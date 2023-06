Új technológiák az orvostechnikai szektor számára

Az elmélet és gyakorlat tökéletes kombinációja a DMG MORI második Orvosi Napjain

A 2023. március 8–9. között megrendezett Orvosi Napokon a DMG MORI a legmodernebb orvostechnológiai fejlesztésekre összpontosított. A Wernauban található Medical Excellence Centerben a vállalat ismét olyan új technológiákat mutatott be, amelyek segítségével az orvosi ágazat meg tud felelni a piac növekvő kihívásainak.

A szimpózium mellett a DMG MORI idén élő bemutatókat is tartott, ami már a Medical Center Wernau tavalyi megnyitóján is jól megtelt bemutatótermet eredményezett. Igen hosszú azon gépek listája, amelyek funkcióit a látogatók személyesen is megtapasztalhatták. A középpontban a MEDICAL EXCELLENCE CENTER (MEC) terület állt, és vele együtt olyan gépek, mint az NTX 500 IMTR-rel, a 2. generációs NTX 1000 SZM, valamint az NTX sorozat nagyobb eszterga-maróközpontjai, egy DMP 35 WH 3 Cell-lel, valamint egy Sprint 20 I 8.

Az NTX 500 és NTX 1000: nagy hatékonyságú eszterga- és maróközpontok az orvosi iparban történő gyártáshoz

Azoknak a látogatóknak, akik az univerzális esztergálás területén a műszaki újdonságokról szerettek volna tájékozódni, az NLX sorozat különböző gépei kifejezetten a Medical Days alkalmából kerültek bemutatásra. A GX5 portálmegfogóval felszerelt NLX 2000 SY I 500 mellett élő bemutatókat tartottak a Robo2Góval felszerelt NLX 2500 SY I 700 és a MATRIS-szal felszerelt NLX 2500 I 700 SY gépeken. Azok a felhasználók, akik számára az esztergálás állt a középpontban, az NZX 2000 / 800 STY3 iránt érdeklődtek. Természetesen a marás sem maradt el, amelyet az új, 3. generációs NHX 5000 képviselt.

DMP 35 WH 3 Cell: hatékony és rugalmas automatizálás kis alapterületen

A programot izgalmas előadások színesítették. Kezdésként bemutatásra került az NTX 500 / NTX 1000 / NTX 2500. Egy NTX 2500 reprezentálta ezeket a rendkívül hatékony eszterga- és maróközpontokat az orvostechnikai ipar számára, mely jelentősen elmélyül a folyamatintegráció, a teljes megmunkálás és a fenntarthatóság témakörében. Az ezt követő gyakorlati foglalkozáson a vendégek élőben tapasztalhatták meg az implantátumok és orvosi műszerek megmunkálását. A programban szerepelt a TULIP rendszer is, amelynek új dokumentációs lehetőségeit ismertették.

A DMG MORI idén második alkalommal rendezte meg az Orvosi Napokat a wernaui Medical Excellence Centerben

Ezt követően bemutatásra került a világújdonságnak számító DMU 40 is. A délután a hatékony és rugalmas automatizálás jegyében telt. Bemutatásra került egy csontlemez automatizált megmunkálása a kompakt, nagy teljesítményű DMP 35 függőleges megmunkálóközponton a WH 3 Cell segítségével, amely egy orvosi partnerrel közösen kifejlesztett projekt. Délután további gyakorlati foglalkozások következtek, többek között a DMP 35 WH3 Cell-lel automatizált csontlemezgyártás és a SPRINT 20 I 8, melyen csontcsavar gyártása történt. Végül előadás hangzott el a professzionális vezetői rendszerekről (MES) és azok jelentőségéről az orvosi iparban, valamint az Aptean DACH GmbH által fejlesztett nagy teljesítményű számítógépes szoftverek validálásáról (CSV).

