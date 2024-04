Hamarosan érkezik a Creo új verziója!

A Creo egyszerűsíti a munkafolyamatokat, és folytonos tervezési láncot biztosít, export/import nélkül. Így a tervezési követelmények változásakor egyszerűen frissítheti modelljét az új feltételek alapján.

A Creo 11 jobb, mint valaha, izgalmas fejlesztésekkel rendelkezik a mindennapi munka során használt eszközökben.

Május 15 – „Power your designs with Creo 11 and Creo+” című webinár