Újabb lökés az automatizáláshoz

Bemutatkozott a SCHUNK lineáris SLD tengelysorozata

A SCHUNK a lineáris tengelyek új generációját vezette be az SLD sorozattal. A dinamikus, nagy teherbírású, elektromos, lineáris, közvetlen hajtású tengelyek rövid ciklusidőket és nagyobb termelékenységet biztosítanak a nagy sebességű összeszerelési és kezelési folyamatokban az elektronikai gyártás, az e-mobilitás, illetve a Life Science számára.

Az SLD sorozatot dinamikus univerzális modulnak fejlesztették ki, ami a magasabb alapterhelési besorolás és a hosszabb élettartam követelményeinek is megfelel. Ezzel egyidejűleg a SCHUNK a lineáris tengelyek moduláris felépítésének köszönhetően vonzó ár/teljesítmény arányt is kínál. Az alkalmazások széles skálájához jelenleg két méret áll rendelkezésre, amelyek mindegyike négy különböző motormérettel rendelkezik, és akár 2,4 kN tengelyirányú erőt és 106 kN terhelhetőséget képesek biztosítani. A gyártó további verziók megjelenését is beharangozta.

Az elektromos hajtást és az útmérő rendszert már integrálták a kompakt tengelybe, dinamikus mozgásokat lehetővé téve. A direkt hajtás akár 100 m/s²-es gyorsulása és 5 m/s sebessége nagy dinamikát és rövid ciklusidőket, a hajtás ugyanakkor ±0,01 mm-es pontosságot biztosít. A tengely elemei mechanikai holtjáték nélkül működnek, ami minimalizálja a kopást és a karbantartási költségeket. A hajtás ezenkívül bármilyen hosszúságúra tervezhető a teljesítmény csökkenése nélkül. A lineáris SLD tengelysorozat alapfelszereltségként rendelkezik UL-tanúsítvánnyal.

Az opciók széles választéka fokozza az alkalmazási lehetőségeket

Az SLD tengelyek kulcsfontosságú elemének számító profilvezetősín kompakt kialakítást és nagy terhelések felvételét teszi lehetővé. Akár 6 000 mm lökethossz is elérhető. Azonfelül, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por behatolását a tengelyen belülre, a burkolat használata a durva, éles szélű vagy magas hőmérsékletű területeken történő használatot is lehetővé teszi. Ez még a nehéz ipari körülmények között történő alkalmazások számára is kikövezi az utat. A burkolat emellett a zsír szivárgását is megakadályozza a felső szerelvényekből.

A SCHUNK opciók széles választékát tette elérhetővé a sorozat mellé, beleértve a féket, ami megakadályozza a gravitációs terhelésű tengelyek leesését. Ez növeli az alkalmazások biztonságát. A szán alá szerelt és pneumatikusan működtetett fék áramszünet esetén kapcsol be. A lineáris tengelyek ezenkívül moduláris útadórendszert használnak a bevált Hiperface/HiperfaceDSL, DRIVE-CLiQ, Sin/Cos és SSI interfészekkel. Minden útadó SIL2/PLd változatban is elérhető. Igény szerint testreszabott mérőrendszerek is integrálhatók.

Az SLD sorozat számos lehetőséget kínál a szerelés és a beépítés terén, vagyis a lineáris tengelyek egy adapterlemez segítségével könnyen kombinálhatók, bilincsekkel rögzíthetők, és különféle alkalmazásokban használhatók. Nagy dinamikájának, terhelhetőségének és hosszú élettartamának köszönhetően a tengelysorozat az elektronikai ipartól kezdve az élelmiszer- és csomagolástechnikán, a Life Sience-en és az összeszerelés automatizálásán át a napelem- és autógyártásig számos iparág számára ideális. Az e-mobilitásban például az akkumulátorcellák kezelése ugyanolyan hatékonyan valósítható meg, mint a hajlékonysági, dinamikai és precizitási igényeket egyaránt megkövetelő „hairpin” alkalmazásokban. Az elektromos lineáris tengelyek egyszerű konfigurálása és tervezése érdekében a SCHUNK a digitális szolgáltatások körét is bővíti, és még ebben az évben egy praktikus konfigurátor bevezetését tervezi.

