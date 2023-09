Kingston XS1000: villámgyors, zsebméretű SSD

A Kingston Digital újabb termékkel bővíti külső SSD-kínálatát

Címkék: IT IT infrastruktúra IT menedzsment kingston SSD meghajtó

A memóriatermékek és technológiai megoldások terén globális piacvezető Kingston Technology Company, Inc. flash-memóriákat gyártó leányvállalata, a Kingston Digital Europe Co LLP a mai napon bemutatta a kisméretű és hihetetlenül vékony XS1000 külső SSD-t. Az új biztonsági mentési megoldás az XS2000 modellhez csatlakozva bővíti a Kingston külső SSD-inek portfólióját. Mindkét meghajtó rendkívül kompakt és alig nyom 29 grammot, így zsebben is könnyen hordható.

A Kingston XS1000 maximális olvasási sebessége 1050 MB/s, kapacitása pedig akár 2 TB, így bőséges tárhelyet biztosít nagyszámú fénykép, videó és fájl tárolásához. A meghajtó USB-C® USB-A kábellel rendelkezik, és visszamenőleges kompatibilitása révén a régebbi eszközökkel is zökkenőmentesen csatlakoztatható. A kulcstartó méretű XS1000 megbízható társ az egyszerű fájlmentéshez, és folyamatos hozzáférést kínál a fontos dokumentumokhoz, a féltve őrzött emlékekhez és a médiafájlokhoz.

„Ügyfeleink kényelmes, gyors és megbízható tárolómegoldást keresnek megfizethető áron. Az XS1000 bevezetésével nem kell tovább keresgélniük, mivel mostantól több lehetőséget kínálunk a külső tárolók szegmensében. A vékony és kompakt meghajtó mindössze fele akkora, mint egy hagyományos SSD. Emiatt kivételesen könnyen hordozható, és tökéletes választás a kényelem és a piacon jelenleg elérhető csúcsteljesítmény kombinációját kereső felhasználók számára” – mondta Liny Cheliyan, a Kingston EMEA Prosumer Flash és SSD üzletágának vezetője.

Az 1 és 2 TB-os kapacitású változatban kapható XS1000 meghajtóhoz öt év korlátozott garancia és ingyenes technikai támogatás jár.

Az XS1000 külső SSD jellemzői és specifikációja:

Tökéletes hordozhatóság: A kompakt, alig 29 g súlyú, elegáns, teljesen fekete SSD elfér a tenyérben, így gazdája bárhová könnyedén magával viheti fájljait.

A kompakt, alig 29 g súlyú, elegáns, teljesen fekete SSD elfér a tenyérben, így gazdája bárhová könnyedén magával viheti fájljait. Megbízható fájlmentés: A felhasználó megszakítás nélkül továbbíthat és tárolhat dokumentumokat, nagyméretű fényképeket és videókat a meghajtón, így valóban mindent a keze ügyében tarthat.

A felhasználó megszakítás nélkül továbbíthat és tárolhat dokumentumokat, nagyméretű fényképeket és videókat a meghajtón, így valóban mindent a keze ügyében tarthat. Megnövelt tárkapacitás: A 2 TB kapacitással egyszerűen bővíthető a digitális könyvtár az élet értékes pillanatainak megőrzéséhez.

A 2 TB kapacitással egyszerűen bővíthető a digitális könyvtár az élet értékes pillanatainak megőrzéséhez. USB 3.2 Gen 2 támogatás: Az akár 1050 MB/s olvasási sebesség és az USB 3.2 Gen 1 felé biztosított visszamenőleges kompatibilitás zökkenőmentes csatlakoztathatóságot garantál a régi eszközökkel.

Az akár 1050 MB/s olvasási sebesség és az USB 3.2 Gen 1 felé biztosított visszamenőleges kompatibilitás zökkenőmentes csatlakoztathatóságot garantál a régi eszközökkel. Interfész: USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 Sebesség: Max. 1050 MB/s olvasás, max. 1000 MB/s írás

Max. 1050 MB/s olvasás, max. 1000 MB/s írás NAND: 3D

3D Kapacitás: 1 TB, 2 TB

1 TB, 2 TB Méret: 69,54 mm x 32,58 mm x 13,5 mm

69,54 mm x 32,58 mm x 13,5 mm Súly: 28,7 g

28,7 g Burkolat anyaga: Fém és műanyag

Fém és műanyag Üzemi hőmérséklet: 0°C~40°C

0°C~40°C Tárolási hőmérséklet: -20°C~85°C

-20°C~85°C Garancia/támogatás: Korlátozott 5 év garancia, ingyenes műszaki támogatás

Korlátozott 5 év garancia, ingyenes műszaki támogatás Kompatibilis a következőkkel: Windows® 11, 10, macOS® (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)

Kompatibilitás USB 3.2 Gen 2 Windows® 11 ✓ Windows® 10 ✓ macOS (v. 10.15.x +) ✓ Linux (v. 4.4.x +) ✓ Chrome OS™ ✓ Android™ ✓ iOS/iPadOS® (v.13+) ✓