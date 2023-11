Újabb mérföldkő – már több mint félmilliárd tonna CO2-kibocsátás elkerülésében segítette ügyfeleit a Schneider Electric

Címkék: automatizálás CO2 energiamenedzsment Schneider Electric szén-dioxid kibocsátás

Nagyot lépett előre a harmadik negyedévben a Schneider Electric idei fenntarthatósági célkitűzései megvalósításában. A vállalat termékeinél használt csomagolás közel kétharmada már újrahasznosított anyagból származik, a cég berendezéseivel, alkalmazásaival és szolgáltatásaival pedig több mint félmilliárd tonna CO2-kibocsátás elkerülésében segítette ügyfeleit.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat 2021-ben indította el a 2025-ig tartó Schneider Sustainability Impact (SSI) programot, melynek keretében 11 globális és több mint 200 helyi célkitűzést fogalmazott meg. A társaság folyamatosan méri és publikálja az elért eredményeket. A legutóbbi, az idei harmadik negyedévre vonatkozó jelentés szerint a cég nagyot lépett előre idei céljai teljesítése felé, és több mutatóban is fontos mérföldkőhöz érkezett.

A vállalat az év végére a 6-os érték elérését tűzte ki célul a vállalások megvalósítását mérő 10-es skálán és a második negyedéves 5,28 után a harmadik negyedév végén már 5,76-os értéknél tartott. A Schneider Electric a július-szeptemberi időszakban jelentős előrelépést tett a környezetbarát, illetve újrahasznosított anyagok használatában mind a termékekben, mind azok csomagolásában. A termékek esetében a harmadik negyedévben már 27 százalék volt a „zöld” alapanyagok aránya, míg a csomagolás 60 százalékánál sikerült az egyszerhasználatos műanyagot újrahasznosított kartonpapírral helyettesíteni.

Már több mint félmilliárd tonna CO 2 -kibocsátás elkerülésében segítette ügyfeleit a Schneider Electric

A Schneider Electric fontos célkitűzése, hogy segítse ügyfeleit a CO 2 -kibocsátásuk csökkentésében. Ezen a területen is komoly fejlődést hozott a harmadik negyedév, melynek végéig 513 millió tonna CO 2 -kibocsátás elkerülésében támogatta ügyfeleit a vállalat. A cég célja, hogy 2025-re ez az érték elérje a 800 millió tonnát.

A társaság a beszállítóit is ösztönzi a klímabarát működésre. Ennek segítésére indította el a Zero Carbon Project nevű kezdeményezését, melynek keretében 2025-ig az ezer legnagyobb beszállítónál 50 százalékkal csökkentenék a CO 2 -kibocsátást. Az idei harmadik negyedév végére már 24 százalékos csökkenést sikerült elérni.

A globális eredmények mellett lokális szinten is több kiemelkedő eredményt ért el a vállalat. A napenergia hasznosítását szolgáló megoldások, amelyeket egy kenyai gyermekklinikán telepítettek 20 ezer embernek biztosítanak hozzáférést tiszta áramhoz. A Schneider Electric azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re 50 millió embert segítsen hozzá tiszta áramhoz, idén szeptember végére már 44 millió fölött volt ez a szám.

A vállalat SSI programjában szerepel az oktatás támogatása is, a társaság 2025-ig egymillió embernek biztosítana energiamenedzsment képzést. A mexikói Enactusszal együttműködve több mint 400 egyetem és főiskola 60 000 hallgatója vett részt képzésekben, így a harmadik negyedév végére már több mint 540 ezer ember részesült az oktatási lehetőségből.

A Schneider Electric és a Gaia Energy Impact Fund II 40 millió eurót gyűjtött össze afrikai megújulóenergia-projektek támogatására. Ebből az összegből környezetvédelmi és társadalmi fókuszú startupokat és projekteket finanszíroznak.

A Schneider Electric SSI programjának harmadik negyedéves eredményeit bemutató jelentés itt érhető el.