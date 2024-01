Új pozicionáló eszköz pneumatikus megfogókhoz

Egyszerű pneumatikus pozicionálás

Címkék: automatizálás ipari robot megfogó pneumatika robotika Schunk

A SCHUNK új típusú pneumatikus pozicionáló eszköze (PPD) a pneumatikus megfogók szabad pozicionálását teszi lehetővé a megfogó, az érzékelő és a pozicionáló eszköz egyszerű beállításával. Az előre gyártott PLC funkcióblokknak köszönhetően az üzembe helyezés is rendkívül egyszerű. Optimális megoldás minden megfogó alkalmazáshoz, ahol rugalmasságra van szükség, például olyan robotalkalmazásokhoz, ahol különböző méretű vagy egymáshoz közeli munkadarabok mozgatása a feladat.

A pneumatikus megfogókkal történő szabad pozicionálás mindeddig csak bonyolult megoldásokkal volt lehetséges. A SCHUNK új pneumatikus pozicionáló berendezéssel egyszerűsítette le ezt a feladatot. A pneumatikus megfogók tartozékaként kifejlesztett eszköz IO-Linken keresztül vezérelhető. Egy pozícióérzékelővel a megfogó ujjainak bármely pozíciója létrehozható, a nyitott/zárt megfogó elve és megkötése is a múlté lett. A pneumatikus megfogás új szintre emelt rugalmassága egyszerű beállítással hozható létre, három összetevőből: a PPD-ből, egy pozicionáló érzékelőből és egy szabványos megfogóból. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs szükség sem a megfogó módosítására, sem annak speciális változataira. A PPD-vel a megfogás új dimenziója ezért a meglévő működési folyamatba is könnyen beilleszthető utólag.

A pneumatikus PPD pozicionáló eszköz rugalmasságot kölcsönöz minden pneumatikus megfogó alkalmazásban a szabad pozicionálás, a megfogási erő és a sebesség beállításával (Forrás: SCHUNK)

A ciklusidő optimalizálása, az ütközések megelőzése

A pneumatikus megfogók rugalmas vezérlése lehetővé teszi a ciklusidő optimalizálását, mert az ujjaknak már nem kell a végpozícióba mozdulniuk minden egyes megfogási művelet előtt és után. A megfogó ujjait a PPD előpozicionálja, így még a szorosan elhelyezett munkadarabokkal is elkerülhető az ütközés. Sőt, a kimeneti nyomás beállításával az egység a megfogási erő beállítására is képes, ami egyértelmű előnyökkel jár, ha különböző érzékenységű munkadarabokat kell megfogni. A megfogópofa sebességének beállítása csökkenti a megfogási impulzust, így még a munkadarab kíméletesebb megfogása is lehetséges.

A megfogó ujjait a PPD előpozicionálja, így még a szorosan elhelyezett munkadarabokkal is elkerülhető az ütközés (Forrás: SCHUNK)

Robusztus és precíz

A PPD egység belsejében négy integrált, nagy sebességű 2/2 szelep biztosít zárt szabályozási kört az integrált elektronikával és a megfogóra szerelt pozícióérzékelővel együtt. Az IP67 védettségű zárt kialakítás révén a PPD ipari környezetben való használatra is ideális. A robusztus kialakításnak köszönhetően az egység karvégi eszközként is használható, így precíz, akár 0,5 mm-es pozicionálás érhető el rövid tömlőhosszokkal. A PPD három változatban kapható, amelyek a beépített szelepek áramlási sebességében különböznek egymástól. A méret és a súly minden változat esetében ugyanaz. Érzékelőként egy SCHUNK IO-Link szenzor vagy más gyártók analóg érzékelői használhatók.

