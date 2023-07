Digitális segédrendszerekkel megnövelt hatékonyság

A magánéletünkben nélkülözhetetlenné váltak a digitális asszisztensek és a kommunikációs rendszerek, amelyek már a gyártási környezetben is egyre nagyobb teret hódítanak meg maguknak. Szerszámgépgyártóként a UNITED GRINDING Group olyan digitális termékeket fejleszt, amelyek nemcsak megkönnyítik a fémipar dolgát, hanem időt és pénzt is segítenek megtakarítani.

Mi teszi könnyebbé a gépeken végzett mindennapi munkát? „Ha gyorsan és egyszerűen kapok segítséget, amikor a gép leáll” – vághatná rá egy gépkezelő. Egy karbantartó mást tartana fontosnak: „Kapjak összképet az összes közelgő karbantartási feladatról, hogy ne maradjak le egyetlen fontos ütemtervről sem.” A termelési vezető válasza viszont a következő lenne: „Útközben is látnom kellene, hogy az összes gép működik-e.”

A különböző felhasználói csoportok tehát eltérő igényeket fogalmaznak meg a modern gyártással kapcsolatban. A világ egyik vezető szerszámgépgyártójaként a UNITED GRINDING Group olyan digitális segédrendszereket kínál, amelyek megkönnyítik a különböző felhasználói csoportok munkáját.

Távoli elérés

A Remote Service egyszerű és gyors segítséget nyújt például a gép leállása esetén. A Service Request elindításával egy gomb megnyomásával már meg is kapjuk a gyors és egyszerű segítséget. Ez a szolgáltatási igény az okostelefon Digital Solutions alkalmazásán keresztül vagy a Customer Cockpit felületen nyújtható be. A modern C.O.R.E. technológiával felszerelt berendezések esetében ez már közvetlenül a gépen is lehetséges. Ezenkívül a C.O.R.E. panel integrált kamerájával videókonferencia is lebonyolítható, ami tovább növeli a támogatás nyújtotta előnyöket. A tábla funkció a rajzokra és a képekre vagy dokumentumokra vonatkozó jegyzetek megosztását is megkönnyíti. Így az Ügyfélszolgálat távolról is segítséget tud nyújtani, időt és pénzt takarítva meg.

Karbantartás-figyelő

A Service Monitor jól láthatóan jeleníti meg az összes fontos karbantartási feladatot a gép aktuális üzemórái alapján. A Service Cockpit akár több csatlakoztatott gép esetében is használható a karbantartási határidők központi kezelésére, nyomon követésére és dokumentálására. Csak a szükséges karbantartási munkákat jeleníti meg, így a felesleges munkavégzés elkerülhető. Másrészt egy gép zavartalan működését biztosító szükséges munkák biztosan nem maradnak el. Az optimális karbantartásnak köszönhetően megnövekszik a gépek rendelkezésre állása és élettartama, ami a termelékenységre van jótékony hatással.

Gyártásfelügyelet

A termelési vezetők a Production Monitor segítségével bármikor figyelemmel kísérhetik a gépek teljesítményét. A termelési referenciaértékek, például a futás- és állásidő, a legyártott alkatrészek száma, valamint a leállások valós időben jelennek meg. A legújabb verzió az umati UA4MT (Universal Machine Technology Interface for Machine Tools) globális kommunikációs szabványt is támogatja. A Production Monitor gyártásfelügyeletbe a Digital Solution App alkalmazásnak köszönhetően nemcsak a UNITED GRINDING Group, hanem más gyártók gépei is könnyedén integrálhatók – bárhonnan és bármikor. Az átfogó körkép a gépek üzemeltetésének optimalizálását is lehetővé teszi.

A digitalizálás növekvő jelentősége

A UNITED GRINDING Digital Solutions™ termékeit a bolognai MECSPE 2023 szakkiállításon mutatták be az érdeklődőknek. A koronavírus-járvány következtében érezhetően megnőtt a digitális gyártástámogató rendszerek általános jelentősége. Két éven keresztül ugyanis a távoli megoldások jelentették a módot arra, hogy az ügyfelek a lezárások alatt is segítséget kapjanak. Ebben az időszakban a UNITED GRINDING világszerte több mint 2 500 távoli elérést telepített a gépeire. A rugalmas, otthonról vagy útközben végzett munkavégzés erősödő trendje az alkalmazásalapú megoldások iránti keresletet megnövelte. A digitális asszisztens rendszerek már most is nélkülözhetetlenek a gyártás mindennapjaiban, és jelentőségük tovább fog növekedni. A UNITED GRINDING Group a meglévő termékek funkcionalitásának kiterjesztése mellett a digitális megoldásainak körét is folyamatosan bővíti.

