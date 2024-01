HARTING ipari felhasználáshoz

Kiváló minőségű hálózati és ipari csatlakozók.

Címkék: csatlakozás-technika csatlakozó Harting TME

A hálózati és ipari csatlakozók minden géppark vagy gyártósor szerves és pótolhatatlan részét képezik. Nekik köszönhetően az energia és az adatok hatékonyan és megbízhatóan cserélhetők. Egy olyan világban, ahol a hangsúly az automatizáláson, az innováción és a technológiai fejlődésen van, a legmegfelelőbb csatlakozók kiválasztása kihívást jelenthet a tervezők és mérnökök számára.

A német HARTING vállalat a piac egyik vezető szereplője. Évtizedek óta kiváló minőségű megoldásokat kínál az ipari csatlakozók területén. A TME katalógusában több ezer HARTING termék található, most pedig a gyártó legújabb csatlakozóit mutatjuk be, amelyek már nálunk is kaphatók.

HAN® S hálózati csatlakozók

Tartozékok

Han-Modular® ipari csatlakozók

HAN S hálózati csatlakozók

A HAN® S 120 és HAN® S 200 családok tápcsatlakozóit az energiatárolási piac legújabb trendjeinek megfelelően tervezték. A gyártó egypólusú megoldásokkal egészítette ki portfólióját, amelyek kábelre vagy panelre szerelhetők. Ezenkívül mind az apa, mind az anya csatlakozók megfelelnek az UL94V-0 gyúlékonysági osztálynak, ami biztosítja a telepítés rugalmasságát és biztonságát. Anyaguk polikarbonát, különböző színekben kaphatók, érintkezőik pedig rézötvözetből készülnek. A HAN® S csatlakozók elektromos paramétereik miatt is figyelemre méltóak - modelltől függően 1500 V maximális feszültséggel és 120 A vagy 200 A áramerősséggel működhetnek.

Han® S 120 csatlakozó panelre szereléshez

HAN® S csatlakozó tartozékok

A HARTING a HAN® S csatlakozókhoz a kapcsolódó tartozékok széles választékát is kínálja, amelyek megtalálhatók a TME katalógusában. Ipari szerelés tervezésekor biztos lehet benne, hogy megtalálja a megfelelő védőhüvelyeket és burkolatokat is. Az ilyen tartozékok javítják a biztonságot, és a telepítés tartósságát is. A csatlakozókhoz hasonlóan ezek is megfelelnek az UL94V-0 gyúlékonysági osztálynak.

Hüvely energiatároló rendszerekhez

HDC ipari csatlakozók

A HARTING HDC hálózati ipari csatlakozókat is kínál. Ezek a csatlakozók több érintkezővel vannak felszerelve, és 3, 4, 6, 8 vagy 12 tűs, apa vagy anya változatban kaphatók. Polikarbonátból készülnek, aminek köszönhetően megfelelnek az UL94V-0 gyúlékonysági osztálynak.

A Han-Modular® termékcsalád, amelyhez tartoznak, 250 V és 830 V közötti feszültségre és 10 A, 16 A vagy 40 A áramra alkalmas, a modelltől függően. A csatlakozók -40°C és 125°C közötti hőmérsékleten működhetnek, amely tartományban 500 ciklust bírnak. Használatuk célja, hogy stabil ipari kapcsolatokat hozzanak létre a gyártósor gépei vagy moduljai között.

Szöveg: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.