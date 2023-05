Felelősségvállalás Horn-módra: amikor a szavakat tettek követik

Címkék: fenntarthatóság HORN precíziós szerszámok szerszám szerszámgyártás szerszámtechnika

A fenntarthatóság központi szerepet játszik a Paul Horn GmbH vállalati filozófiájában. A minőségbiztosításra, környezetvédelemre, energiahatékonyságra és biztonságra mindig is nagy hangsúlyt fektetett a szerszámgyártó, ha a gyártásról és a termékekről volt szó.

A termékek tekintetében a fenntarthatóság különösen szembeötlő, elég csupán a cserélhető szerszámfejekre vagy váltólapkákra gondolnunk. A beszúró szerszámrendszerek esetében a termékpalettán szerepelnek lapkák, amiknek akár hat vágóéle is lehet, ennek köszönhetően hosszabb ideig használhatóak. A speciális és kombinált szerszámokkal gyártási lépéseket és energiát spórolnak meg a felhasználók, az új szerszámalapanyagok és bevonatok pedig a hosszabb szerszámélettartam, ezáltal az anyag- és energiamegtakarítás zálogai. Additív gyártással a Horn 3D-nyomtatott hűtőelemeket állít elő. Az optimalizált szerszámstruktúrák nagyobb stabilitást biztosítanak és további energiamegtakarítást eredményeznek.

Betekintés a Horn modern gyártásába (Forrás: Horn/Sauermann)

Minőségirányítás

A precíziós szerszámok szakértőjeként a Hornnak kiemelt felelőssége van. A termékekkel és szolgáltatásokkal szembeni szigorú elvárásoknak való megfelelés a vállalat sikerének előfeltétele és a fennmaradásának kulcsa. Annak érdekében, hogy a követelményeknek megfeleljen, a Horn modern minőségirányítási rendszert működtet. Ennek része a piacorientált tervezés és az ügyfelek minőségi elvárásainak gazdaságos, a DIN EN ISO 9001 és a VDA 6.4 tanúsítványoknak megfelelő teljesítése.

Fenntarthatóság a hétköznapokban

„Számunkra a fenntarthatóság magától értetődő, szerves része a mindennapi életünknek” – vallja Markus Horn, a Paul Horn GmbH ügyvezető igazgatója. „Ezzel a filozófiával vállalatunk minden tevékenységében találkozhatunk. Gyártóhelyiségeinkben energiatakarékos LED-világítást használunk, a gépek hűtéséhez használt hűtőközeget pedig a saját fejlesztésű szűrőrendszerünkön keresztül tisztítjuk. Ilyen módon a hűtőfolyadék akár tíz évig is felhasználható. Tübingeni gyártócsarnokaink tetejére fotovoltaikus rendszereket telepítettünk. Mindkét telephelyünkön két szinten folyik a termelés, mivel a hangsúly nálunk a gazdaságos helykihasználáson van. A berendezéseink nagy tömege miatt kétséges volt, hogy ez egyáltalán megvalósítható-e.”

Környezetgazdálkodás

„Minden vállalat a társadalom részeként működik, hosszú távú fennmaradásukhoz nemcsak forgalomra és profitra, hanem a társadalom és a nyilvánosság elfogadására is szükségük van. Ettől függetlenül családi vállalkozásként mi mindig is a teljeskörű fenntarthatóságot vallottuk” – folytatja Markus Horn. A környezetvédelem kiemelt vállalati cél, nélkülözhetetlen részét képezi a vállalati irányelveknek. A Horn környezetgazdálkodási rendszerét 1997-ben az EC Eco-Audit Regulation 1836/93 szabályozása szerint validálták, majd két évvel később adaptálták az ISO 14001 szabályozás előírásait és 2000 júliusa óta ezzel a tanúsítvánnyal is rendelkezik a vállalat.

A Paul Horn GmbH főhadiszállása Tübingenben (Forrás: Horn/Sauermann)

Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodási rendszer minden létesítményre és tevékenységre egyöntetű érvénnyel bír. A felelős vállalatok folyamatosan optimalizálják folyamataikat és az energiahatékonyság javítását célzó intézkedéseket vezetnek be.

A fenntarthatóság magában foglalja azt is, hogy a vállalat takarékosan bánik erőforrásaival, törekszik rá, hogy működése során minél nagyobb mértékben támaszkodjon megújuló erőforrásokra, folyamatosan optimalizálja meglévő forrásait, továbbá telephelyén igyekszik előmozdítani az önálló energiatermelést. Ezeket a célokat szolgálják a Hornnál alkalmazott korszerű világítási rendszerek, a kombinált hő- és energiaellátási egységek, valamint a fotovoltaikus rendszerek, melyeket a vállalat szeretne tovább bővíteni. A társaság rendszeresen tájékoztatja munkatársait energiafelhasználási eredményeiről. A vállalat energiagazdálkodási rendszere 2013 óta a DIN EN ISO 50001 tanúsítvány szerint működik.

Fókuszban az ember

A fenntarthatóság kérdését a munkaerő vonatkozásában is érdemes vizsgálni. A tapasztalt, lojális munkaerő a Horn fémjele. A vállalat a dolgozók támogatásában, továbbképzésében, valamint az új kihívásokra és technológiákra való felkészítésükben hisz. A Horn Akadémia képzéseinek köszönhetően a munkavállalók szaktudása teljes mértékben lépést tart az ipar követelményeivel. Ezen felül a dolgozók önállóságra és a személyes felelősségvállalásra való ösztönzése egy további fontos elv annak érdekében, hogy mindenki elérje a kitűzött célját.

A Horn Akadémia a § 178 SGB III német foglalkoztatás előmozdításáról szóló törvény alapján munkaerőtámogató jogi intézményként lett megjelölve. Ezt a minősítést az akkreditált munkaerőpiaci és oktatási szolgáltatásokat nyújtó Certqua ítélte oda a vállalatnak. A minősítés előfeltétele a Horn Akadémia által kínált átképzési intézkedések megvalósításának. Ezen felül az alkalmazottak munkahelyi egészsége és biztonsága fontos szerepet játszik gazdasági szempontból is, hiszen tovább növeli a vállalat versenyképességét. A Horn e téren is a kihívásokat keresi, a meglévő gyakorlatokat és normákat folyamatosan vizsgálja, hogy mindig új, előremutató megoldásokat vezessen be a munkahelyi egészség és biztonság terén. Ezen a ponton érnek össze a termékekkel és a folyamatokkal kapcsolatos kérdések. A hangsúly a munkavállalók munkahelyi egészségére és biztonságára vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételén van.

Menedzsment rendszer

A Horn irányítási rendszere biztosítja, hogy minden olyan szervezeti, kereskedelmi és műszaki tevékenység, amely hatással bír a minőségre, környezetre, energiahatékonyságra és dolgozói biztonságra, tervezett, ellenőrzött és monitorozott legyen. Ezen felül az irányítási rendszer garantálja a szerződésben foglalt követelményeknek és a vonatkozó szabályozásoknak megfelelő működést. A rendszer a DIN EN ISO 9001 és 14001, valamint az ISO 50001 és 45001 tanúsítványok legfrissebb követelményein alapszik, és végigkíséri a termékgyártás teljes folyamatát. A belső rendszerauditok, valamint a minőség, energiahatékonyság, környezetvédelem és biztonság terén készített időszaki jelentések eredményei alapján a vállalatvezetők értékelik az irányítási rendszer hatékonyságát.

Idézet Markus Horntól, a Paul Horn GmbH ügyvezető igazgatójától:

„A precíziós szerszámok gyártójaként a Hornnak kiemelt felelőssége van. A vállalatként és egyénként tanúsított fenntarthatósági törekvéseknek egyre fontosabbá és magától értetődővé kell válnia. Sajnos a gyakorlatban sokszor mégsem ez a helyzet.”

Markus Horn, a Paul Horn GmbH ügyvezető igazgatója (Forrás: Horn/Sauermann)

Interjú Andreas Loockkal, a Paul Horn GmbH minőségbiztosítási vezetőjével

A fenntarthatóság egyre fontosabb szerepet játszik a gépészetben. Ön hogyan látja ezt?

A Horn környezetvédelemért és gazdálkodásért felelős vezetőjeként elsőszámú feladatom a törvényi előírásoknak megfelelő működés biztosítása. Ehhez társul az üzleti partnerekkel és a munkatársakkal való hosszú távú együttműködések kialakítása, továbbá ebben a kontextusban a helyi és regionális értékteremtés mindennel szemben elsőbbséget élvez. A fenntarthatóság részét képezi a tisztesség és az etikailag helyes magatartás, a károsanyag-kibocsátás mérséklése vagy megszüntetése, az energiafelhasználás csökkentése, valamint az alternatív energia előállításának felfuttatása és a megújuló energiafajták használata.

Létezik vagy várható a jövőben releváns jogi keretrendszer erre vonatkozóan?

Számos ilyen van már napjainkban is: például az ellátási láncok kötelezettségvállalásáról szóló „Supply Chain Duty of Care Act”, az Európai Unióban a visszaélések bejelentését szabályozó „Whistleblowing Directive/Whistleblower Protection Act”, a „Packaging Act” és számos egyéb nemzetközi szabvány. Ezek közé tartoznak olyan intézkedések, amelyek a korrupció és a trösztellenes szabályozások megsértése ellen irányulnak. A REACH rendelet, a konfliktusban használt ásványi anyagok, a karbonlábnyom és az EU energiahatékonysági irányelve, hogy néhányat említsünk.

Andreas Loock, a Horn minőségbiztosításért felelős vezetője (Forrás: Horn/Sauermann)

Milyen szerepet kapnak a tanúsítványok?

A Hornnál fontosnak tartjuk a tanúsítványokat, mivel ezek teszik lehetővé, hogy megfeleljünk nemzetközileg elismert normáknak. Ezek között találhatóak például minőségiügyi, környezeti és energiairányítási rendszerek is. Erőfeszítéseink eredménye az ügyfelek növekvő bizalma vállalatunk irányába, főleg mióta a szabványoknak való megfelelést harmadik fél vizsgálja.

Milyen elvárásokat támasztanak a Hornnal szemben ügyfeleik?

Ügyfeleink fenntartható üzleti tevékenységet várnak el tőlünk. Ez magában foglalja például az erőforrásokkal való takarékosságot és a fenntartható anyagok használatát a termékekben és csomagolásaikban. Ezen felül az energia- és költséghatékonyság is fontos szerepet játszik.

Mik a következő lépések a Horn életében?

A jövőben tovább csökkentjük karbonlábnyomunkat. Azt azonban látni kell, hogy azoknak a vállalatoknak, melyek hozzánk hasonlóan évtizedek óta minden téren fenntarthatóan működnek, ma már kevesebb optimalizálási lehetőségük van. Az intézkedéseink közé tartozik például a hővisszanyerő és légkondicionáló rendszerünk finomhangolása, a meglévő napelemes rendszerünk bővítése és új csomagoló alapanyagok bevezetése.