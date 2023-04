A Seco az intelligens szoftverekkel és döntéstámogató intelligenciával elhozza a gyártóipar jövőjét

A gyors, költséghatékony, fenntartható jövőben az intelligens szoftverek új utat nyitnak az optimalizált termelés és a hatékonyabb döntéshozás felé.

A digitális technológiák és az intelligens szoftverek végérvényesen átalakították a gyártóipart a döntéstámogató adatok minden eddiginél szélesebb körű hozzáférhetőségével, amely elősegíti a jobb eredmények gyorsabb elérését. A különféle gyártási folyamatokból kinyert rengeteg adat birtokában az üzemeknek fel kell ismerniük, hogyan fordíthatják ezt a tudást az előnyükre. Mostantól a haladó szemléletű gyártók még nagyobb előnyöket érhetnek el olyan szoftverekkel, amelyek valóban teljesítik az Ipar 4.0 ígéreteit.

A termékadatok gyors elérése

A korábbi évek megmutatták a gyártóiparnak, hogy a költségek fenntartható korlátozása a stabilitás és a túlélés kulcsa, különösen a kihívást jelentő gazdasági helyzetekben. Ugyanakkor az iparág azt is felismerte, hogy gyorsabb módszerekre van szüksége az új technológiák és szerszámok fejlesztéséhez, amelyek képesek igazodni a változó körülményekhez. Az intelligens szoftverek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ezek a fejlesztések rugalmasabbak és hatékonyabbak legyenek. Bizonyos helyzetekben lehetővé teszik a gyártóknak, hogy akár 40%-kal hatékonyabbá tegyék a megmunkálási és termelési folyamatokat, megszüntetve az ismétlődő kézi folyamatok egy részét.

A nem digitalizált folyamatok a termelési személyzetet arra kényszerítik, hogy a termékinformációkat saját maguk keressék ki, ami időpazarlás, és akár pontatlan eredményekhez is vezethet. Például a műhelyi rutinfeladatok számának csökkentéséhez a termelési személyzet a Seco Assistant okostelefonos alkalmazás segítségével egyszerűen beolvashatja a termékcsomagokat vagy szerszámokat. Ennek eredményeként gyorsan releváns termékadatokhoz juthatnak, kiszámíthatják a forgácsolási adatokat, valamint összehasonlíthatják a különböző beszállítók lapkageometriáit és -minőségeit.

A raktárkészlet intelligens kezelése

A szerszámkészlet 30–60%-a valószínűleg nem ellenőrzött, felügyelet nélkül kallódik a műhelyben, vagy egyszerűen túl nagy mennyiségben halmokban áll a gépek mellett. Az intelligens szoftverek, mint például a készletkezelési rendszerünk, ezt a problémát költséghatékonyabb és biztonságosabb módon segítenek megoldani.

A fizikai rugalmasság mellett a fő előnyük a szerszámok és felszerelések használatának felügyeletében, valamint a személyzet elszámoltathatóságának növelésében rejlik. Így a készletkezelési rendszerek segítenek csökkenteni a nem megfelelő helyen tárolt elemek miatt elpazarolt beállítási időt, továbbá nyomon követhetővé teszik az értékes szerszámokat és a termeléshez elengedhetetlen elemeket.

Kevesebb emberi részvétel a CAM-programozásban

A jövőben az intelligens megmunkálási technológiák valószínűleg képesek lesznek felismerni a komponensek tulajdonságait, gyorsan elvégezni a CAM-programozást, majd biztosítani az NC-kódokat a gépeknek, ezzel a mérnöki előkészítés idejének akár 80%-át is megtakarítva. Ennek ellenére bizonyos komponensek, például a turbinalapátok és szerkezeti elemek összetettsége miatt továbbra is szükséges marad az emberi intelligencia és műszaki szakértelem. A Seco mérnöki szolgáltatásai segítenek az új vagy meglévő összetett megmunkálási folyamatok optimalizálásában és a CAM-programozás hiányosságainak azonosításában.

„A gyári hálózatban az intelligens szoftverek segítségével megszüntethető az anyag- és szerszámkészletek feleslege, ami a raktározási költségeket akár 20%-kal is csökkentheti” – vélekedik Janardhan N., a Seco Tools mérnöki szolgáltatási megoldásokért felelős vezetője. „A folyamatokat a gyártósoron elvégzett ismétlődő kézi folyamatok megszüntetésével hatékonyságra optimalizálva a munkatermelékenység akár 30%-kal is növekedhet, a gépek állásideje pedig akár 50%-kal is csökkenhet.”

