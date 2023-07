Végre nagyban játszani

A magyar vagy európai piacon szereplő vállalkozások számos és egyre erősödő kihívással néznek szembe. A gyártáshoz szükséges energia, és a minőség alapját szolgáló szakmai tudás költségei meredeken emelkednek, miközben a piacon megszaporodott szereplők számából adódóan éles árverseny alakult ki. Kilátástalanságról mégsem beszélhetünk, hisz a piac vezető gépgyártói, mint a japán Okuma, úttörőként mutatják az utat az elsőség felé.

Az elmúlt évek pályázatokkal is segített eszközbeszerzéseinek egyik eredménye, hogy a kis és közepes mérettartományba sorolt gépek jellemzőek lettek nem csak a forgácsoló, de a forgácsolással külső periférián foglalkozó cégeknél is. Az egyszerű feladatok mára nem jelentenek valódi kihívást, ami a piaci értékükön is mutatkozik. Marad tehát a bonyolult vagy precíz, esetleg hatalmas alkatrészek gyártása. A legnagyobb piaci előnyt akkor lehet elérni, ha ezen kihívásokra egyazon forgácsolási munka során kell megoldást találni.

A japán Okuma több, mint 125 éves múltra tekint vissza a szerszámgép gyártásban. Ez idő alatt stabilan megszerezte a Japán piacvezető szerepet. Tapasztalatot szerzett különböző mechanikai konstrukciók megépítésében, és az ipar minden elvárásának megfelelő elektronika fejlesztésében is. Gépeit teljesen automatizált üzemekben, saját maga gyártja. Minden megoldását házon belül fejleszti és teszteli, mielőtt a nemzetközi piacon megméretteti. Az ázsiai és egyre inkább az amerikai piac is a portál gépei kapcsán ismeri el az Okuma világelsőségét. És 2023-ra több, Magyarországon is bizonyított gép biztosítja a piaci előnyt tulajdonosai számára.

Az Okuma portál gépei teljesen mentesek azoktól a kompromisszumoktól, amik korábban nehézkessé vagy lassúvá tették az ilyen gépekkel való munkát

Most, a nagy méretű alkatrészek pontos és precíz, nem utolsó sorban rendkívül hatékonyságáról ismert Okuma MCR-A5CII gép kerülhet egy elégedett ügyfélhez. A gép munkatere több, mint 15nm, egészen pontosan 5 200 × 3 100 mm lökettel rendelkezik. A 6 000-es fordulatú főorsó 26 kW teljesítményt tud, ami megfelelő kompromisszum a teljesítmény- és energiahatékonyság területein. Ugyanakkor a 735 Nm-es forgatónyomaték kellően sok ahhoz, hogy elképesztő anyagleválasztást biztosítson.

Az Okuma portál gépei teljesen mentesek azoktól a kompromisszumoktól, amik korábban nehézkessé vagy lassúvá tették az ilyen gépekkel való munkát. A gép automatikusan cserél fejet, melyekből egy vertikális és egy horizontális is rendelkezésre áll. A gépen belül lehetőség van a munkadarab referenciapontjának felvételére automatikusan, vagy a gyártott méretek ellenőrzésére, mérése, valamint adatok tárolására.

A gép természetesen a használt szerszámokat is képes bemérni, vagy gyártás közben ellenőrizni azok állapotát. Szükség esetén pedig az automatikus cserét is elvégzi, emberi felügyelet nélkül.

A jól szervezett és felszerelt üzemben felszerszámozott 80 férőhely szintén jó megoldás a szükséges emberi beavatkozás számának csökkentésére.

A nagy méret nagy hőmérsékletingadozásból adódó méretváltozást is jelenthet, azonban az Okuma gépek esetében erről nincsen szó. Ezek a legmagasabb műszaki színvonalat képviselő berendezések mechanikus felépítésükben is úgy lettek kialakítva, hogy minden elkerülhetetlen hőtágulás lineárisan, a mozgatott tengelyek mentén menjen végbe, a lehető legkevesebb csavarodással vagy más geometriai torzulással vegyítve. Így a szenzorokkal kimért hőmérsékletváltozás kontrollálása, valamint a minden tengelyre felszerelt mérőléc biztos módja a gyártási folyamatbiztonság megőrzésének hosszú ciklus idejű alkatrészeknél, formaszerszámoknál.

Az OSP P300MA vezérlő biztosít minden lehetőséget ahhoz, hogy a szerszámgép integrált része legyen a vállalati IT rendszernek. Ez nagyságrendekkel gyorsítja az adatok mozgatását, a döntésekhez szükséges információk begyűjtését, statisztikák elkészítését és elemzését. Ez pedig értékes időt spórol meg a tulajdonosnak, valamit hasznos információval szolgál a vevőknek is.

Túlzás nélkül mondható, hogy a magyar ipar azon szereplője, aki egy felsőkategóriás géppel szeretne akár 27 tonnás munkadarabokat gyártani, kompromisszum nélkül belefogni a korábban vállaltaknál sokkalta precízebb alkatrészek megmunkálásába, most gólhelyzetbe került.

Tudva, hogy sokak érdeklődését felkelti a hír, a forgalmazó Smartus Zrt. az ország közepén referencia látogatás lehetőségét biztosítja az érdeklődőknek, ahol személyen győződhetnek meg gép előnyeiről, a gyakorlati tapasztalatokról, és arról a piaci előnyről, amit egy ilyen kaliberű gépcsoda biztosíthat kiélezett versenypiaci helyzetben.

