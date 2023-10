Solid Edge 2024 – fókusz a felhasználó igényeken

Címkék: cad CAD/CAM/PLM Enterprise Group Solid Edge Solid Edge 2024 tervezői szoftver

Az ősz izgalmas a Siemens Digital Industries Software és az Enterprise Group – PLM üzletágának háza táján is. Sorra jelennek meg a különböző szoftveres megoldások, amelyeket hamarosan bírtokba is vehetnek a felhasználók. A legnagyobb várakozás azonban a Solid Edge 2024-es verzióját övezi, miután igen népszerű Magyarországon ez a komplett portfolióvá fejlődött CAD/CAM/CAE/PLM platform.

Trendek a CAD/CAM/CAE piacon

Két meghatározó trend az uralkodó, az egyik a felhőtechnológia szélesebb körben való alkalmazása, míg a másik a szoftverek szolgáltatásként való (SaaS) használatbavétele. Ezek új lehetőséget nyitnak az ügyfelek számára. A Siemens által fejlesztett szoftverek előfizetésen keresztül való használata egyre népszerűbb, amelyhez a Teamcenter Share-en keresztül felhő alapú tárhelyt biztosít a fejlesztő. Egy egyszerű tárhelynél ez sokkal több, mert lehetőség van a fájlok automatikus szinkronizációjára, telepített alkalmazás nélküli fájlmegtekintésre, de egy alapszintű együttműködést is biztosít. Az ügyfél dönti el, hogy használja vagy sem ezt a lehetőséget, mert nem mindenkinek komfortos a felhőben tárolni az adataikat. A Solid Edge felhasználok előnye az, hogy a fájlok a saját gépen lehetnek míg a felhőbe biztonsági másolat vagy kollaborációs céllal szinkronizálhatóak a 3D-s modellek és más dokumentumok.

Solid Edge 2024 – minden területre kiterjedő fejlesztések

A Siemens folyamatosan nagy figyelmet fordít a Solid Edgere, így hosszú évek óta komoly invesztíciót hajt végre a portfólióhoz kapcsolódóan. Ennek is köszönhető, hogy az ügyfelek egy érték- és tudásnövelt szoftvert használhatnak nap, mint nap. Produktivitás területén számos fejlesztés jelent meg a Solid Edge 2024-es verzióban. A 3D-s környezetre kiterjesztett Lasszó/Sokszög kijelölő eszközön keresztül könnyebb a lényegi részek kiválasztása. A szerelésben lévő modellek kicseréléséhez a mesterséges intelligencia is segítséget nyújthat. Az alkatrészcsaládok információtartalma továbbfejlesztésen esett át, referenciasíkok, koordinátarendszerek vázlatok is megjelennek a családtagokban.

A műhelyrajz környezet is megkapta az Objektumérzékeny helyi menüket, amelyekkel gyorsabban használható a szoftver. A felhasználói igényeket figyelembe olyan fejlesztések is belekerültek ebbe a verzióba, amelyeken keresztül az igazán nagy szerelések könnyebben kezelhetők, vagy a jobbos-balos alkatrészek egyszerűbben elkészíthetők. A CAD Direct technológián keresztül tovább bővült azon fájlok listája, amelyeket asszociatívan meg lehet nyitni a Solidworks és NX modellek mellett. Mostantól támogatottak az Autodesk Inventor fájlok, a .sat (ACIS) kiterjesztéssel rendelkező dokumentumok, de a Catiaból származó 3D-s adatok is beolvashatók.

Szimuláció minden szinten

A termékfejlesztés folyamatában fontos szerepet játszik a végeselemes szimuláció, amely alkalmazásával csökkenthetőek az új termék megalkotásának költségei. A digitális prototípus vizsgálatát magasabb szinten támogatja a Simcenter NASTRAN alapon működő Solid Edge Simulation. Ennek megfelelően a tetszőleges helyen felvett terheléshez nem szükséges megosztani a 3D-s modell felületét. Ugyanakkor továbbfejlesztésre került a végeselemes háló minőségét vizsgáló eszköz is, amelynek következtében pontosabb háló készíthető. A Simcenter FLOEFD for Solid Edge CFD alkalmazás integráltan elérhető a tervezőszoftverben, amelyből a szimulációs eredmények felhasználhatók további analízishez a Simulation környezetbe.

Design Configurator alaptelepítésben

Mindenkinek a szoftverben lévő “Tervezd meg” gomb a vágya. Az alaptelepítésben megtalálható Design Configurator modullal elérhetővé válik a gyors termékvariációk létrehozásának lehetősége. Különböző csomagok biztosítják a felhasználói igényekhez igazított félautomatikus termékcsoportok létrehozását, szükség szerint a felhőbe való továbbítását. Ez a megoldás egy nagyszerű lehetőség a vállalat know-how-jának gyors alkalmazására, értékké kovácsolására. Azon felhasználók munkáját is jól segíti, akik nem tudnak programozni, de logikai kapcsolatokat szeretnének létrehozni a modelljeik között.

Adatkezelés több szinten

A termékfejlesztés során keletkező adatokat rendezetten érdemes tárolni. Erre nyújt különböző lehetőségeket a Solid Edge legújabb verziója a felhő megoldástól a PDM/PLM rendszeren keresztül. A Teamcenter Share-ről már esett szó, de a PLM rendszerek rangsorában első helyen álló Teamcenter és Solid Edge integrációja is tovább mélyült. A Teamcenterben tárolt adatok alapján egyszerűen hozhatók létre termékkonfigurációk és különböző BOM-ok segítve az vállalatok termékfejlesztési feladatait.

SOLID EDGE 2024 – a portfolió minden elemében van újdonság

A vállalkozások nemcsak terveznek, hanem gyártanak is, így az offline szerszámgép programozás népszerűsége töretlen. A Solid Edge 2024 CAM Pro-ban olyan újdonságok elérhetők, mint a gépi tanuláson alapuló beállítási ablak, amely leegyszerűsíti a szoftver kezelését. Az esztergálás környezetben az automatikus pályagenerálás segíti a felhasználót, de a többtengelyes sorjázás támogatása is a produktivitást növeli. A felhőben tárolt szerszámadatbázison keresztül a CAM programozók, technológusok munkája is jobban támogatott. A Solid Edge modell alapú termékinformáció (MBD) is új funkciókat kapott annak érdekében, hogy a 2d-s műhelyrajz készítést előbb-utóbb felváltsa. Ilyen az automatikus méretezés vagy az interaktív méret ellenőrző, amely visszajelzést ad a hiányzó méretekről. Az Solid Edge Electrical és a Technical Publication sem maradt érintetlen, számos, felhasználói igényeken alapuló fejlesztéssel lettek hatékonyabbak ezek a portfólióelemek is.

A most megjelent új verzió és a hozzá kapcsolódó portfólió egy jó példa arra, hogy figyelembe kell venni a felhasználói igényeket és azokra kell hathatós választ adni. Az Enterprise Group – PLM üzletága nagy figyelmet fordít az új verzió hatékony bevezetéséhez. Ennek megfelelően november végétől elérhetőek lesznek a Solid Edge 2024 Újdonság Konzultációk a budapesti iroda oktatótermében.

Szűcs Imre