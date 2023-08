Fenntarthatóság teljes automatizálással

Amikor az iparban építőelemekről beszélünk, akkor minden a minőség és a biztonság maximalizálásáról szól

Címkék: alkatrész tisztítás felület felülettisztítás rolatast tisztítás

A FRIES Kunststofftechnik GmbH által gyártott egyedi tisztítókosarakat kifejezetten az érzékeny munkadarabok szállítására, tisztítására és tárolására fejlesztették ki. A rugalmas, alkatrész-specifikusan gyártható rácslemezzel rendelkező all-in-one rendszert teljesen automatizált gyártási folyamatokhoz tervezték.

A gyártó cégek számára a tisztítás alapvető tényező a gyártási folyamat ütemezésében. A magas hatékonyság ezenkívül a költségek jelentős csökkenéséhez is hozzájárul. A FRIES Kunststofftechnik GmbH all-in-one rendszere már mindkét tekintetben bizonyított. Mind a „tech-rack variogrid” és „techtray” munkadarabtartók, mind a „tech-rack” és „tech-rack custom” tisztítókosarak kíméletes szállítást, biztonságos tárolást és tökéletes tisztítást tesznek lehetővé átmozgatás vagy átrendezés nélkül. Ez a vízbázisú vagy oldószeres közeggel végzett és ultrahangos eljárásokon alapuló tisztítási eljárásokra is igaz.

Ipar 4.0 – teljesen automatizált, robotitzált kezelés

A teljesen automatizált gyártás során a tech-rack custom egyedi tisztítókosarakat robotok is képesek ki- és bepakolni. A palettára helyezés megfogóval is történhet. Ez döntő fontosságú olyan ágazatok számára mint a fémfeldolgozás, az orvostechnika, a mechatronika, a mikroelektronika vagy éppen a precíziós gyártás. Az érzékeny munkadarabok gyártási folyamatában a lényeg a maximális precizitás. De tetszőleges méretű távtartókkal a kosarak egymásra is helyezhetők.

Alkatrészfüggő rácslemez is készíthető

Nagyobb rendelési mennyiség esetén a tech-rack custom egyedi tisztítókosarak rácslemeze ügyfél-specifikusan is kifejleszthető. Az alkatrészek ezután csapok vagy elválasztók nélkül helyezhetők el a rácson, ami optimálisan védi azokat az ütésektől és a karcolásoktól.

RFID chip a hálózatosított gyártási folyamathoz

Az Ipar 4.0 koncepció értelmében a munkadarab és a gép önállóan kommunikálhatnak egymással. Teljesen függetlenül felügyelik a gyártást. A FRIES munkadarabtartók és tisztítókosarak RFID chippel is felszerelhetők, így hálózatba kapcsolhatók a gyártási folyamatban. Az érintésmentes folyamatok mellett tehát a hibátlan azonosítás is megvalósítható, így azonnal látható, hogy a munkadarabok éppen melyik gyártási fázisban vannak. Az RFID chip segítségével a munkadarabtartók, valamint a tisztítókosarak nyomon követhetők és kommunikációképesek.

Vegyszer- és hőálló

„Amikor az iparban építőelemekről beszélünk, akkor minden a minőség és a biztonság maximalizálásáról szól – magyarázta Mag. (FH) Dr. Gerhard Bertsch, a FRIES Kunststofftechnik GmbH értékesítési és marketing ügyvezető igazgatója. – A porszemcséket, forgácsokat vagy emulziókat az alkatrészek legyártása után el kell távolítani. A tisztítási folyamat sokféle módszerrel és különböző hőmérsékleteken történhet.” A vorarlbergi családi cég évek óta sikeresen fejleszt műanyagból készült „tech-rack” rendszereket, amelyek mind a vegyszereknek, mind a hőnek ellenállnak. Ennek eredményeként a kosarak hosszú ideig használhatók maradnak.

Fenntartható stratégia

Az „all-in-one” és a teljesen automatizált folyamatok védik az értékes erőforrásokat, ezáltal pedig a környezetet is. Az újrafelhasználható „tech-rack” tisztítókosarak a széles körben elterjedt és egyszer használható buborékcsomagolások elhagyását teszik lehetővé. Az optimalizálás révén csökkent a kosarak súlya és egyben az érzékeny felületek védelme is hangsúlyosabbá vált.

