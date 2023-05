Így kovácsol üzleti előnyt az adatokból az MI

Az adatok napjainkban nagyobb értéket jelentenek a legtöbb vállalat számára, mint az arany – ha megfelelően tudják értelmezni és hasznosítani azokat. A ChatGPT jól megmutatja a nagyközönség számára is, hogyan tud egy mesterséges intelligencián (MI) alapuló rendszer feldolgozni és értelmezni hatalmas adatmennyiséget úgy, hogy utána hasznos válaszokat adhasson a legkülönfélébb kérdésre. A Micro Focus szakértőinek tapasztalatai szerint a fejlett MI-alapú rendszerek számottevő üzleti előnyhöz juttatják a szervezeteket az adatok átfogó elemzésével. A Micro Focus intelligens megoldása például naponta 200 milliárd üzenetet elemezve összegzi valós ídőben a legfontosabb pénzpiaci tudnivalókat egy médiavállalatnál, felbecsülhetetlen értéket biztosítva ezzel.

Az adat vált az egyik értékesebb árucikké napjainkban. Ha a szervezetek megfelelő analitikai megoldást használnak a rendelkezésükre álló adattömeg elemzésére, rendkívül hasznos információkhoz juthatnak, amelyek segíthetnek azonosítani a trendeket és piaci igényeket, illetve a legfontosabb kockázatokat.

A cégeknél már évek óta hódít

Az átlagember lehet, hogy csak a ChatGPT-t mostanában övező népszerűség kapcsán találkozik ezzel először, a vállalatok számára azonban már évek óta rendelkezésre állnak olyan technológiák, amelyek MI-re támaszkodva segítenek megtalálni a választ a számukra fontos kérdésekre, támogatva őket a döntéshozatalban, a hatékonyság növelésében, a piaci igények követésében és a vásárlók jobb kiszolgálásában.

A McKinsey jelentése szerint a vezető vállalatok több mint fele alkalmaz MI-n alapuló megoldásokat, és ez az arány a duplájára nőtt 2017 óta. Az IDC becslései szerint pedig tavaly összesen 118 milliárd dollárt költöttek a szervezetek mesterséges intelligenciára, beleértve a szükséges hardvert, szoftvert és MI-központú rendszereket, és ez az összeg 2026-ra meghaladja majd a 300 milliárd dollárt.

MI-re jó az adat

Az MI egyik legfontosabb felhasználási területe az adatok elemzése. Emberi munkával egyszerűen lehetetlen átlátni az óriási információtömeget. Egy intelligens rendszer azonban óriási mennyiségű adatot képes átvizsgálni, és olyan mintákat, illetve összefüggéseket tud azonosítani, amelyek felett az emberek nagy része elsiklana. A mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra támaszkodó adatelemzés segítségével a szervezetek valós idejű betekintést nyerhetnek mind a saját működésükbe, mind a versenytársaik bizonyos aktivitásaiba. Nyomon követhetik ügyfeleik és konkurenseik nyilvános, aktuális és múltbeli tevékenységeit a közösségi médiában és a weben, ráadásul mindezt egy pillanat alatt.

Az üzlet múlik rajta

De pontosan milyen feladatokat tud végrehajtani egy ilyen rendszer? Ez jól szemléltethető az IDOL példáján keresztül, amely az egyik piacvezető, MI-n alapuló analitika. A beépített gépi tanulást is alkalmazó rendszer képes valós időben elemezni, értelmezni és rendszerezni bármilyen fájlt: szövegeket, képeket, videókat és hanganyagokat egyaránt.

Tartalmaz szöveg- és arcfelismerőt is, így a beszkennelt dokumentumokat is hasznosítja, és a videókon, képeken is azonosítja az embereket, ami lehetővé teszi a cégek adatainak alapos rendszerezést a szervezet teljes infrastruktúrájában. Ezenfelül képes kutatni a weben és médiatartalmakban is, beleértve a televíziót, rádiót, közösségi médiát, weboldalakat és digitalizált könyvtárakat. Ezekben a forrásokban minden olyan információt felderít, amelyek fontos lehetnek a vállalat számára, és segít megvilágítani, hogyan tekintenek a fogyasztók a márkára. Az összegyűjtött információkat pedig úgy összesíti, hogy azok számos célra felhasználhatók, a marketingtől és brand monitoringtól kezdve a piaci trendek azonosításán és okosvárosok irányításán át a bűnüldözés támogatásáig vagy éppen a digitális asszisztenskén használható chatbotok létrehozásáig.

Az IDOL-t olyan vállalatok használják, mint például a Bloomberg. A megoldás naponta 200 milliárd üzenetet elemez valós időben, köztük cikkeket, e-maileket és kereskedési figyelmeztetéseket, így tud a vállalat értékes, azonnali piaci és pénzügyi információkat szolgáltatni ügyfelei számára. A vállalat előfizetői pénzügyi szakemberek, illetve piaci kereskedők és elemzők, akik számára létfontosságú a mindennapi munkához, hogy naprakész adatokkal rendelkezzenek a piaci körülményekről és trendekről, így jelentős mértékben növelhetik bevételeiket a megfelelő, valós időben érkező információk birtokában.