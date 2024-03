PTC Creo és Windchill szoftverekkel gyorsít a DMG MORI

Hogyan segítette sikerre a DMG Mori a Metalltechnik Vils céget? Az ausztriai Vilsben található Metalltechnik Vils egy több mint 100 éve működő családi vállalkozás része. A vállalat olyan, világszerte meghatározó cégek számára gyárt alkatrészeket, mint a Bosch, a Georg Fischer, a Trumpf, a Swarowski, az AGCO és a Kuka. De, mint mindenki másnak, az ő csapatuknak is versenyeznie kell az olcsó gyártókkal. A cég sikeresen felvette a kesztyűt, és a DMG MORI technológiát hívta segítségül. A megoldás A Metalltechnik Vils a DMG MORI-tól vásárolt DMC 80 U duoBLOCK®, egy 5 tengelyes maróközpontot komplex alkatrészekhez. "A duoBLOCK® a legjobb a piacon" - mondja Christoph Allgaier, a vállalat kereskedelmi igazgatója. "Most már maximalizálni tudjuk a kapacitásunkat. Ráadásul a megrendelések változásaira gyorsan és rugalmasan, egy napon belül reagálunk. Korábban ez egy-két hétig is eltartott." Az olyan vállalatok számára, mint a Metalltechnik Vils, egy olyan nagyszerű gép, mint a duoBLOCK®, több üzletet jelent. A teljes rendelésállomány pedig biztonságot jelent a következő 100 évre.