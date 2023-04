Digitalizáció – A dupla varrás jobban tart

A „kevesebb több” mottóhoz hűen a Vario-X előmozdítja a gyártási folyamatok villamosítását, és a pneumatikával szemben egy lényegesen hatékonyabb alternatívát kínál

Címkék: automatizálás digitalizálás Murrelektronik vezérlőszekrény

A Vario-X az első olyan automatizálási platform, amely decentralizáltan, vezérlőszekrények nélkül juttatja el az érzékelőket és működtető egységeket a terepre. A digitális iker költséget és időt takarít meg a tervezés, telepítés, üzemeltetés és szervizelés során.

Növekvő digitalizáció, rövidebb fejlesztési ciklusok, magasabb vevői igények és növekvő szakképzettmunkaerő-hiány – az automatizálás világa rohamos sebességgel változik. Így gyakorlatilag most mindent felül kell vizsgálni, amire a termelésben eddig hagyatkozhattunk. Ami valamikor halványan ragyogott a horizonton, az nagyon rövid idő alatt konkrét célpontokká vált: a moduláris, szabványosított és digitálisan támogatott tervezés. Könnyebb és gyorsabb telepítés és üzembe helyezés, nagyobb rugalmasság a termelésben rövidebb átfutási idővel, biztonságosabb gépek és hatékonyabb szerviz- és karbantartási folyamatok. Mindezek nagymértékben digitalizáltak, így a gép adatai bármikor és bárhonnan elérhetők. Eljött a digitális iker ideje?

Olaf Prein, a Murrelektronik GmbH Global Business Unit Automation vezetője

A Murrelektronik mindezekre a követelményekre választ ad, és bemutatja a Vario-X-et, egy moduláris és rendkívül rugalmas automatizálási platformot, amellyel az összes automatizálási funkció először valósítható meg teljesen decentralizáltan, azaz vezérlőszekrény-architektúra nélkül. A Vario-X az érzékelőket és működtető egységeket a közvetlen gépi környezetbe helyezi, és megbízható feszültség-, jel- és adatkezelést biztosít a decentralizált szervohajtások zökkenőmentes integrálásához. A Vario-X lelke a robusztus, víz- és porálló, IP65 védettségű ház, amelyben benne van a tápegység, a vezérlőrendszer, a switchek, a biztonságtechnika és az IO-modulok. Egyszerűen egymás mellé bepattinthatók egy hasonlóan robusztus, integrált gépszerkezeti profilokkal kialakított hátlapba. Ez azt jelenti, hogy az egész állomás minden további védelem nélkül könnyen rögzíthető az összes elterjedt profilrendszerbe, és szélsőséges esetben még annak is ellenáll, ha belerúgnak vagy rálépnek. A többmagos CPU-val felszerelt Vario-X-Controller minden követelménynek megfelel, és nyílt vezérlési platformként minden magasabb szintű ipari Ethernet-hálózatba integrálható.

Digitális iker a tervezéshez, telepítéshez, üzemeltetéshez és szervizeléshez

A Vario-X segítségével automatizált rendszerben az elejétől fogva jelen van egy digitális iker is. A valós rendszer mobilis 1:1 leképezése, amely tartalmazza a későbbi rendszer minden funkcióját és paraméterét – és mindezt már a tervezési szakaszban, mielőtt még megrendelték vagy beszerelték volna az első gépalkatrészt.

Ehhez a Murrelektronik egy speciális szoftverben kinematizálja a gépek és rendszerek tervezési fájljait, amelyekben aztán a későbbi mozgások és folyamatok szimulálhatók. Ebből a célból ugyanaz a vezérlőprogram fut a virtuális modellen, mint később a valós gépen. Az üzemet közvetlenül a későbbi gyártócsarnokban lehet „elhelyezni” a kiterjesztett valóságon keresztül, egy mobiltelefonon vagy táblagépen lévő alkalmazás segítségével. Ez lehetővé teszi a későbbi folyamatok szimulálását még a rendszer beállítása előtt, és az esetleges ütközésveszélyek vagy összeszerelési problémák korai szakaszban történő felismerését. A későbbi kábelvezetés és a lehetséges bővítések tervezése is érezhetően egyszerűsödik. Egyrészt azért, mert a tervezés egyre inkább mesterséges intelligenciával támogatottan futhat, és így kevésbé hajlamos a hibákra.

A Vario-X egy moduláris és rendkívül rugalmas automatizálási platform, amellyel az összes automatizálási funkció először valósítható meg teljesen decentralizáltan, azaz vezérlőszekrény-architektúra nélkül

Prediktív karbantartás

A digitális iker a működés közbeni állapotfigyeléshez és a prediktív karbantartáshoz is jelentősen hozzájárul. A Vario-X digitális ikertestvérével kombinált mesterséges intelligencia használata azonban láthatóan megkönnyíti a használatát: ha az adatokat beolvassák a megfelelő szoftverekbe és elemzőeszközökbe, akkor a folyamatban lévő rendellenességek felismerhetők, és korai szakaszban intézkedéseket lehet kezdeményezni azok kijavítására. A Vario-X az automatizálási folyamatok pontosságát közvetlenül a terepen méri a laborból a terepre megközelítés szerint. Mivel az iker egyúttal a szükséges alkatrészeket is ismeri, azok már előre kihelyezhetők vagy megrendelhetők. A legjobb esetben a gép meghibásodása teljesen elkerülhető – anélkül, hogy szükségtelenül gyakran kellene alkatrészeket cserélni. Az összegyűjtött adatok hosszú távú elemzésével az energiahatékonyságról is lehet megállapításokat tenni, és különböző folyamatváltozások szimulációi is lefuttathatók, amelyek információt nyújtanak a lehetséges megtakarítási lehetőségekről.

Az a tény, hogy a Vario-X a digitális ikertestvérével gyakorlatilag folyamatosan szemmel tudja tartani a gépet működés közben, értékes információkat szolgáltat a gépet érő mechanikai és hőhatásokról is. Ez nagy előny az új üzleti modellek szempontjából, amelyekben a gépeket egyre inkább lízingelik, nem pedig eladják, és az üzem tulajdonosának nagy érdeke, hogy tudja, hogyan bánnak a gépével.

App-pel működik a gép

Az okostelefonoknak és az okosóráknak köszönhetően a mindennapi élet elképzelhetetlen lenne alkalmazások, hangvezérelt asszisztensek és gesztusvezérlés nélkül. Miért ne lehetne tehát a gépeket is ilyen könnyen irányítani? A Vario-X-nek köszönhetően az üzembe helyezés applikáción keresztül működik, és a robot irányítása is lehetséges gesztusokkal vagy beszéddel. Hatékony eszköz az üzembe helyezés lerövidítésére és a gépszerelők és a későbbi kezelők munkájának megkönnyítésére. A mottó: programozás helyett paraméterezés. Ily módon a vállalatok a szakképzett munkaerő hiánya ellenére is megőrzik cselekvőképességüket.

A Vario-X így az üzem tervezését, szimulációját és az azt követő üzemellenőrzést, valamint a karbantartás irányítását teljes mértékben a digitális világba helyezi át, és az ott rendelkezésre álló lehetőségekkel a jövőbiztos automatizálási technológia kulcsává válhat. Mert: Az ipari világ egyre gyorsabban és gyorsabban forog. A digitális szakadás, a rövidebb fejlesztési idők és az egyéni ügyféligényekre való fokozódó összpontosítás fenntartható és agilis megoldásokat igényel. A klasszikus szekvenciális termékfejlesztési folyamat már nem tud megfelelni ezeknek a követelményeknek. Hiányzik az átláthatóság és a rugalmasság, ugyanakkor az átfutási idők túl hosszúak – mindez elkerülhetetlenül növekvő költségekhez vezet.

A Vario-X lelke a robusztus, víz- és porálló, IP65 védettségű ház, amelybe bele van építve a tápegység, a vezérlőrendszer, a switchek, a biztonságtechnika és az IO-modulok

Elektronika a pneumatika helyett – a környezet érdekében

Hűen a „kevesebb több” mottóhoz: A Vario-X előmozdítja a gyártási folyamatok következetes villamosítását, és a pneumatikával szemben egy lényegesen hatékonyabb alternatívát kínál. Mivel a levegő mint energiaforrás hatásfoka csak körülbelül tíz-húsz százalékos, a szó szoros értelmében rengeteg energiát pazarol el. A pneumatika elektromosra cserélése – például a karosszériaépítésben a szorítóegységek területén – mindenki számára előnyökkel jár: a vállalkozó számára, aki csökkentheti a műhelyeiben lévő, nem hatékony, rosszul szabályozható és viszonylag drága pneumatikát, a termeléstervező számára, aki mostantól egyetlen energiaforrásra – nevezetesen a villamos energiára – összpontosíthat, a munkatársak számára, akik végre érezhetően csendesebb munkakörnyezetben dolgozhatnak, és nem utolsósorban a környezet számára.

Egy átlagos, tizenkét egységből álló gyártósor energiafogyasztása és CO 2 -kibocsátása jelentősen csökken a pneumatikáról az elektromosságra való átállás után. Ezenkívül a Vario-X tápegység regeneratív, így az energia visszanyerhető a rendszerből és visszatáplálható a hálózatba. A Vario-X ezért fontos építőelem a CO 2 -semleges gyár felé vezető úton.

100 százalékos vezérlőszekrény nélküli automatizálás – 40 százalékkal gyorsabb telepítés

Az érzékelők és működtetőegységek telepítése és bekötése Vario-X-szel a plug-and-play elv szerint történik, előre konfekcionált M12 és MQ15 csatlakozókkal, hibamentesen és a lehető legrövidebb idő alatt. A drága M23 csatlakozók ideje lejárt. Így kiküszöbölhetők a vezérlőszekrényen végzett időigényes és ezért költséges szerelési munkálatok is, mint például a szigetelés eltávolítása, a vezetékvéghüvelyek felhelyezése és a csatlakoztatás. Ha a teljes gépvezérléshez nem elegendő egy állomás, további állomások helyezhetők el decentralizáltan a gépben, például további áramellátáshoz, és gond nélkül összekapcsolhatók egymással. Az egyes IO-modulok közvetlenül az érzékelőkre/működtetőkre is felszerelhetők hátlap nélkül, hogy a jeleket közvetlenül ott gyűjtsék be. Ez csökkenti a gép tartozékainak méretét, és jelentősen egyszerűsíti a kábelarchitektúrát.

„A Vario-X 100 százalékban decentralizált automatizálást kínál, vezérlőszekrények nélkül – mondja Olaf Prein, a Murrelektronik Global Business Unit Automation vezetője. – Automatizálási platformunk moduláris és átlátható folyamatokat, nagyobb hozzáadott értéket biztosít a vállalat minden területén, és ezáltal nagyobb gazdasági hatékonyságot és versenyképességet a gépek és rendszerek gyártásában. A Vario-X már csak az univerzális telepítési koncepciónak köszönhetően is mintegy 40 százalékkal rövidíti le a gép telepítését.”

www.murrelektronik.hu