A Pesti Vigadó fényeit is Siemens-technológiával vezérlik

Címkék: LED siemens Siemens Zrt. világítás

A világításvezérlést és a fényerő-szabályozást Siemens-eszközök látják el.

Az eredetileg 1864-ben épült és 2014-ben teljesen felújítva újranyitott Pesti Vigadó patinás épületében újabb modernizációra került sor: az épület teljes világításvezérlését korszerűsítették.

A pazar megjelenésű, 19. századi stílusú csillárok, köztük a díszterem két óriási, 108 karú csillárjának hagyományos, E27 foglalatú halogén izzóit LED égőkre cserélték, amelyek fényerő-szabályozásához a Siemens Zrt. biztosította a technológiát. A 2023 nyarán használatba vett, decentralizált világítástechnikai rendszerhez összesen 64 fényerő-szabályozót (univerzális dimmert), valamint további kiegészítő eszközöket szállított a vállalat. Ezeket a Siemens Zrt. partnere, a Robotház Kft. telepítette a helyszínen, miközben az épület ez idő alatt is számos rendezvénynek otthont adott.

Ezek az intelligens, új fényerő-szabályozók nagy fényterhelés elbírására is alkalmasak, és széleskörű beállítási lehetőségeiknek (dimmelési görbéiknek) köszönhetően kifejezetten ideálisak mozik, színházak, operaházak vagy történelmi épületek világításához.

A beruházás így nemcsak biztonságosabb, illetve energia- és költséghatékonyabb működést biztosít a Vigadó számára, de pontosabban és egyszerűbben beállítható az éppen szükséges fénymennyiség is a termekben. Így például a díszteremben zajló előadások előtti elsötétítésért is ez, a színpad- és hangtechnikával összehangolt megoldás felel. Emellett ezek a KNX épületfelügyeleti rendszerbe integrált eszközök megkönnyítik a világítási rendszer monitorozását is: számos mérési és diagnosztikai adatot, egy esetleges hiba esetén pedig pontos státuszjelentést szolgáltat a rendszer, amit az üzemeltetők akár mobileszközökről is tudnak kezelni.

