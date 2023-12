A kézi mérés már a múlté!

A folyadékkezelés automatizálása nemcsak a hűtőfolyadék-fogyasztást csökkenti, hanem a folyamatbiztonságot is javítja

Címkék: automatizálás hűtő-kenőanyag hűtőfolyadék MOTOREX AG Swisscool Kft.

A világszerte ismert svájci MOTOREX AG továbbra is egy független, családi tulajdonban lévő vállalat. „Legyen szó mérnökökről, vegyészekről, technikusokról, értékesítőcsapatról, ügyfélszolgálati munkatársakról vagy marketingszakemberekről: ügyfeleink és igényeik mindig szívügyünk – büszkélkedett Böröcz Tibor, a MOTOREX magyarországi kizárólagos forgalmazójának számító SWISSCOOL Kft. ügyvezetője. – Ha a MOTOREX-től vásárolsz, biztos lehetsz benne, hogy széles választékunkban a kenéstechnika minden alkalmazásához megtalálod a tökéletes terméket.”

A hiúz: egy lény fantasztikus hallással, látással és szaglással. A természet erejének és ügyességének mintaképe. Az innovatív mérési és irányítástechnológiájával a MOTOREX FLUIDLYNX ezeket a tulajdonságokat az intelligens hűtő-kenő anyag automatizálásba sűríti. „A vízzel kevert hűtőfolyadékokat folyamatosan analizálhatjuk 1-től 99 perc intervallumokban, mert minél gyakrabban vesznek méréseket, annál szorosabb a szabályozási hurok – mondta Böröcz Tibor. – A folyadékautomatizálás agya a MOTOREX által kifejlesztett FLUIDLYNX, ami FLUIDLYNX Single-ként érhető el egy géphez vagy FLUIDLYNX Multi-ként akár hat géphez.”

A hiúz: a természet erejének és ügyességének mintaképe

A siker kulcsa az innovatív érzékelőkben rejlik. Míg a legtöbb hagyományos rendszer az optikai lencsék segítségével határozza meg a mérési értékeket, a FLUIDLYNX a piacon egyedülálló érzékelőtechnológiára támaszkodik. Ezek a szó szerinti érzékszervek – az optikai rendszerekkel (szennyeződés veszélye) ellentétben – megbízhatóan, gyorsan és pontosan működnek. A technológiát a Svájcban található partnerekkel való együttműködésben fejlesztették ki, és két évig tesztelték sikeresen a gyakorlatban.

A kompakt kialakításának köszönhetően a FLUIDLYNX könnyen telepíthető a meglévő gépekhez, a berendezések leállítása nélkül. A gyors és pontos mérési eredményeket a kijelzőn lehet megtekinteni, és bármikor online is elérhetők. A folyadékkezelés automatizálása nemcsak a hűtőfolyadék folyamatos adagolása révén csökkenti annak fogyasztását, hanem a folyamatbiztonságot is javítja. A MOTOREX egy helyen mindent elérhetővé tesz, amire szükség lehet: a magas minőségű kenőanyagoktól az felhasználóbarát szoftver/applikációig, a méréstől az adagoláson át a karbantartásig és a FLUIDLYNX átfogó portfóliójáig.

A kompakt kialakításának köszönhetően a FLUIDLYNX könnyen telepíthető a meglévő gépekhez, a berendezések leállítása nélkül

Mindez szinte teljesen megszünteti a fizikai érintkezés szükségességét a hűtő-kenő anyaggal, és tovább javítja a munkahelyi biztonságot. „Arra törekszünk, hogy minimalizáljuk az emberek és a folyadékok közötti kapcsolatot” – tette hozzá Böröcz Tibor. A MOTOREX FLUIDLYNX előre látja a jövőt, ezzel értékes hozzájárulást nyújt a hatékony, biztonságos és fenntartható gyártási programokhoz.

A cég minden szintjén konzisztens minőségbiztosításnak köszönhetően a MOTOREX magas minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal szerez bizalmat ügyfelei számára. A legmodernebb MOTOREX laboratórium figyelemmel kíséri a nyersanyagok minőségét, és az ott végzett mélyreható kutatás-fejlesztés révén juttatja előnyhöz a céget.

Az innovatív mérés- és irányítástechnológiának köszönhetően valósággá vált az intelligens hűtőfolyadék-automatizálás

A MOTOREX mind Svájcban, mind nemzetközi szinten bővül; 2020-ban a Langenthalban gyártott termékek mintegy 60 százalékát Svájcon kívül értékesítették. Ezt 130, különböző ügyfélkörökre specializálódott értékesítési partner teszi lehetővé, amelyek piac- és termékismerete 93 országba juttatja el a megoldásokat. Emellett Svájcban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Svédországban, az Egyesült Államokban és Kínában saját értékesítési szervezetek is működnek.

Az olyan problémák, mint a fenntarthatóság és a függetlenség, a több mint 100 éve működő családi vállalat alapvető értékei között szerepelnek. „Figyelembe vesszük ügyfeleink, munkavállalóink, a környezet és a társadalom igényeit, valamint a vállalat gazdasági fenntarthatóságát – jelentette ki Böröcz Tibor. – A lebomló termékek évtizedek óta stratégiai pillérnek számítanak nálunk. 2021-ben az EcoVadis független intézet ismét ezüstéremmel jutalmazott minket a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén. Évek óta önkéntes alapon dolgozunk az EnAw energiaügynökséggel annak érdekében, hogy optimalizáljuk belső energiatermelésünket és CO 2 -kibocsátásunkat.”

A gyors és pontos mérési eredményeket a kijelzőn lehet megtekinteni, és bármikor online is elérhetők

A siker másik kulcsa a Svájcban, Lengyelországban és Franciaországban működő erős kutatás-fejlesztési csapat. Ezeken a területeken a MOTOREX nagy hangsúlyt fektet az OEM-ekkel (beleértve a gépészeti gyártókat), motorsportcsapatokkal, egyetemekkel és kiválasztott beszállítókkal való szoros együttműködésre. A fenntarthatóság is kiemelt prioritás a MOTOREX számára: „A FLUIDLYNX rendszeresítése lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink számára egy átfogó hűtőfolyadék-kezelési folyamatot kínáljunk. Teljes megoldást fejlesztünk az Ipar 4.0 elvei szerint. Ez azt jelenti, hogy a hűtőfolyadékok hosszabb ideig használhatók, de az automatikus rendelés, szállítás, feldolgozás, szolgáltatás, hulladékkezelés és kezelés is megoldott. Így a MOTOREX az egész folyamatot optimalizálja ökológiai szempontból.”

A MOTOREX a központi kenési technológiai üzletágán kívül megoldásokat is kifejlesztett ügyfelei számára a teljes hűtőfolyadék-kezelés megkönnyítésére. Az innovatív FLUIDLYNX mérés- és irányítástechnológiának köszönhetően valósággá vált az intelligens hűtőfolyadék-automatizálás. „A megoldások a következő értékeket képesek mérni: pH-érték, elektromos vezetőképesség, szag, gombák és baktériumok, hőmérséklet, viszkozitás és tisztaság – zárta gondolatait Böröcz Tibor. – A minőségbiztosítás érdekében mindezt dokumentálja is. Más, hasonlóan innovatív ötleteink is vannak, amiket a következő néhány évben valósítunk meg.”

www.swisscool.hu

www.motorex.com