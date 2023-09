SOLID EDGE, mint CAD/CAM rendszer

Címkék: cad CAD/CAM/PLM CAE Enterprise Group Solid Edge tervezői szoftver

A SOLID EDGE, mint CAD/CAM rendszer elhelyezkedése a piacon, mi az amiben más, melyek az előnyei? Süller Jácint - Ügyféltámogató mérnök

CAD/CAM rendszerek – az integráltság foka

Első körben az integráltságról kell pár gondolatot kell ejtenünk. Maga a szó – integrált – szigorúan véve “beépítettet” jelent. Lehetne bővíteni a jelentéstartalmat az egybegyúrt, egymásba illesztett, összeolvasztott szavak értelmével is. Minden szó kicsit más jelentéssel bír, de mindegyik igaz a CAD/CAM rendszerekre valamilyen mértékig.

A teljesen különböző, eltérő fejlesztőtől származó, korlátozottan együttműködő szoftverek. Ez egy egyértelmű eset: nincs integráció, nincs egymással való oda-vissza együttműködés. A legtöbb hátránnyal bíró megoldás, ahol nincs, vagy nem teljes az adatcsere, információk vesznek el, geometriai hibák lépnek fel, CAD modell változásokról külön csatornán (értsd: nem a modellt tartalmazó fájlon belül) kell informálni a CAM rendszert. A teljesen integrált rendszer. Itt nem is lehet már különálló szoftverekről beszélni, az integráltság foka olyan magas, hogy azonos geometria maggal, azonos keretrendszerben, egymás funkcióit használva működik a két szoftver. A modell információk, a tűrések, de még a modell történet is rendelkezésre áll folyamatosan, a CAM-es feldolgozás azonnal(!) felismeri a modell változásait és kezeli azokat. A két véglet közötti megoldások: Egymásba ágyazott szoftverek, addon-ok, (közbülső)fájl változás figyelések. Az adatátvitel és annak a minősége megfelelő, geometriai változás esetén van visszajelzés, esetleg tűrés és további információk (színek, gyártási információk, menetes alakelem tulajdonságok) is közlekednek a két rendszer között. A harmadik esetben sok megoldás létezik, eltérő fejlesztőtől származó szoftverek is képesek valamilyen szintű együttműködésre.

CAD/CAM redszerek – az integráltság ára

Ami talán a legfontosabb: nincs ingyenebéd. A teljesen koherensen, adatcseréből származó hibától mentesen működő szoftver, mely rendelkezik teljes CAD/CAM/CAE funkcionalitással, sok esetben drágább, persze kényelmesebben használható megoldás, mint két különböző szoftver. Gondoljunk csak a fájl fordításokra, vagy arra, hogy a legegyszerűbb vonal parancs is másképpen működik.

Két eltérő szoftver esetében is vannak előnyök (munkatársak képzése, hatékony munkába állási idő lerövidülése) és persze az örök kérdés: az ár. Vannak egyéb igények is, amelyeket csak két szoftver tud megoldani, ezek is lehetnek az általános szoftverválasztási szabályokat felülíró szempontok. Ilyen esetekben lehetséges az, hogy olcsóbban vásárolunk két szoftvert, mint egy integráltat.

SOLID EDGE CAD/CAM – SOLID EDGE és SOLID EDGE CAM PRO

Ezen két szoftver immáron egy rendszert alkot. Ezen két – CAD és CAM – szoftver integrációja egy arany középúton helyezkedik el a két véglet között. Mivel a fejlesztő közös (Siemens Digital Industries Software), ezért sokkal jobb az adatcsere, mint két másik szoftver esetén, egységesebb a kezelői felület (UI), és persze megmaradhat az árelőny is. Lássunk egy két példát is. Első pillantásra alig-alig tér el egymástól a kezelői felület:

Solid Edge CAD menüszalag

Solid Edge CAM Pro menüszalag

A Solid Edge-ből indíthatjuk a CAM-es környezetet:

Ezen a ponton lépünk át a CAD rendszerből a CAM szoftverbe, továbbvive az összes szükséges geometriai és egyéb adatot, frissítve az esetleges előző verziókat.

Lényeges kiemelni: Nincs szükség fájl fordításra, ezt a szoftver elvégzi a háttérben – a CAM rendszer tudni fog a változásokról. Ha igazán pontosak akarunk lenni, akkor láthatjuk, hogy egy a fájlok közötti adatkapcsolat frissül a háttérben.

Milyen előnyökkel jár még a SOLID EDGE CAD/CAM megoldás?

Gyártási/megmunkálási információk (PMI) közvetlen felhasználása egy hatalmas előny. A 3D-s környezetben látható méreteket, alak és helyzettűrésekkel információt tudunk a CAD rendszerből a CAM alkalmazásba átvinni. Hosszabb távon nem csak puszta információátvitelre van lehetőség, hanem a PMI-ok felhasználhatók a CAM automatizálás során! Kevesebb programozási idő, kevesebb hiba! A kép bal oldalán a CAD, a jobb oldalán pedig a CAM rendszer tűrésezett méretei láthatók.

Menetinformációk átvitele:

A képen látható, hogy más geometriai információk is felismerésre kerültek, ezeket később a programozás automatizálás során hasznosíthatjuk. Természetesen a tervezett/konstrukciós testek is megjelenhetnek, nincs probléma az összeállításokkal sem, sőt még a multibody is támogatott!

Szót ejthetnénk még a felhős adatcsere támogatásról is, ez persze nemcsak szoftver, hanem licencfüggő opció.

Ha már a licencelésnél tartunk: Eldönthetjük, hogy egy, vagy két munkaállomásnál használjuk a szoftvert, önálló CAD és CAM állomásként, vagy integrált módon egy csomagban, egy munkahelyre telepítjük. Mivel moduláris rendszerről beszélünk, ezért szabadon választhatunk az ingyenes, egyszerűbb alkatrészek marásához való 2,5 tengelyes csomag, esetleg a full 3D-s és 3+2 tengelyes megmunkálást kezelő 3 tengelyes csomag, vagy a teljes (5 tengelyes+szimuláció) total machinig megoldás között.

Solid Edge – most már CAD/CAM rendszer

Az előzőekben taglaltakat összefoglalva: az integráltság foka a Solid Edge CAD és CAM funkciói között teljes értékű, egy komplett rendszert kapunk versenyképes áron, egy fejlesztőtől -és ami a legfontosabb: egy elkötelezett és lendületes mérnök csapat támogatása segít a mindennapi használatban és fejlődésben!

Természetesen nemcsak blog formában hallatunk magunkról, aktívak vagyunk a közösségi médiában és a Youtube-on is.

Süller Jácint - ügyféltámogató mérnök