A költségek és a karbonlábnyom csökkentése

Heidenhain-újdonságok az EMO 2023 kiállításon

Címkék: EMO Hannover forgácsolás Heidenhain jeladó mérés méréstechnika tapintós vezérlés vezérléstechnika vezérlő

Azok a megoldások, amik a szerszámgépeket erőforrás- és költséghatékonyabbá teszik a megmunkálási, üresjárati és állásidők csökkentésével, minden bizonnyal a leghatékonyabb lépések az üzemi energiaigény csökkentésére. A Heidenhain ezért az EMO 2023 kiállításon a karbonlábnyom csökkentésére és a folyamatok még nagyobb megbízhatóságának elérésére összpontosított.

Napjaink gyártási kihívásai közé tartoznak a gépkihasználtság növelése, a magasabb minőség elérése, a gyártás felgyorsítása és az erőforrásokkal történő takarékoskodás. E célok elérése érdekében a gépkezelők azt várják a gépeiktől, hogy kevesebb idő alatt és kisebb karbonlábnyom mellett nagyobb anyagleválasztást végezzenek el, de már az első munkadarabtól kezdve tökéletes eredményeket hozzanak. A Heidenhain intelligens megoldásai új távlatokat nyitnak a maximális teljesítmény, a folyamatok megbízhatósága és a költséghatékonyság terén.

Kizöldül a gyártás: az új TNC7 vezérlés, a StateMonitor szoftver, az LC sorozatú lineáris útadók és érzékelők – például a TD 110 – növelik a termelékenységet és a folyamatok megbízhatóságát, ezzel párhuzamosan pedig csökkentik az üzem karbonlábnyomát

TS 460 és TS 760: a gyártási idő lerövidítése

A Heidenhain nagy, akár 3 000 mm/perc mérési előtolási sebességgel rendelkező TS 460 munkadarab-tapintója gyorsabb folyamat közbeni beállítást és tapintást tesz lehetővé. A mérésre fordított idő akár 30%-kal is csökkenhet, ami értékes termelési idővé változhat a műhelyben. A TS 460 integrált öblítő/fúvó egysége nagy mérési pontosságot biztosít, mivel a mérendő felületről minden olyan forgácsot eltávolít, ami egyébként meghamisítaná az eredményeket. A mérőtapintó egy hatékony ütközésgátló pufferrel is felszerelhető, ami nemcsak a költséges károsodásokat akadályozza meg, hanem termikusan is leválasztja a tapintószárat.

A Heidenhain TS 460 mérőtapintója akár 30%-kal csökkenti a tapintási időt, így értékes gyártási időt szabadít fel

A TS 760 munkadarab-tapintó különösen nagy 3D pontossággal és nagyon alacsony tapintóerővel teszi lehetővé a munkadarabok mérését, ezért a szerszám- és formagyártás precíziós, rendkívül érzékeny alkatrészeihez is ideális. Az akár 1 000 mm/perc mérési előtolás magas dinamikát biztosít.

A Heidenhain LC és RCN zárt útmérővel leegyszerűsíthető a szerszámgépek tömítőlevegős rendszere, ezáltal 99%-kal mérséklődik a szénlábnyom és csökken a költségszint

A Heidenhain LC és RCN útadói: 99%-kal kevesebb CO 2 !

A gépalkatrészek terén az LC lineáris útmérők és az RCN szögelfordulás-mérők optimalizált optikája kristálytiszta érzékelést biztosít még folyadékszennyeződés és páralecsapódás esetén is. A jeladók sok esetben sűrített levegő nélkül is tökéletesen működnek, ami leegyszerűsíti a tömítőlevegő-igényt, lehetővé téve, hogy jelentősen alacsonyabb rendszerköltség mellett hozzuk létre a zárt hurkú pozíciómérést. A sűrített levegő elhagyása ezenkívül akár 99%-kal képes csökkenteni a gép CO 2 -lábnyomát. A Heidenhain-weboldalon egy speciális online eszköz található a potenciális megtakarítások kiszámításához.

A Heidenhain új LB 383C lineáris útmérője hosszú mozgástartományú gépekhez: nagyobb teljesítmény és folyamatmegbízhatóság, kisebb raktározási költségek

Heidenhain LB 383C: mérőléc hosszú tengelyekhez

A Heidenhain LB 383C zárt lineáris útmérője az akár 72 méter hosszú tengelyű gépek pozíciómérésének új specialistája. Robusztus olvasófejének köszönhetően az új LB 383C rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel szemben. Nagy merevséggel rendelkezik a mérés irányában is. Ez növeli a folyamat megbízhatóságát, és a nagyobb gépteljesítmény érdekében magasabb szabályozási paramétereket tesz lehetővé. Az LB 383C emellett az LC 200 lineáris útmérőkhöz igazított profiloknak köszönhetően pénzt is megtakarít: nemcsak a szükséges készletmennyiséget csökkenti, hanem a speciális légtelenített levegőcsatlakozók használatát is szükségtelenné teszi.

www.heidenhain.hu