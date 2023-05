Funkcionális biztonság EtherCAT-en keresztül az Ixxat Safe T100/FSoE-vel

A HMS Networks bemutatta az Ixxat SafeT100 modul új verzióját, ami lehetővé teszi a felhasználók számára az FSoE (EtherCAT-en keresztüli munkabiztonság) szerinti biztonságos I/O-k kiépítését. A korábban PROFIsafe és CIP Safety számára elérhető új verzió támogatja az ETG 5100 V1.2.0 szerinti EtherCAT-en keresztüli munkabiztonságot.

Az Ixxat® Safe T100 egy minden az egyben biztonsági megoldás, ami lehetővé teszi az eszköz- és gépgyártók számára, hogy konfigurálható, biztonságos be- és kimeneteket hozzanak létre SIL 3 és PLe Cat.4 alkalmazásokban. A Safe T100 modult úgy alakították ki, hogy kéz a kézben működjön a szintén HMS Networks Anybus® CompactCom-mal. Míg az Anybus CompactCom a szabványos, nem biztonságos kommunikációt kezeli az EtherCAT hálózattal, a Safe T100 a biztonságos kommunikációt végzi, ebben az esetben az FSoE-n keresztül.

Az Ixxat Safe T100 biztonságos protokollja és az alkalmazási réteg teljes körű megvalósítása révén az eszköz- és gépgyártók gyors lehetőséget kapnak arra, hogy funkcionális biztonsági képességekkel bővítsék berendezéseiket. Az Ixxat Safe T100 tipikus alkalmazási területe az automatizálási berendezések, például hajtások, robotok vagy folyamatvezérlők biztonságos vészleállító funkciója.

Előtanúsított és megfelelőségi teszten átesett megoldás

Az Ixxat Safe T100 megoldás megkapta a TÜV Rheinland előzetes tanúsítványát, az ETG 5100 V1.2.0 FSoE szabványnak való megfelelőségét pedig az ETG tesztlabor igazolta. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a biztonságos eszközök és rendszerek kiépítése során jelentősen csökkentsék a fejlesztési időt, költséget és kockázatot.

Mivel az Ixxat T100 együttműködik az Anybus CompactCom-mal, a végfelhasználó egy olyan eszköz vagy gép előnyeit élvezheti, amely egyetlen kommunikációs interfészen keresztül biztosít biztonságos és nem biztonságos funkciókat is. Ez jelentősen leegyszerűsíti a teljes ipari automatizálási rendszer konfigurációját és projekttervezését.

A legfontosabb műszaki jellemzők

Az Ixxat Safe T100 modul három, a külső vezetékezési hibákat észlelni képes kétcsatornás bemenettel, valamint egy kétcsatornás kimenettel rendelkezik. A bemenetek és kimenetek 24 V-os jelekkel működnek. Az Anybus CompactCom modulban az EtherCAT rétegbeli FSoE-hez szükséges összes szolgáltatási és folyamatadat-interfész elérhető, mint például a hálózat és az állapotjelző LED vezérlése, vagy a biztonságos konfigurációs adatok továbbítása.

További biztonsági funkcióként az Anybus CompactCom modul és az Ixxat Safe T100/FSoE közötti interfészt galvanikusan leválasztották. További belső biztonsági funkciók közé tartozik az integrált hőmérséklet-felügyelet és a biztonságos állapotra történő leállítás, valamint szemcsés csatorna esetén a hibajelzés és -kezelés.

Skálázható koncepció az FSoE, a PROFIsafe és a CIP Safety számára

A nem biztonságos Anybus CompactCom és a biztonságos Ixxat Safe T100 modulok közti belső kommunikáció a „fekete csatorna” elv szerint történik. A biztonságos és nem biztonságos kommunikációs rétegek tiszta szétválasztásának köszönhetően az ügyfelek egyetlen hardverkonstrukcióval támogathatják mindhárom – FSoE, PROFIsafe és CIP Safety – fő biztonsági protokollt, ami tovább növeli a megoldás skálázhatóságát és a hatékonyságát.

Testreszabott telepítés, vagy OEM-megoldások

Az átfogó telepítési irányelveknek és a felhasználói dokumentációnak köszönhetően a Safe T100 modult maguk az eszköz- és gépgyártók is üzembe helyezhetik. A HMS azonban implementációs szolgáltatásokkal, valamint portolási és hitelesítési szolgáltatásokkal is támogatja az ügyfeleket.

A speciális követelmények, például az alaktényező, a csatlakozók vagy az I/O-k száma tekintetében a HMS az Ixxat Safe T100 ügyfélspecifikus változatait is képes kifejleszteni.

Az Ixxat Safe többet nyújt….

Olyan alkalmazások számára, ahol a Safe T100 integrálása nem lehetséges – pl. a biztonsági útadókon belüli korlátozott hely miatt, vagy ha a már meglévő biztonsági hardver korlátozza a tervezési rugalmasságot –, a HMS protokoll- vermeket is kínál a Functional Safety over EtherCAT (FSoE), a CIP Safety over EtherNet/IP és a CIP Safety over Sercos funkciókhoz, amelyek mindegyike előzetes TÜV-tanúsítványt kapott.

