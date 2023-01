Alkatrésztisztítás és felületkezelés a repülőgépiparban

Oldja meg hatékonyan és fenntarthatóan a különböző tisztítási feladatokat!

Címkék: EcoClean felület felületkezelés légiipar repülőgép repülőgépipar tisztítás tisztítástechnológia

Az alkatrészek és felületek tisztítása a légiközlekedési ipar gyártási folyamatainak egyik minőségi szempontból fontos és ezért elengedhetetlen gyártási lépése. A repülőgép-alkatrészek karbantartása és javítása során az alkalmazásorientált tisztítási folyamatok is biztosítják a minőséget és a funkcionalitást. Ezekre az igényes és sokrétű feladatokra az Ecoclean optimálisan összehangolt, hatékony tisztítási megoldásokat kínál.

A további folyamatok, mint például a hőkezelés, bevonatolás és ragasztás minősége az alkatrészek tisztaságától függ, csakúgy, mint az alkatrészek és egységek, például motorok, turbinák, sebességváltók és alvázak, valamint az elektronikai rendszerek hosszú távú hibátlan működése. Az egyre magasabb tisztasági előírásokat stabilan kell teljesíteni. Az alkatrészek és felületek tisztítása ezért a repülési ipar gyártási folyamatainak egyik lényeges gyártási lépése.

Az EcoCvelox például a hidraulikus alkatrészek sorjázását és tisztítását kombinálja a nagyon gyors automatizálással, így ezen a folyamatok hatékonyan egy rendszerben hajthatók végre (Forrás: Ecoclean)

A karbantartásban, javításban és feldolgozásban (MRO) a reprodukálható, igény szerint tisztított alkatrészek is alapkövetelmény a munka minőségi elvégzéséhez és az alkatrészek biztonságos működéséhez. Változnak az alkatrészek, a gyártási technológiák és folyamatok a jelenlegi és a jövőbeli fejlesztések következtében, például az energiahatékonyabb motorok, a károsanyag-kibocsátásmentes repülés, például az üzemanyagcellás meghajtások, valamint a drónok megnövekedett kereskedelmi felhasználása miatt. Ez új és módosított követelményekhez is vezet az alkatrészek tisztítása során.

Az EcoCwave, amelyet vízbázisú közeggel történő merítési és permetezési folyamatokhoz terveztek, vákuumtömör munkakamrával rendelkezik, és számos alkalmazási területet lefed a durva tisztítástól a közepesen át a finom tisztításig (Forrás: Ecoclean)

Tisztítási know-how és technológiák a légiiparban

Az ipari alkatrészek tisztítására, felületkezelésére és automatizálására szolgáló, jövőorientált, világszerte elérhető berendezések teljes körű szolgáltatójaként az Ecoclean és az UCM – az SBS Ecoclean Group ultrafinom és precíziós tisztításra szakosodott részlege – olyan tisztítási megoldásokat fejleszt és gyárt, amelyek optimálisan a légiközlekedési ágazat nagyon különböző feladataihoz igazodnak. Átfogó technológiai know-how-n, a légiközlekedési ágazatban alkalmazott alkalmazások és tanúsítások alapos ismeretén, valamint számos gyártó, beszállító és karbantartó cég számára világszerte megvalósított projekten alapulnak.

A nedves vegyszeres és az alacsony nyomású plazmatisztítás kombinációja lehetővé teszi a későbbi bevonáshoz vagy ragasztáshoz szükséges felületi értékek hatékony és reprodukálható elérését egy folyamatban (Forrás: Ecoclean)

A kiterjedt program standard és speciális megoldásokat tartalmaz a szakaszos és egyedi alkatrészek tisztítására vízbázisú közegekkel és környezetbarát oldószerekkel. A repülőgépgyártók és -beszállítók speciális követelményeihez és alkalmazásaihoz (pl. gyártási folyamat, gyártástechnológia, alkatrészméretek, anyag-, szennyezettségi és tisztasági követelmények), valamint az MRO szolgáltatók igényeihez igazodva biztosítják, hogy a szükséges részecske- és fóliatisztaság hatékony legyen, reprodukálható és fenntartható. Az olyan innovatív fejlesztések, mint az EcoCvelox, elérhetők a hidraulikus alkatrészek sorjázásához és tisztításához egy folyamatban. Ez a helyzet akkor is, ha a filmes-kémiai szennyeződések hatékony és stabil eltávolításáról van szó többek között a bevonatolás előtt. Innovatív megoldások funkcionális felületek szelektív, gyártásba integrált kezelésére, pl. B. ragasztás előtt, vagy adalékanyaggal gyártott alkatrészek tisztítása zárja le a programot. Az Ecoclean száraztisztítási technológiái (gőz-, CO 2 - és plazmatisztítási eljárások) a repülési iparban és az MRO-területen is beváltak a különböző alkalmazásokban.

A bipoláris lemezek tisztítása a károsanyag-kibocsátásmentes hajtás érdekében az egyik legigényesebb feladat az üzemanyagcella gyártása során (Forrás: Ecoclean)

A precíziós tisztítás összetett feladataihoz az UCM jövőorientált, többlépcsős ultrahangos tisztítórendszereket tervez és készít. Repülőgép-alkatrészek gyártásához, valamint karbantartáshoz, javításhoz és feldolgozáshoz használják őket. Idetartozik többek között az UCMSmartLine ultrahangos többfürdős merülőrendszer, amely szinte bármilyen módon konfigurálható, és szabványos modulok segítségével bármikor bővíthető.

Az iparág-specifikus szakértelem mellett a technológiai központok lehetőséget teremtenek arra, hogy az alkatrészgyártásban és az MRO-ban minden tisztítási feladatnál gyártáshoz hasonló körülmények között, eredeti szennyezett alkatrészekkel végezzenek tisztítási teszteket. Ez lehetővé teszi rugalmas, műszakilag és gazdaságilag optimális és fenntartható tisztítási megoldások tervezését az anyag, az alkatrész-geometria, a szennyeződés és a tisztaság követelményei alapján. Ezek közé tartozik az alapvető tisztítási paraméterek folyamatos ellenőrzése és rögzítése.

Az UCM többlépcsős, precíziós tisztításra szolgáló ultrahangos tisztítórendszereit a repülőgép-alkatrészek gyártásában és MRO-jában számos feladatra használják, beleértve a tisztatéri alkalmazásokat is (Forrás: Ecoclean)

A takarítási szakemberek által kínált szolgáltatások körét széles körű szolgáltatások teszik teljessé. Ilyen például az IOS-re és Androidra készült szervizalkalmazás karbantartási és javítási munkákhoz, személyre szabott szerviz- és karbantartási koncepciók, a takarítási folyamatok digitalizálására irányuló fejlesztések, a rendszerek korszerűsítésének és adaptálásának lehetőségei, valamint az ügyfelek dolgozóinak képzése.

Doris Schulz

www.ecoclean-group.net