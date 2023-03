Mini erőmű a legmagasabb tisztasági követelményekhez

Új PowerJet Compact CNp rendszert mutatott be az LPW a parts2clean 2022 kiállításon

Címkék: alkatrész tisztítás felület felülettisztítás parts2clean rolatast tisztítás tisztítástechnológia

Az LPW Reinigungssysteme GmbH az elmúlt években világszerte a vevőspecifikus rendszermegoldások szakértőjeként vált ismertté a nagy tisztasági követelményeket megfogalmazó ágazatokban. A Riederichben gyártott, a legmagasabb tisztasági követelményeket is kielégítő rendszereket számos high-tech területen használják. Logikus lépés volt egy, az évek alatt bizonyított ciklikus nukleáció (CNp) eljárás szabadalmainak felhasználásával készült helytakarékos, szabványos kamrarendszer kifejlesztése. Az LPW a 2022-es parts2clean szakkiállításon mutatta be az új PowerJet Compact CNp rendszert.

Az alig 4 m² alapterületű, kétfokozatú berendezés az ultrahangos és a ciklikus nukleáció (CNp) tisztítási eljárások mellett a magasabb igényekhez szükséges szárítórendszerrel is rendelkezik. Ez forró levegő formájában vagy infravörös vákuumszárítással is megvalósítható. Az új rendszer ezenkívül egy, a két tárolótartályba ágyazott kezelőkamrát is tartalmaz legfeljebb 600 × 400 × 300 mm-es tételméretig és 150 kg-ig terjedő tömegig. A szendvicskonstrukció támogatja a tisztítási és öblítési folyamatokat, illetve a magasabb hőmérséklet révén a szárítást is. A cirkuláció integrált, teljes átfolyású szűréssel rendelkezik, 4 m²-nél nagyobb szűrőfelülettel és 0,5 μm finomságú szűrőegységekkel.

A PowerJet compact CNp jelenleg két változatban érhető el:

1. változat „Clean”:

Alkalmazási területe a megmunkálás utáni, a klasszikus finomtisztítási követelményeknek megfelelő végső tisztítástól a nagy tisztaságú tisztatéri alkalmazásokhoz használt előtisztításig terjed. A berendezés koaleszcens-gravitációs szeparátorral vagy vízlágyítóval is felszerelhető, és ideális például a részecskeszerű és szerves szennyeződések eltávolítására a szortírozott vagy ömlesztett termékek felületéről.

2. változat „Pure”:

A modul szürke- és tisztaterekben való alkalmazásra egyaránt alkalmas, és alapkivitelben tartalmazza a csatlakozást a helyszíni ultratiszta vízellátáshoz („High Purity” modul).

Az LPW új PowerJet compact CNp rendszere jelenleg két változatban érhető el. Az additív gyártásban való alkalmazásra szánt változat piaci bevezetését 2023 elejére tervezik (Forrás: LPW)

UPW-modul „High Purity”:

A Pure változat kiterjesztésével újrahasznosítható ultratiszta vízellátás jött létre. A kiegészítő modul egy „autonóm megoldás” saját padlólemezzel és hozzáillő házkoncepcióval. A megoldás előmelegített, ultratiszta vizet szolgáltat, így mind vízellátóként, mind teljes körű kiegészítő öblítőrendszerként az üzemi rendszerbe integrálható.

Az 1. és 2. változat köztes gőzöblítéssel is felszerelhető, ami arra szolgál, hogy a tisztítástól az öblítésig csökkentse a keresztszennyeződés mértékét. Amennyiben a három modult (Clean – Pure – High Purity) kombináljuk, lépcsőzetes beruházási lépésekben (vagy akár azonnal) egy akár hét lépésből álló tisztítási és öblítési folyamatot is megvalósíthatunk integrált gőzöblítéssel, valamint az azt követő, alacsony szennyeződési kockázatú szárítással. A közegáramlást mind a három modulon különféle alkalmazásspecifikus érzékelők felügyelik, minőségorientált folyamatvezérlést biztosítva. Ezenkívül bármikor kapcsolódhatunk egy online szolgáltatáscsomaghoz is, ami távoli karbantartó rendszert, felhőalapú LPW-megjelenítőt, valamint folyamatos, kötegelt folyamatérték-mentést és -kiértékelést is tartalmaz. Az LPW fejlesztőmérnökei jelenleg a Clean-modul egy olyan változatán dolgoznak, amely az additív eljárásokkal gyártott termékek tisztítására szolgál majd.

LPW Reinigungssysteme, Riederich

www.lpw-reinigungssysteme.de

www.rolatast.hu