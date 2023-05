A DMG MORI elindítja Japán legnagyobb, saját használatra szánt napelemes rendszerét

A DMG MORI napelemes energiatermelő rendszert telepít a DMG MORI csoport legnagyobb termelési bázisának, a Mie prefektúrában található Iga Campus tetőszerkezetére. Korábban már telepítettek egy sorozatot, amely 5400 kW energiát termelt 2023 február óta.

Címkék: DMG MORI megújuló energia megújuló energiaforrás napeenergia napelem szoláris energia szolártechnika

A 130 000 m2 tetőfelületet lefedő, 13 400 kW teljesítményű rendszer lesz a Japánban a valaha épített legnagyobb, saját felhasználásra szánt napenergia-termelő rendszer1. A napelemek első sorozatának építése 2022 augusztusában kezdődött, és a terveknek megfelelően fejeződött be. Az első sorozat 2023. február 1-jén kezdte meg az 5400 kW energia előállítását. A jelenlegi méretű panelek évente hatmillió kWh energiát termelnek, ami az Iga Campus éves energiaigényének kb. 13%-át teszi ki.

A második körben telepített napelemek további 5200 kW (5,2 MW) teljesítményt fognak biztosítani 2024 februárjától. Ezt követően pedig 2024 decemberétől a harmadik sorozat is működésbe lép és újabb 2800 kW (2,8 MW) energiát termel majd. A teljes rendszer évente 14 millió kWh-t (14 000 MWh) fog szolgáltatni, ami az Iga Campus éves energiaigényének körülbelül 30 százalékát fedezi.

A napelemes energiatermelő rendszer egy helyszíni PPA2 modell lesz, amelyet a TESS Engineering Co., Ltd. (Yodogawa-ku, Osaka) biztosít. Az összes megtermelt villamos energiát saját fogyasztásra használnak majd az Iga Campuson, amely évente kb. 5300 tonnával csökkenti a gyártóüzem CO 2 -kibocsátását. A napenergia-termelő rendszerek telepítésével a DMG MORI hosszú távon stabil áramforrást tud biztosítani a piaci ingadozások vagy az üzemanyag-ellátási problémák elkerülése érdekében, valamint ezáltal képes erősíteni üzleti rugalmasságát és csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást a megújuló energián keresztül.

A DMG MORI különféle erőfeszítései egy szén-dioxid-semleges, újrahasznosítás-orientált és fenntartható társadalom felé irányulnak. A megújuló energiaforrásokat illetően a DMG MORI már minden japán telephelyén CO 2 -mentes villamos energiát használ, 2022 májusától pedig egy újonnan épített biomasszaüzem működik az Iga Campuson, amely faforgácsot használ tüzelőanyagként a szén-dioxid-semleges energiatermeléshez. 2022 novembere óta a DMG MORI kaliforniai Davis-gyárában is napelemes energiatermelő rendszer működik, 2025 februárjától pedig a Nara Campus is megkezdi majd a napenergia termelését.

A DMG MORI mindezek mellett nemzetközileg elismert fenntartható klímavédelmi projektekbe történő befektetéssel kompenzálja a saját erőfeszítéseivel nem csökkenthető CO 2 -kibocsátást. 2021-től a DMG MORI teljes gyártása – az alkatrészbeszerzéstől a termékszállításig – teljesen szén-dioxid-semleges. Napjainkban világszerte minden DMG MORI gépet GREENMACHINE jelzéssel szállítanak.

A DMG MORI folyamatosan bővíti a megújuló energiák használatát a CO 2 -kibocsátás csökkentésének felgyorsítása érdekében, és hogy hozzájáruljon a karbonsemleges társadalom megvalósításához.

1A helyszíni napenergia-termelés önfogyasztási felhasználására vonatkozó nyilvánosan elérhető információk alapján.

2PPA: A Power Purchase Agreement rövidítése. Olyan szerződési forma, amelyben a villamosenergia-fogyasztók közvetlenül az áramtermelőktől vásárolnak megújuló energiából származó villamos energiát. A helyszíni PPA-modell olyan üzleti modell, amelyben egy energiatermelő létesítményt telepítenek a fogyasztó telephelyére vagy annak tetőszerkezetére, és az ott termelt energiát a fogyasztónak adják el.

en.dmgmori.com