgatójától. „Az igen alaposan átdolgozott, IGM funkcióval ellátott FLIR DM286 ipari hőkamerás multiméter ezentúl a FLIR által szabadalmaztatott multispektrális dinamikus képalkotási (MSX®) technológiát is magába foglalja, amely a tisztább képminőség érdekében valós időben a láthatófény-tartományban rögzített részletekkel egészíti ki a hőkamera képeit, vagyis a hőkamera képét gyakorlatilag egy normál digitális kamera képével kombinálja. Emellett videófelvevő funkcióval is rendelkezik, hosszabb az üzemideje, és az új FLIR METERLiNK alkalmazással is kompatibilis.”

A DM286 révén a villanyszerelők gyorsabban, biztonságosabban és hatékonyabban végezhetnek hőkamerás rendszer-diagnosztikát és azonosíthatják a rendszerek egyéb problémás részeit. A műszer 160 × 120-as felbontású beépített Lepton mikro-hőkameráját beépített normál digitális kamera egészíti ki, valamint egy nagy fényerejű, vakuként is szolgáló LED-es lámpa is a felszereltség része, hogy az MSX rossz fényviszonyok mellett is használható legyen. Az MSX az úgynevezett additív ipari kameratechnológiák közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a normál digitális kamera képe a hőkamera képére vetítve jelenik meg, így a hőkamerás kép részletgazdagsága és felbontása nem romlik.

A multiméter mindemellett 30 000 radiometriás hőfénykép és naplófájl tárolására alkalmas memóriával rendelkezik, és az üzemideje is hosszabb a korábbinál, hogy a szakemberek akár egész nap akkucsere vagy -töltés nélkül rögzíthessék a különféle hőfényképeket és naplófájlokat. Azok számára, akik a DM286 mellett egyéb FLIR műszereket is használnak, a FLIR Tools helyébe lépő új FLIR METERLINK alkalmazás önállóan vagy a kompatibilis FLIR eszközökkel összehangolva is használható.

Az új műszer beszerzése fontos eleme lehet az Egyesült Államok Szövetségi Tűzvédelmi Egyesülete (NFPA) által idén áprilisban kiadott, frissített 70B 2023 szabályzat teljesítésének is, amelynek új szövegében a hőkamerák használata az elektromos berendezések karbantartásának „javasolt” helyett immár „kötelező” részévé lépett elő. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan változnak a hőkamerák használatának szabályai a frissített szabályszövegben, látogasson el ide: https://www.flir.com/discover/industrial/nfpa-70b-2023-new-guidelines-for-electric-inspections/

A lakatfogók új korszaka

A követelményekkel kompatibilis lakatfogók lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek elérését, és dinamikusan alkalmazkodnak az adott üzemeltetési körülmények között felmerülő feszültségmérési igényekhez. A CM85-2 egy nagyfeszültségű, erősáramú ipari lakatfogó, fejlett hálózatminőség-elemzési és a frekvenciaváltók (VFD-k) kimenetéhez optimalizált szűrési funkciókkal, amelyek elengedhetetlenek a komplex ipari villamos hálózatok bármely pontján végzett hatékony hibakereséshez. A szakemberek pontosan elemezhetik az összetett gépsorokat tápláló elektromos alhálózatok feszültség- és egyéb villamos jellemzőit, beleértve a harmonikusok, a bekapcsolási áramlökés, az áramerősség és a fázissorrend, illetve forgómező ellenőrzését is.

A CM57-2 lakatfogóval a legnehezebb körülmények között is gyerekjáték az árammérés. Keskeny, 45,72 cm-es (18 hüvelykes), rugalmas tekercsanyagú lakatfogója megkönnyíti a nehezen hozzáférhető, szűk helyeken végzett mérést, és ideális többeres és kettős szigetelésű vezetékeken való használatra. A CM85-2 és a DM286 típusokhoz hasonlóan a CM57-2 szintén kompatibilis a FLIR METERLiNK alkalmazással.

www.flir.com