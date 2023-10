A mérés a lényeg

Okos fogyasztásmérőket és intelligens rendszereket vetnek be a fogyasztás csökkentésére

Címkék: energia energiafelhasználás energiafelügyelet energiagazdálkodás energiamenedzsment mérés méréstechnika Schneider Electric

Akár 15-20 százalékkal csökkenthető energiafelhasználás, megfelelő információk az adatvezérelt döntésekhez, javuló energiabiztonság – néhány előny azok közül, amelyeket az okos fogyasztásmérő eszközök, illetve az ezekből nyert információk feldolgozását végző rendszerek alkalmazása kínál a vállalkozások számára. A Schneider Electric idén ősszel azt a célt tűzte ki, hogy a kisebb, 15-30 mérőt igénylő cégeknek is lehetőséget biztosítson a takarékosabb működésre történő átálláshoz.

Az elmúlt időszak történései rendkívül szemléletesen mutatták meg, hogy miért éri meg a vállalkozásoknak az energiahatékonyság növelése. A nagyon rövid idő alatt drámai mértékben változó energiaárak miatt a fogyasztás csökkentése mellett az elektrifikáció, vagyis a villamos energia által működtetett megoldásokra történő átállás igénye is egyre több cégnél merül fel.

„Tapasztalataink szerint egyre nagyobb az igény a vállalkozások körében, hogy minél inkább csökkentsék a gyors piaci változásoknak való kitettségüket. Ehhez az energiafelhasználásuk optimalizálásán, az elektrifikáción, valamint a megújuló energiaforrások lényegesen nagyobb arányú alkalmazásán keresztül vezet az út. Ezeknek a törekvéseknek a megvalósításához pedig elengedhetetlen a digitalizáció. Jelenleg azonban az a helyzet, hogy vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre információk az energiafelhasználásról a megfelelő, intelligens mérőkészülékek hiánya miatt, vagy ha vannak is ilyenek, az azokból érkező, elképesztő mennyiségű adat feldolgozása energiamenedzsment szoftverek alkalmazása nélkül időigényes és magas szintű kompetenciát is igényelhet” – foglalta össze a jelenlegi helyzetet Sztupák Dávid, a Schneider Electric digitális megoldásait támogató csapat magyarországi vezetője.

Sztupák Dávid, a Schneider Electric digitális megoldásait támogató csapat magyarországi vezetője

Nem csak a nagyok kiváltsága

Magyarországon egy 2020 januárjában megjelent MEKH-rendelet alapján bizonyos névleges teljesítmény mellett a villamos berendezésekre a nagyvállalatoknak almérőket kell telepíteniük. A fokozatosan bevezetett szabályozás eredményeként a nagyvállalatok, köztük a legnagyobb ipari termelők elvileg már rendelkezhetnek azokkal az adatokkal, amelyek alapján előre léphetnek akár az energiafogyasztásuk optimalizálása, akár az elektrifikáció irányába, a kérdés azonban, hogyan hasznosítják ezeket az információkat.

„A Schneider Electricnél az a koncepciónk – és ennek megfelelően alakítottuk ki a termékportfóliónkat –, hogy a fogyasztásmérés teljes ciklusát lefedjük. Vagyis tanácsadói szolgáltatással segítünk abban, hogy hova és milyen mérőket helyezzenek el a cégek az optimális eredmény érdekében, illetve fejlett energiamenedzsment rendszereket kínálunk az érkező adatok vizualizálásához feldolgozásához, valamint gyors és egyszerű riportolásához. Emellett pedig ha arra van igény, a beérkező rengeteg adat értelmezésében, az azokra épülő, a fogyasztást tovább optimalizáló lépések megtételében is támogatjuk a vállalkozásokat. Ráadásul a berendezéseink és alkalmazásaink között cégmérettől függetlenül minden társaság megtalálhatja a maga számára ideális megoldást” – fűzte hozzá Sztupák Dávid.

A társaság célja az is, hogy a nagyvállalatok mellett a kisebb cégeket is támogassa energiahatékonysági törekvéseikben. Idén szeptembertől az év végéig a Schneider Electric disztribútor partnereinél kedvezményes áron lesznek elérhetők az elmúlt években legnépszerűbbnek bizonyult okos fogyasztásmérő készülékek. Emellett a cég a kisebb, 15-30 közötti mérőberendezést használó ipari és egyéb társaságok igényeihez igazodó energiamenedzsment rendszert is kínál, amely vizualizációs funkciók mellett a mérési adatok tárolását, vagy akár különböző típusú, a létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos költségallokációkat is tudnak készíteni. A Schneider Electric EcoStruxure Energy Hub rendszere egy olyan, felhőalapú energiagazdálkodási szoftver, amely könnyen bevezethető és minimális kezdeti beruházást igényel. Segítségével egyetlen épületet, vagy akár épületek portfólióját lehet felügyelni, és lehetővé teszi azt is, hogy a felhasználók bárhonnan azonnal hozzáférjen az adatokhoz. Az EcoStruxure Power Monitoring Expert egy energiafigyelő és hálózatelemző szoftver, amely betekintést nyújt a villamos rendszer állapotába és energiahatékonyságába, így megalapozott döntéseket hozhatnak a vállalkozások, amelyek optimalizálhatják energiafelhasználásukat és növelhetik a villamosenergia-hálózatuk biztonságát. Az EcoStruxure Power Operation pedig az egyetlen, digitális intelligenciával rendelkező szoftverplatform, amely képes a modern villamosenergia-hálózatok újonnan megjelent igényei szerinti hatékonyságot biztosítani. A megoldás a hálózatra csatlakoztatott mérőeszközökből érkező adatokat felhasználva valós idejű képet ad a cégek villamosenergia-hálózatainak állapotáról.

Van, akinek már nagyon bejött

Azt, hogy milyen előnyökkel járnak az intelligens fogyasztásmérő berendezések, illetve az azok adatait feldolgozó rendszerek már több hazai cég is első kézből tapasztalhatta meg. A mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó CLAAS Hungária Kft. 2018-ban döntött úgy, hogy a korábban használt energiafogyasztást monitorozó rendszert egy modernebb, az igényeiket még jobban kiszolgáló és az energiafelhasználásukról teljeskörű képet nyújtó megoldással váltják fel. A cég törökszentmiklósi üzemében a Schneider Electric EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) szoftverét, illetve a rendszert adatokkal ellátó fogyasztásmérőket telepítettek. A projekt első fázisában az energiafelhasználás monitorozása volt a feladat, később azonban az alkalmazás egyre több funkcióját kezdték használni a cégnél, így most már a teljes villamos hálózatuk állapotáról pontos képet tudnak alkotni. Ez lehetővé tette többek között a Claas számára azt, hogy a villamos mérések segítségével egy, a gyártást évek óta hátráltató probléma okát megtalálják és kezeljék. A következő fontos lépéseket pedig a nem villamos mérések – mint a szennyvíz, víz, sűrített levegő, gáz és hőmérséklet – megkezdése jelentette.

A döntés nagyon komoly előnyöket hozott a CLAAS-nak, az energiafelhasználásuk esetében például 10 százalék körüli megtakarítást értek el, ráadásul míg előzetesen kétéves megtérüléssel számoltak egy-egy fejlesztés során, a valóságban egy év, vagy még rövidebb idő alatt visszahozták a befektetett összeget a rendszerek. Mivel pontos képük van a villamos hálózatuk állapotáról, így az üzem bővítésének tervezése is felgyorsul, hiszen ha felmerül az igény, hogy növeljék egy csarnok méretét, akkor a korábbihoz képest töredék idő alatt ki tudják számolni, hogy honnan tudják biztosítani ehhez a szükséges energiakapacitást. A társaságnál azt az elvet követték, hogy az egyes fejlesztések által visszahozott pénzből bővítették folyamatosan a rendszert és a kezdeti, 9 műszerre épülő megoldás után ma már ott tartanak, hogy az üzemükben az ezres nagyságrendet közelíti a kihelyezett műszerek és a mérési pontok száma.

„A digitális innovációknak köszönhetően a láthatatlan láthatóvá válik és nő a hatékonyság. Az olyan technológiák, mint a mérés és a felügyelet, lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk, hogyan használjuk az energiát. Az intelligens eszközökkel és szoftverekkel pedig egy lépéssel még tovább mehetünk, és lehetővé válik az energia hatékonyabb felhasználása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hatalmas energiamegtakarítási lehetőségek nyílnak meg előttünk” – hangsúlyozta Sztupák Dávid.