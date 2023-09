Solid Edge és egyéb CAD alkalmazások használata nagyteljesítményű munkaállomások nélkül

Címkék: cad CAD/CAM/PLM Linear Solution Kft. Solid Edge tervezői szoftver

A Solid Edge az egyik legnépszerűbb számítógépes tervezőprogram (CAD), 3D modellek és tervek létrehozására. Hagyományosan a CAD programokat – így a Solid Edge-et is – nagyteljesítményű asztali munkaállomásokon, csúcskategóriás grafikus kártyákkal használják, hogy gyors válaszidőket és valósághű megjelenítést nyújtsanak. A megfelelően felépített virtuális asztali infrastruktúra (VDI) egy költség-hatékonyabb, szerény teljesítményű munkahelyekről és távolról is alkalmazható alternatívát kínál a Solid Edge valamint más CAD alkalmazások széles körű használatára.

A virtuális asztali infrastruktúra (VDI) lehetővé teszi asztali alkalmazások futtatását szervereken elhelyezett virtuális gépeken. Ez számos előnnyel jár:

biztonságosabb, mert az adatok (tervek) az adatközpontot nem hagyják el

a központosított erőforrásokat rugalmasan oszthatjuk ki, csoportosíthatjuk át a feladatok és a felhasználók igényeinek megfelelve

a felhasználók nincsenek az irodai munkahelyekhez kötve, otthonról, ügyféltől is folytathatják a munkát

a megosztott használat révén hatékonyabban hasznosulnak a hardver erőforrások.

A Solid Edge-hez hasonló, grafikus intenzív alkalmazások virtuális környezetben történő futtatása azonban különleges informatikai megoldásokat igényel. A felhasználók virtuális gépeinek nagy teljesítményű grafikus kártyákhoz kell hozzáférniük ahhoz, hogy az asztali munkaállomáson megszokott megjelenítési teljesítményt nyújtsanak. Továbbá a nagyfelbontású, -színmélységű, mozgó megjelenítéshez tartozó nagymennyiségű adat távolsági átviteléhez erre a célra optimalizált hálózati protokollok alkalmazása is szükséges.

E kihívás megoldására számos VDI megoldás létezik már a piacon, és kínál GPU (Graphics Processing Unit) elemekkel gyorsított szolgáltatásokat, például NVIDIA és AMD GPU kártyákkal. Ez azt jelenti, hogy a virtuális gépek megosztott, egyidőben több felhasználót is kiszolgáló grafikus kártyákhoz férnek hozzá. Ez a működési mód lehetővé teszi, hogy a virtuális gépek nagy teljesítményű és alacsony késleltetésű grafikus igényű alkalmazásokat, például a Solid Edge-et futtassák.

A Solid Edge GPU-gyorsítású VDI-környezetben történő használatának egyik legfontosabb előnye, hogy a szervezetek távmunkások, vállalkozók és partnerek számára is hozzáférést biztosíthatnak az alkalmazáshoz. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók bárhonnan dolgozhatnak a Solid Edge modelleken és terveken, ahol van internetkapcsolat. Ez javítja az együttműködést és a termelékenységet, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy együtt dolgozzanak ugyanazon a projekten anélkül, hogy ugyanazon a helyszínen tartózkodnának. A CAD programok szolgáltatásainak megszűnik a helyhez kötöttsége, ami funkcionális bővülést is eredményez, például: a modellek, szerszámok, munkadarabok 3D-s megjelenítése az üzemcsarnokokban is lehetővé válik. Ugyanakkor ez az együttműködési mód nem eredményezi az adatok „szétszórását”.

Ennek a felépítésnek további előnye, hogy csökkenti a hardverköltségeket. A hagyományos, csúcskategóriás grafikus kártyákkal ellátott asztali munkaállomások beszerzése és karbantartása költséges. A megosztott grafikus kártyákkal segített virtuális gépek használatával a vállalatok csökkenthetik a hardver beruházások költségeit és egyben javíthatják ezek kihasználását, megtérülését.

A GPU-gyorsított VDI-környezet kialakításakor azonban néhány egyedi IT-szakmai szempontot figyelembe kell venni. Az egyik legfőbb feltétel a stabil és megfelelő sebességű internetkapcsolat a virtuális gépek és a felhasználó munkaeszköze (terminálja) között az elvárt felhasználói élmény biztosítása érdekében. Nagy és összetett modelleken folyó munka során különösen fontosak a megfelelő hálózati beállítások és az erre optimalizált protokoll.

A központi módon szabályozott VDI felépítés rugalmasan felel a változó igényekre. A hagyományos PC munkaállomás rendszerekkel szemben a virtuális munkaállomásokat könnyű átméretezni, erőforrás kiosztás szintjén változtatni, hogy megfeleljenek a fellépő igényeknek.

A Linear Solution Kft. szakembereinek több, mint 20 éves tapasztalata van adattároló alrendszerek, virtualizált infrastruktúrák, magas rendelkezésre állású fürtözött rendszerek tervezésében, megvalósításában és támogatásában. Ezek közül egy különleges szakterületünk az alkalmazások és munkakörnyezetek központosítását lehetővé tevő VDI és RDS távmunka környezetek kialakítása és támogatása, egyedi igények szerint NVIDIA grafikus gyorsítókártyák alkalmazásával, kibővített teljesítménnyel, szolgáltatásokkal.

Ha cikkünk felkeltette érdeklődését, várjuk kérdéseit, érdeklődését az info@linsol.hu email címen, illetve a +36 30 269-04-77 telefonszámon.