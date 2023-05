A HMS Networks az Anybus Diagnostics szolgáltatással bővíti az Anybus márkát

A HMS Networks bejelentette az Anybus® márka kibővítését az új Anybus Diagnostics üzletág bevezetésével, ami az iparcégeket a költséges, nem tervezett leállások elkerülésében segíti.

Az ipari automatizálás egyre fontosabbá válik a gyártásban és az ipar más területein. Az automatizálási rendszerek átfogó működésének és hatékonyságának biztosításában kritikus tényező az ezekben a rendszerekben használt ipari hálózatok megbízhatósága. A növekvő igény kielégítéséhez a HMS Networks egy új üzletág – az Anybus Diagnostics – elindításával bővíti az Anybus márka hatókörét és fókuszát, ami a hálózat üzemidejének és biztonságának biztosítására kínál termékeket és szolgáltatásokat.

A nem tervezett leállások megelőzése

A nem tervezett leállás rendkívül költséges probléma az ipari gyártók számára világszerte, a becsült éves költsége ugyanis 50 milliárd dollár, ami folyamatosan emelkedik [1].

A cégek folyamatosan tesznek lépéseket a nem tervezett leállások költségeinek mérséklésére, de a leghatékonyabb megoldás mégis az, ha eleve megakadályozzák ezek bekövetkeztét. Az Anybus Diagnostics proaktív és költséghatékony megközelítést alkalmaz a berendezések karbantartásában a kérdés megoldásához. Az Anybus Diagnostics segítségével az ügyfelek folyamatosan figyelemmel kísérhetik berendezéseiket és hálózati kommunikációjukat, lehetővé téve számukra, hogy proaktívan kezeljék a lehetséges problémákat, mielőtt azok költséges állásidőt és karbantartási munkát eredményeznének.

Hogyan segít az Anybus Diagnostics?

Az Anybus Diagnostics termékek és szolgáltatások átfogó választékát kínálja, hogy segítsen az ipari vállalatoknak a költséges, nem tervezett leállásokat elkerülésében:

Állandó felügyelet

Az ipari hálózatokkal kapcsolatos egyik fő probléma az, hogy a vállalatok nem figyelik aktívan a hálózat teljesítményét, ezért nem tudják lereagálni a jeleket, mielőtt azok problémákká válnának. Az Anybus Diagnostics hálózatfelügyeleti megoldásokat kínál, amelyek állandó és valós idejű felügyeletet biztosítanak a PROFIBUS és az ipari Ethernet hálózatok számára, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy azonosítsák és megoldják a problémákat, mielőtt azok befolyásolnák a teljesítményt.

Szegmentáció

Sok vállalat továbbra is szeretné használni meglévő terepi busz hálózatait, és gyakran úgy dönt, hogy új eszközök hozzáadásával bővíti hálózatát egy lánc topológiában. Ez a megközelítés azonban jelentős kockázatot rejt magában, mivel egy eszköz problémája a teljes hálózat meghibásodását okozhatja, ami nem tervezett leállást eredményezhet. A probléma megoldására az Anybus Diagnostics olyan hálózati szegmentációs termékeket kínál, amelyek külön szegmensekre osztják a hálózatot, elkülönítve a problémákat, és megakadályozva, hogy azok a teljes rendszerre hatással legyenek. A több érintési pont használatával a hálózat szegmentálása nemcsak az állásidő kockázatát minimalizálja, hanem a hibaelhárítást is leegyszerűsíti, mivel lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy a hálózat többi részének megzavarása nélkül gyorsan azonosítsák és megoldják a problémákat.

Hálózati áttekintés

Az ipari hálózatok hibáinak elhárítása kihívást jelenthet, mivel gyakran széleskörű tapasztalatot és különféle ipari protokollok ismeretét követeli meg. A hálózatok összetettebbé válásával pedig még nehezebbé válik a problémák azonosítása és megoldása. Az Anybus Diagnostics ezt a problémát mesterséges intelligencia-alapú szoftverrel oldja meg, ami gyorsan és pontosan elemzi a hálózatot, és azonosítja a problémák kiváltó okát. A fejlett technológiának köszönhetően a terepi mérnököknek nem kell több éves tapasztalattal és részletes ismeretekkel rendelkezniük a kérdéses hálózatról. A hatékony hibaelhárítási folyamat így nagyon leegyszerűsödik és végső soron időt és pénzt takarít meg a vállalatoknak.

Oktatás és képzés

Egy jól működő, egészséges ipari hálózat nem csak megbízható hardverre és szoftverre épül – a cégeknek szakképzett szakemberekre is szükségük van. Ez az oka annak, hogy az Anybus Diagnostics e-learning és tanúsított képzési programokat is kínál, amelyek alapvető készségekkel és ismeretekkel ruházzák fel a mérnököket az üzemidő növeléséhez. A képzési programok gyakorlati tapasztalatot is adnak és lehetővé teszik a mérnökök számára az ipari hálózatok hatékony tervezését, telepítését, karbantartását és hibaelhárítását. Az Anybus Diagnostics képzési programjainak felhasználásával a vállalkozások megszüntethetik alkalmazottaik tudásbeli hiányosságait, ami jobb teljesítményt, ipari hálózataik üzemidejének növekedését és zavartalan működést eredményez.

Nagyon örülünk, hogy az Anybus Diagnostics üzletággal bővíthettük a meglévő Anybus termékeink és szolgáltatásaink portfólióját – jelentette ki Simon Mortazavi, a HMS Networks Anybus Diagnostics üzletágának igazgatója az Anybus Diagnostics elindításával kapcsolatban. – Az átfogó Anybus Diagnostics megoldások segítenek leküzdeni a gyártást köztudottan súlyosan érintő nem tervezett leállások jelentős kihívásait. A Diagnostics termékcsalád bevezetésével az Anybus márka teljes körű ipari csatlakozási megoldásokat képes adni. Segítünk ügyfeleinknek kapcsolódni – és kapcsolatban is maradni.”

