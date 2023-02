A munkadarab pozíciójának mérése köszörűgépekben

A munkadarab pozíciójának mérése köszörűgépekben a főtengely helyzetmérését jelenti mikronos pontossággal örvényáram-alapú induktív érzékelők segítségével. Ezek az érzékelők zord, ipari környezetben végzett mérésekre is tökéletesen alkalmasak, mivel érzéketlenek az olajra, a szennyeződésre, valamint a magas nyomásra és hőmérsékletre.

A köszörülés folyamata során folyamatosan figyelni kell a köszörűszerszám és a munkadarab közötti pozíciót, ez ugyanis megakadályozza a munkadarab és szerszám túlzott igénybevételét, sérülését és tönkremenetelét. A megbízható pozíciófigyeléshez örvényáramokon alapuló induktív érzékelőket használnak. Az induktív érzékelők mikronos tartományban tartják a megmunkálási pontosságot a munkadarab helyzetének a köszörűgépekben történő mérésével.

Annak érdekében, hogy a köszörűszerszámtól való távolság állandó maradjon, az analóg érzékelő jelét egy PLC-hez továbbítják, ami a mért értékek alapján állítja be a szerszám helyzetét. Mivel a köszörülési folyamathoz hűtőfolyadékot (olajat) használnak, a hagyományos érzékelők nem alkalmasak ebben az alkalmazásban. Robusztus kialakításuknak köszönhetően az induktív eddyNCDT sorozatok zord környezetekhez is ideálisak, mivel érzéketlenek az olajra, a szennyeződésre, valamint a magas nyomásra és hőmérsékletre. Az alkalmazási megoldás utólagosan is integrálható a meglévő rendszerekbe.

