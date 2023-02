Új elemzéssel és eszközzel segíti az informatikai vezetőket a Schneider Electric

Címkék: IT IT infrastruktúra IT menedzsment Schneider Electric

A biztonságos, fenntartható és ellenállóképes informatikai háttér megteremtése tesz sikeressé egy informatikai igazgatót (CIO), és ehhez nyújt támogatást a Schneider Electric új Fehér Könyve, illetve új eszköze, ami segít kiszámítani az adatközpont-infrastruktúra menedzsment szoftver alkalmazásának hatásait.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat kiadta a 281. számú, „Hogyan kezeli a modern DCIM a CIO-k menedzsment kihívásait az elosztott, hibrid IT-környezetekben” című Fehér Könyvet és az azt támogató speciális eszközt. Az új Fehér Könyv az adatközpont-infrastruktúra menedzsment (DCIM) szoftverekre összpontosít, és részletesen bemutatja, hogyan alakult át az informatikai igazgató (CIO) szerepe a vállalaton belül annak köszönhetően, hogy az IT a középpontba került az eredményes működés szempontjából. A dokumentum bemutatja, hogy a CIO sikere végső soron az ellenálló, biztonságos és fenntartható IT-üzemeltetés megvalósításától függ, amit azonban egyre nehezebb elérni a nagymértékben elosztott hibrid IT környezetben.

„Az üzleti elvárások arra kényszerítik a CIO-kat, hogy hibrid megoldásokat keressenek az adatközpontok és az IT-portfólió architektúrája kapcsán, vagyis az IT-kapacitást részben adatközponti, vagy felhőszolgáltatók létesítményeiben helyezzék el, részben pedig a vállalat telephelyein. Az informatikai vezetőknek mindig is feladatuk volt a rugalmas és biztonságos működés megvalósítása és fenntartása, de általában a saját adatközpontjaikra összpontosítottak. Most pedig amellett, hogy sokkal több elosztott telephelyen van szükség rugalmasságra és biztonságra, az is elvárás feléjük, hogy fenntarthatóvá tegyék az IT-üzemeltetést. Ez valódi változást jelent a felelősségi körükben” – mutatott rá a Fehér Könyv szerzője, Patrick Donovan, a Schneider Electric energiagazdálkodási kutatóközpontjának vezető kutatási elemzője.

A rugalmasság, a biztonság és a fenntarthatóság iránti igény

A 16 oldalas dokumentumban Donovan bemutatja a vállalati IT-portfóliók fejlődését, és megvizsgálja az ebből adódó menedzsment-kihívásokat. Ismerteti, hogy a modern DCIM-szoftverek hogyan fejlődtek és hogyan alkalmazkodtak az elosztott informatikai környezetek megjelenéséhez. Az elosztott informatika miatt a biztonság kulcsfontosságúvá vált, illetve felértékelődött a rugalmasság, valamint az informatikai műveletek környezeti hatásainak nyomon követése és jelentése.

A Schneider Electric új speciális eszköze, a „DCIM Monitoring Value Calculator for Distributed IT” támogatja a felhasználókat a Fehér Könyvben megfogalmazott célok elérésében. Az eszköz használói modellezhetik, hogy különböző paraméterek mellett milyen eredménnyel, illetve megtérüléssel járnak egy adatközpont-infrastruktúra menedzsment szoftver bevezetése. A kalkulátor olyan tényezőket vesz figyelembe, mint az állásidő, a személyzet, a biztonsági és környezeti incidensek, valamint a pénzforgalom.