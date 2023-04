Earth Day 2023: Hogyan tud az ipar hozzájárulni

Címkék: árverés aukció használt gép klíma környezetvédelem Surplex

A Föld napja megmutatja, hogy milyen fontos a klíma védelme az egész világ számára. Minden év április 22-én arra buzdítanak mindenkit, hogy gondolkozzon el saját cselekedeteikről és arról, hogy ezek milyen hatással vannak a környezetre. Azonban a természeti katasztrófák és azok következményeinek leküzdéséhez különböző területeken szükséges fellépni. Mindenek előtt az iparban.

A klímaváltozás a legnagyobb globális kihívások egyike. A gyakoribb és súlyosabb, regionális extrém időjárási események, valamint a lappangóan emelkedő hőmérsékletek minden ember életére hátrányos hatást gyakorolnak – függetlenül az országhatároktól.

A Föld napját 1970-ben hozták létre annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a globális környezeti problémákra és fellépjenek a környezet védelme mellett. A Föld napja minden év április 22-én arra buzdít az egész világon mindenkit, hogy gondolkozzon el saját cselekedeteikről és arról, hogy ezek milyen hatással vannak a környezetre, illetve arra, hogy keressen lehetőségeket a környezet védelmére.

Ezen a napon gyakran sor kerül különböző kampányokra és rendezvényekre, mint például környezetvédelmi tüntetésekre, takarítási akciókra vagy információs rendezvényekre. A vállalatok is arra használják ezt a napot, hogy elgondolkodjanak saját hozzájárulásukról.



Az ipar döntő szerepet játszik a klímaváltozás elleni harcban

Mivel az ipar a legfontosabb tényezők közé számít ahhoz, hogy elérjük a kitűzött klímavédelmi célokat. Az EU a Párizsi Egyezményben elkötelezte magát a globális gazdaság klímabarátabbá tétele mellett. Ennek célja, hogy 2050-ig különböző intézkedések útján klímasemlegessé váljon és a globális felmelegedést lehetőség szerint 1,5 Celsius fokra korlátozza.

Az ipar közel 200 millió tonna és ezzel az éves CO 2 -kibocsátás mintegy 20%-áért felelős. A klímacélok eléréséhez változásra van szükség a gazdaságban. Ez kihívásokat jelent a vállalatok számára, de egyben lehetőséget is arra, hogy hosszú távú jövőt teremtsenek maguknak, és megfeleljenek a fenntartható termelés iránti növekvő igényeknek.

5 út a fenntartható termeléshez

Pedig az iparnak számos különböző lehetősége van arra, hogy saját termelését klímabarátabb irányba vezesse.

Az erőforrások fenntartható beszerzése: Az ipari üzemek már az anyagok beszerzésénél is ügyelhetnek arra, hogy nyersanyagaik fenntarthatók legyenek – tehát például csak tanúsított forrásból származó fát vagy újrahasznosított fémet használjanak. Megújuló energiaforrások vagy a szélenergia felhasználásával csökkenthető a termelés szén-dioxid-kibocsátása. Energiahatékonyság: A termelés nagyon energiaigényes, és akkor is, ha az energia megújuló forrásokból származik, lényeges az, hogy miként történik annak további felhasználása. Például energiahatékony gépek, hővisszanyerés és intelligens fényellátás alkalmazható. Terméktervezés: Az átgondolt tervezés pozitívan befolyásolja a gyártott termékek fenntarthatóságát, miután azok eljutottak a végfelhasználóhoz. A fenntartható anyagokból készült csomagolás és a moduláris tervezés megkönnyíti a termékek újrahasznosítását vagy újbóli felhasználását. Munkatársak: Képzések és csoportos szakmai megbeszélések útján a munkatársak figyelme a fenntarthatóbb termelésre irányítható. Az erőforrások és az energia tudatos felhasználása a munkaidő során pozitív hatással van a fenntarthatóbb termelésre. Hulladékgazdálkodás: A hatékony hulladékgazdálkodás hozzájárul a hulladék csökkentéséhez, újrahasznosításához vagy újbóli felhasználásához. A vállalatok például hulladékcsökkentési programokat vezethetnek be, vagy partnerségeket köthetnek újrahasznosító cégekkel a hulladék újrahasznosításához vagy ahhoz, hogy a hulladékból nyersanyagot készítsenek más termék gyártásához. A vegyiparban például a szén-dioxid a kibocsátás helyett akár nyersanyagként is felhasználható a gyártásban.

A gépek második élete

Az 1., 2. és 5. pontok keretében érdemes az alkalmazott gépeken is elgondolkodni. Mert a gépek gyártása is jelentős mennyiségű szén-dioxidot igényel, és a használaton kívüli gépek hulladékot jelentenek. A fenntarthatóbb termelésre törekvő üzemeknek fontolóra kell venniük a használt gépek alkalmazását is. Ezek segítenek megtakarítani az erőforrásokat, minimalizálják a szén-dioxid-kibocsátást és csökkentik a hulladékot, mivel új életet adnak a gépeknek. A használt gépek azonban nem jelentenek hátrányt a termelésben. Akinek szerencséje van, akár új, energiahatékonyabb gépeket is találhat. A használt gépek többnyire jó állapotban vannak, és még hosszú élettartam vár rájuk. Továbbá költséget takarítanak meg, és így költségvetést biztosítanak az üzem további frissítéséhez.

Ugyanakkor az üzemek selejtezés helyett értékesíthetik saját gépeiket, amelyekre már nincs szükségük. Ez költségvetést szabadít fel, és a gépeket továbbra is használhatják más vállalatok anélkül, hogy selejtezéskor nagy mennyiségű hulladék keletkezne.

